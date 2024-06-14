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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5 417 оценок

Разработчик Assassin's Creed Shadows обвинил Илона Маска в "разжигании ненависти" в ответ на критику черного самурая

butcher69
Новости

Один из руководителей Assassin's Creed ответил на критику со стороны Илона Маска по поводу включения в Assassin's Creed Shadow главного героя - чернокожего самурая.

Для справки: один из играбельных протагонистов Assassin's Creed Shadow - самурай по имени Ясукэ, который также является чернокожим. Люди расстроились из-за того, что они восприняли как нарушение исторической достоверности, и Маск ответил на это твитом, утверждая, что "DEI убивает искусство". В данном случае DEI означает разнообразие, равенство и инклюзивность.

Вице-президента серии Assassin's Creed, исполнительного продюсера Марка-Алексиса Котэ спросили об этом взаимодействии в интервью Game File, и Котэ рассказал, что он не только видел твит Маска, но и очень хотел ответить, но решил не вступать в перепалку со скандальным бизнесменом.

Этот твит вызвал такие эмоции, что... первое, что мне захотелось сделать, это вернуться к твиту X, который я удалил, и просто ответить на него. "И я просто сделал шаг назад. И я немного поразмышлял, чтобы попытаться разобраться в эмоциях, которые вызвал этот твит.

Далее Котэ сказал, что Илон "разжигает ненависть" и что "у меня было много ответов из трех слов, которые приходили на ум". В итоге Котэ решил, что, "нападая на такого человека, как Илон... я не смогу убедить людей в нашей точке зрения как команды".

Ясукэ - реально существовавшая историческая фигура, которую принято считать самым ранним задокументированным человеком африканского происхождения, появившимся в японских исторических записях. Но информации о том, что он действительно был самураем нет. Известно, что он в 1581-1582 годах он был при дворе у японского даймё Оды Нобунаги.

У нас есть суперзагадочный исторический персонаж, о котором мало что известно. И для нас это было то, что мы хотели видеть в Assassin's Creed.

Кроме того, Коте сказал, что "то, что говорит Илон, - это не та игра, которую мы создаем", добавив:

Люди должны будут сами поиграть в эту игру. И если в течение первых 11 минут и 47 секунд они не убедятся в том, что мы делаем, мы сможем обсудить это. Я просто надеюсь и хочу, чтобы люди отнеслись к этому с пониманием и увидели игру такой, какая она есть. Это игра по Assassin's Creed, и я считаю, что это лучшая игра, которую мы когда-либо создавали.

Причина, по которой Котэ указал именно это время, не ясна, но это может быть продолжительность ранней сцены в предстоящей игре Assassin's Creed, которая объясняет немного больше о Ясуке.

Действие Assassin's Creed Shadows происходит в феодальной Японии эпохи Адзути-Момояма, и игроки смогут переключаться между ориентированным на бой Ясукэ и скрытной Наоэ. Приключенческий экшен с открытым миром выходит на PS5, Xbox Series X и PC 15 ноября.

-42
59
Комментарии: 59
Ваш комментарий
Oscilograf

Надо же, Илон сказал правду, а любители обезьян и петухов смешно запузырились.

15
Cidrow

Т.е черный который убивает японцев, на японской земле, в эпоху самураев - это не разжигание ненависти? И историческую ценность Ясуке для японцев несет ровно столько, сколько балет для жабы в пруду.

15
Случайный Игрок

обвинил Илона Маска в "разжигании ненависти"

Типа "борьба" началась. По факту Илон замечательно отыгрывает свою роль, хороший актёр.

13
TheLokich

А то что они в игре про Японию взять только черного персонажа который был никем из всего того разнообразия людей которые были настоящими интересными людьми а не посредственными.

Но да виноваты все кроме никчемных посредственностей которые немогут уже ничего нового придумать.

3
prick1e

Уби софт крайне расистская компания. Единственный черный персонаж в игре занимается убийствами и грабежами

12
JohnTornton

так гейропа живёт по западной методичке, а в ней сказано, что расизм может быть тока по отношению к неграм

4
AndralStormborn

Если персонаж исторический, то скорее всего он был рабом. Никто бы не сделал залетного негра самураем.

10
Шедевральный AC Shadow

В реальной жизни всё так и было бы, но здесь игра и в ней он может быть кем угодно. Назови хоть одну часть АС, где всё было исторически достоверно

-15
Kamishini1993

никто бы и белого там не сделал самураем, стать там своим как выиграть лотерею было

3
Sider999 Шедевральный AC Shadow

Та часть AC, которой не существует

1
JohnTornton Шедевральный AC Shadow

тока во всех предыдущих частях были вымышленные персонажи на главных ролях, поэтому они могли быть кем угодно
а тут чушь повесточная

1
Шедевральный AC Shadow JohnTornton
тока во всех предыдущих частях были вымышленные персонажи

И че дальше. Это как то повлияет на геймплей?

У людей просто горит от чернокожего типа, вот и всё. Такой уже был ранее, и ничего страшного не произошло

-1
Gelyr

Пусть по плачет, соевые унижанки. Печально смотреть на таких нежнок, как они в жизни то живут .

Upd: вообще мне парой кажется что там остались работать латентный п***сы мечтающие о большом черном члене. Иначе это не объяснить когда белые топит за равноправия чернокожих людей, а сами чернокожие на них смотрят как на да******в. Расовая проблема уже давно не на таком уровне как в 50-60е в Америке.

9
Mazaxati

Да пошли бы вы н*х*й со своей инклюзивностью, я ещё как то согласился бы смириться с нигаменом в роли самурая т.к. есть какие-то записи подтверждающие его существование при набунаге в японии, но играть за него не хочется, а они ещё и заставляют играть из-за нововысранной механики кросс лута(когда лут падает в роли бабы на нигу и в роли ниги на бабау) в итоге будет повестка глаза мозолить...

8
Олег Фамилия

Ну не играй

-10
Кей Овальд

Ну конечно. Опять это "разжигание ненависти" вместо того, что бы признать, что в очередной раз обосрались и наплевали на чужую культуру.

7
Shakodzyn

Негр лутает в древней Японии. Звучит как тонкая шутка.

6
Han Yslat
Люди должны будут сами поиграть в эту игру. И если в течение первых 11 минут и 47 секунд они не убедятся в том, что мы делаем

О чем речь, там трейлера уже хватило, 11 минут уже не нужно, чтобы убедится что они наделали...

5
Serj77777

"У нас есть суперзагадочный исторический персонаж,о котором мало что известно.И для нас это было то,что мы хотели увидеть в Assassin's Creed."И поэтому вы нарядили африканского негра самураем,в шлеме с рогами и нарисовали много маленьких и жалких японцев,которые ему будут кланяться,не смея поднять взгляд? Может попробуете так сделать с неграми и белым господином? А,Котэ? Или французы уже забыли,как мучали негров в своих колониях?

5
Yoshemitsu

Тебе напомнить что "жалкие японцы" делали в войне с Россией или Китаем и кого они там мучали? Японозащитник нашелся.

-2
ZAUSA
Кроме того, Коте сказал, что "то, что говорит Илон, - это не та игра, которую мы создаем", добавив:

А Коте это брат Котэ?

4
Пользователь ВКонтакте

то есть когда чел запихивает единственного черного во всей истории японии на роль гг, который к тому же не был самураем, это якобы не повесточка, верим // Костя Шабаганов

2
Шедевральный AC Shadow

Для таких, как ты, существует Ghost of Tsushima с белым персонажем и с крутой боёвкой и всем прочим)) проходи мимо

-7
Пользователь ВКонтакте Шедевральный AC Shadow

С радостью пройду мимо этого "шедевра", главное не наступить в него по пути... // Костя Шабаганов

2
Шедевральный AC Shadow Пользователь ВКонтакте

Ну вот видишь, как всё может быть просто))) мне тоже много игр не нравится, и я в них не играю и не имею никаких проблем

-3
JohnTornton Шедевральный AC Shadow

белый самурай тоже бред, если ты не знал

1
Шедевральный AC Shadow JohnTornton

Да хоть фиолетовый!

1
Пользователь ВКонтакте

"Это игра по Assassin's Creed, и я считаю, что это лучшая игра, которую мы когда-либо создавали."

Ну это сильно, храбрости у ребят не занимать // Иван Богатков

1
Валерий Юриков

Кстати какого фига эти расисты забрали у нас озвучку. Грёбаные двойные стандарты

1
-zotik-

Они россисты))

3
Олег Фамилия
1
MunchkiN 616

если вокруг этого можно придумать какой то занятный интересный сюжет может быть тои да.
но как то больше вызывает ассоциации, учитывая что везде много африканцев и в современных играх при создании человека первым появляется человек какого тропического африканского генеза то выбор героя больше похож на соломинку за которую было решен ухватился. хотя может это и не так. и выбор такого персонажа довольно странный для сеттинга потому что персонажа легко опоздать и если этот человек что то сделает или его где-то видели то все скажут - это был человек нобунаги а значит за всем этим стоит нобунага.

0
Олег Фамилия

Это же обычная игра, пофигу кто там будет самураем хоть мутировавшая черепаха. Почему я должен на темнокожего как то негативно реагировать из за их культуры? Японцы вообще не признают крым Русским. Так что мне вообще фиолетово, это обычная игра

0
Шедевральный AC Shadow

Неужели такие люди существуют 😊

-2
Олег Фамилия Шедевральный AC Shadow

Ну игра то выглядит годно, почему я должен негативно относится из за каких то противоречий чужой культуре)

0
Шедевральный AC Shadow Олег Фамилия

Всё верно и полностью поддерживаю. Многие не понимают, что это всего лишь игра и не более того. Тут всё очень просто: не нравится - не играешь, нравится - играешь. Многим ооочень хочется вылить бочку негатива и показать, какие же они нев...кие историки))

-1
Sweety_Mustard

ненависти к Юбисофт )

0
OculusMortem

11 минут 47 секунд? Вызов принят

0
Сергей Понащенко

Этот твит вызвал такие эмоции, что... первое, что мне захотелось сделать, это вернуться к твиту X, который я удалил, и просто ответить на него. "И я просто сделал шаг назад. И я немного поразмышлял, чтобы попытаться разобраться в эмоциях, которые вызвал этот твит.

На этом мои полномочия всё..

0
Gelyr

Я вообще не понимаю зачем делать двух играбельных персонажей, делать отдельные мисии для каждого. Прорабатывать лишние вещи, а не сосредоточиться на допиливании механик одного персонажа, там блин в трейлере были рваные анимация... Сделали бы историю про Наое, про путь кунаичи и месть и тд. Но нет они будут фигнёй страдать....

0
Валерий Юриков

Да продумывать уже не про это поколение разрабов, там еще у руля истории та, которая Одиссеи сюжет прописывала, чего-то неповторимого не ждите. Там и второстепенные миссии вообще для отсталых будут

0
Yoshemitsu

Потому что дегенераты будут кукарекать "это жи клон призрака Цусимы" только с бабой.

0
MunchkiN 616

у юбисофта уже была про дикий запад там 2 персонажа и геймплей чередовался.

0
JohnTornton Yoshemitsu

тока вот цусима копия игр юбисофта

-1
Валерий Юриков

Юбюки такие юбики

0
Пользователь ВКонтакте

Маску положить на эти обвинения // Максим Кутузов

0
Aellie

Котэ - он, типа, француз? Ну тогда понятно. Он же у себя во Франции уже давно видит на улицах одних черных да арабов. И думает, что это нормально, что везде так.

0
ComputerGamer

комедия

0
JohnTornton

сами разрабы разожгли ненависть

-1
Aleksandr_Filatov

Серия Assassin's Creed умерла ещё 2017 году

-3
Шедевральный AC Shadow

Assassin's Creed Valhalla стала первой игрой серии с выручкой свыше миллиарда долларов. Дата выхода 10 ноября 2020 г

Продажи Assassin's Creed: Origins на 100% выше, чем были у Assassin's Creed: Syndicate

0
Пользователь ВКонтакте

то что японского самурая сделали нигером это не разжигание ненависти?как рза таки это и есть самое настоящие разжигание ненависти,и плевать они хотели на историю и факты,им главное повесточку отработать и все,всем плевать что где то в Японии , в какой то там пещере были найдены "сикрет документс" где сказано было,что был самурай нигер.самурай черный?черный этого достаточно чтобы понять что это тупо повесточка,ах ну да как же в 21веке без сильной и независимой женщины,ну вообще повесточкой не пахнет,а воняет хуже дерьма // Максим Максимов

-3
-zotik-

Ну геймлей за негра правда не плохой для сетинга игры и выглядит он прикольно

-4
Go_Ra

Я , сомневаюсь , что нормальный , адекватный , белый мужик будет играть за черножопого гомика !!!

2
valera antonov Go_Ra

Как тебе гта 5 играя за франклина? Или прототип 2?

0
Go_Ra valera antonov

Ни знаю . Не играл. И не собираюсь.

0