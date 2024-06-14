Разработчик Assassin's Creed Shadows обвинил Илона Маска в "разжигании ненависти" в ответ на критику черного самурая

Один из руководителей Assassin's Creed ответил на критику со стороны Илона Маска по поводу включения в Assassin's Creed Shadow главного героя - чернокожего самурая.
Для справки: один из играбельных протагонистов Assassin's Creed Shadow - самурай по имени Ясукэ, который также является чернокожим. Люди расстроились из-за того, что они восприняли как нарушение исторической достоверности, и Маск ответил на это твитом, утверждая, что "DEI убивает искусство". В данном случае DEI означает разнообразие, равенство и инклюзивность.
Вице-президента серии Assassin's Creed, исполнительного продюсера Марка-Алексиса Котэ спросили об этом взаимодействии в интервью Game File, и Котэ рассказал, что он не только видел твит Маска, но и очень хотел ответить, но решил не вступать в перепалку со скандальным бизнесменом.
Этот твит вызвал такие эмоции, что... первое, что мне захотелось сделать, это вернуться к твиту X, который я удалил, и просто ответить на него. "И я просто сделал шаг назад. И я немного поразмышлял, чтобы попытаться разобраться в эмоциях, которые вызвал этот твит.
Далее Котэ сказал, что Илон "разжигает ненависть" и что "у меня было много ответов из трех слов, которые приходили на ум". В итоге Котэ решил, что, "нападая на такого человека, как Илон... я не смогу убедить людей в нашей точке зрения как команды".
Ясукэ - реально существовавшая историческая фигура, которую принято считать самым ранним задокументированным человеком африканского происхождения, появившимся в японских исторических записях. Но информации о том, что он действительно был самураем нет. Известно, что он в 1581-1582 годах он был при дворе у японского даймё Оды Нобунаги.
У нас есть суперзагадочный исторический персонаж, о котором мало что известно. И для нас это было то, что мы хотели видеть в Assassin's Creed.
Кроме того, Коте сказал, что "то, что говорит Илон, - это не та игра, которую мы создаем", добавив:
Люди должны будут сами поиграть в эту игру. И если в течение первых 11 минут и 47 секунд они не убедятся в том, что мы делаем, мы сможем обсудить это. Я просто надеюсь и хочу, чтобы люди отнеслись к этому с пониманием и увидели игру такой, какая она есть. Это игра по Assassin's Creed, и я считаю, что это лучшая игра, которую мы когда-либо создавали.
Причина, по которой Котэ указал именно это время, не ясна, но это может быть продолжительность ранней сцены в предстоящей игре Assassin's Creed, которая объясняет немного больше о Ясуке.
Действие Assassin's Creed Shadows происходит в феодальной Японии эпохи Адзути-Момояма, и игроки смогут переключаться между ориентированным на бой Ясукэ и скрытной Наоэ. Приключенческий экшен с открытым миром выходит на PS5, Xbox Series X и PC 15 ноября.
Надо же, Илон сказал правду, а любители обезьян и петухов смешно запузырились.
Т.е черный который убивает японцев, на японской земле, в эпоху самураев - это не разжигание ненависти? И историческую ценность Ясуке для японцев несет ровно столько, сколько балет для жабы в пруду.
обвинил Илона Маска в "разжигании ненависти"
Типа "борьба" началась. По факту Илон замечательно отыгрывает свою роль, хороший актёр.
А то что они в игре про Японию взять только черного персонажа который был никем из всего того разнообразия людей которые были настоящими интересными людьми а не посредственными.
Но да виноваты все кроме никчемных посредственностей которые немогут уже ничего нового придумать.
Уби софт крайне расистская компания. Единственный черный персонаж в игре занимается убийствами и грабежами
так гейропа живёт по западной методичке, а в ней сказано, что расизм может быть тока по отношению к неграм
Если персонаж исторический, то скорее всего он был рабом. Никто бы не сделал залетного негра самураем.
В реальной жизни всё так и было бы, но здесь игра и в ней он может быть кем угодно. Назови хоть одну часть АС, где всё было исторически достоверно
никто бы и белого там не сделал самураем, стать там своим как выиграть лотерею было
Та часть AC, которой не существует
тока во всех предыдущих частях были вымышленные персонажи на главных ролях, поэтому они могли быть кем угодно
а тут чушь повесточная
И че дальше. Это как то повлияет на геймплей?
У людей просто горит от чернокожего типа, вот и всё. Такой уже был ранее, и ничего страшного не произошло
Пусть по плачет, соевые унижанки. Печально смотреть на таких нежнок, как они в жизни то живут .
Upd: вообще мне парой кажется что там остались работать латентный п***сы мечтающие о большом черном члене. Иначе это не объяснить когда белые топит за равноправия чернокожих людей, а сами чернокожие на них смотрят как на да******в. Расовая проблема уже давно не на таком уровне как в 50-60е в Америке.
Да пошли бы вы н*х*й со своей инклюзивностью, я ещё как то согласился бы смириться с нигаменом в роли самурая т.к. есть какие-то записи подтверждающие его существование при набунаге в японии, но играть за него не хочется, а они ещё и заставляют играть из-за нововысранной механики кросс лута(когда лут падает в роли бабы на нигу и в роли ниги на бабау) в итоге будет повестка глаза мозолить...
Ну не играй
Ну конечно. Опять это "разжигание ненависти" вместо того, что бы признать, что в очередной раз обосрались и наплевали на чужую культуру.
Негр лутает в древней Японии. Звучит как тонкая шутка.
О чем речь, там трейлера уже хватило, 11 минут уже не нужно, чтобы убедится что они наделали...
"У нас есть суперзагадочный исторический персонаж,о котором мало что известно.И для нас это было то,что мы хотели увидеть в Assassin's Creed."И поэтому вы нарядили африканского негра самураем,в шлеме с рогами и нарисовали много маленьких и жалких японцев,которые ему будут кланяться,не смея поднять взгляд? Может попробуете так сделать с неграми и белым господином? А,Котэ? Или французы уже забыли,как мучали негров в своих колониях?
Тебе напомнить что "жалкие японцы" делали в войне с Россией или Китаем и кого они там мучали? Японозащитник нашелся.
А Коте это брат Котэ?
то есть когда чел запихивает единственного черного во всей истории японии на роль гг, который к тому же не был самураем, это якобы не повесточка, верим // Костя Шабаганов
Для таких, как ты, существует Ghost of Tsushima с белым персонажем и с крутой боёвкой и всем прочим)) проходи мимо
С радостью пройду мимо этого "шедевра", главное не наступить в него по пути... // Костя Шабаганов
Ну вот видишь, как всё может быть просто))) мне тоже много игр не нравится, и я в них не играю и не имею никаких проблем
белый самурай тоже бред, если ты не знал
Да хоть фиолетовый!
"Это игра по Assassin's Creed, и я считаю, что это лучшая игра, которую мы когда-либо создавали."
Ну это сильно, храбрости у ребят не занимать // Иван Богатков
Кстати какого фига эти расисты забрали у нас озвучку. Грёбаные двойные стандарты
Они россисты))
если вокруг этого можно придумать какой то занятный интересный сюжет может быть тои да.
но как то больше вызывает ассоциации, учитывая что везде много африканцев и в современных играх при создании человека первым появляется человек какого тропического африканского генеза то выбор героя больше похож на соломинку за которую было решен ухватился. хотя может это и не так. и выбор такого персонажа довольно странный для сеттинга потому что персонажа легко опоздать и если этот человек что то сделает или его где-то видели то все скажут - это был человек нобунаги а значит за всем этим стоит нобунага.
Это же обычная игра, пофигу кто там будет самураем хоть мутировавшая черепаха. Почему я должен на темнокожего как то негативно реагировать из за их культуры? Японцы вообще не признают крым Русским. Так что мне вообще фиолетово, это обычная игра
Неужели такие люди существуют 😊
Ну игра то выглядит годно, почему я должен негативно относится из за каких то противоречий чужой культуре)
Всё верно и полностью поддерживаю. Многие не понимают, что это всего лишь игра и не более того. Тут всё очень просто: не нравится - не играешь, нравится - играешь. Многим ооочень хочется вылить бочку негатива и показать, какие же они нев...кие историки))
ненависти к Юбисофт )
11 минут 47 секунд? Вызов принят
Этот твит вызвал такие эмоции, что... первое, что мне захотелось сделать, это вернуться к твиту X, который я удалил, и просто ответить на него. "И я просто сделал шаг назад. И я немного поразмышлял, чтобы попытаться разобраться в эмоциях, которые вызвал этот твит.
На этом мои полномочия всё..
Я вообще не понимаю зачем делать двух играбельных персонажей, делать отдельные мисии для каждого. Прорабатывать лишние вещи, а не сосредоточиться на допиливании механик одного персонажа, там блин в трейлере были рваные анимация... Сделали бы историю про Наое, про путь кунаичи и месть и тд. Но нет они будут фигнёй страдать....
Да продумывать уже не про это поколение разрабов, там еще у руля истории та, которая Одиссеи сюжет прописывала, чего-то неповторимого не ждите. Там и второстепенные миссии вообще для отсталых будут
Потому что дегенераты будут кукарекать "это жи клон призрака Цусимы" только с бабой.
у юбисофта уже была про дикий запад там 2 персонажа и геймплей чередовался.
тока вот цусима копия игр юбисофта
Юбюки такие юбики
Маску положить на эти обвинения // Максим Кутузов
Котэ - он, типа, француз? Ну тогда понятно. Он же у себя во Франции уже давно видит на улицах одних черных да арабов. И думает, что это нормально, что везде так.
комедия
сами разрабы разожгли ненависть
Серия Assassin's Creed умерла ещё 2017 году
Assassin's Creed Valhalla стала первой игрой серии с выручкой свыше миллиарда долларов. Дата выхода 10 ноября 2020 г
Продажи Assassin's Creed: Origins на 100% выше, чем были у Assassin's Creed: Syndicate
то что японского самурая сделали нигером это не разжигание ненависти?как рза таки это и есть самое настоящие разжигание ненависти,и плевать они хотели на историю и факты,им главное повесточку отработать и все,всем плевать что где то в Японии , в какой то там пещере были найдены "сикрет документс" где сказано было,что был самурай нигер.самурай черный?черный этого достаточно чтобы понять что это тупо повесточка,ах ну да как же в 21веке без сильной и независимой женщины,ну вообще повесточкой не пахнет,а воняет хуже дерьма // Максим Максимов
Ну геймлей за негра правда не плохой для сетинга игры и выглядит он прикольно
Я , сомневаюсь , что нормальный , адекватный , белый мужик будет играть за черножопого гомика !!!
Как тебе гта 5 играя за франклина? Или прототип 2?
Ни знаю . Не играл. И не собираюсь.