Разработчик Assassin's Creed Shadows призвал будущие команды серии вернуть паркуру статус ключевой механики

Пока Ubisoft готовит целую линейку новых игр Assassin’s Creed, один из ведущих разработчиков Assassin’s Creed Shadows уже делится рекомендациями с командами, которые возьмут эстафету дальше. Ассоциированный директор проекта, Симон Лемэ-Контуа из Ubisoft Quebec, считает, что серия должна вернуть утраченное внимание к паркуру — одному из главных столпов ранних частей франшизы.

В интервью GamesRadar+ Лемэ-Контуа признал, что в эпоху ролевой трилогии (Origins, Odyssey, Valhalla) фирменный паркур Assassin’s Creed отошёл на второй план. Причина проста: огромные открытые миры перестали быть перенасыщенными вертикальными локациями, а пробежки по крышам сменились километрами пустынь, морей и полей.

«Мы хотим исправить это в Shadows уже после релиза и продолжаем внутри студии продвигать идею, что паркур снова должен стать важным элементом геймплея», — подчеркнул он.

Команда Shadows уже работает над улучшениями для системы передвижения, а Лемэ-Контуа рекомендует будущим разработчикам уделять ей куда больше внимания — как самостоятельной геймплейной опоре, а не второстепенному дополнению.

В ближайшие годы поклонников ждут сразу несколько проектов: мобильная Assassin’s Creed Jade, мистическая Codename Hexe от Ubisoft Montreal и, по слухам, ремейк Black Flag. Будет ли паркур вновь играть ведущую роль — пока вопрос, но заявление Лемэ-Контуа может стать важным ориентиром для всей серии.