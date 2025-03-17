Разработчикам Assassin's Creed Shadows советуют не светиться в сети - Ubisoft опасается масштабной травли

Французы из BFM раскопали интересную информацию — Ubisoft всерьёз опасается травли разработчиков Assassin's Creed Shadows. Видимо, в компании уже предвидят шквал негатива после выхода игры.

Если верить источникам издания, в Ubisoft даже собрали специальную группу, которая будет отслеживать, что творится в соцсетях, и при необходимости давать отпор агрессивным геймерам, в том числе юридическими методами.

«В отличие от того, что у нас было раньше, сейчас всё по-настоящему серьёзно», — какой-то сотрудник.

К тому же всем в компании советуют пока не светиться в интернете и вообще не упоминать, что они работают в Ubisoft — мол, так меньше шансов стать мишенью для хейтеров. А если всё же кто-то попадёт под раздачу, то им обещают помощь психологов.

Главная причина таких мер — Ясукэ, темнокожий самурай, один из главных героев игры. С момента анонса вокруг него не утихают споры. Многие игроки сомневаются, что такой персонаж действительно существовал в истории.

Ну а сама Assassin's Creed Shadows выйдет уже 20 марта на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X.