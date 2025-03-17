Разработчикам Assassin's Creed Shadows советуют не светиться в сети - Ubisoft опасается масштабной травли

Французы из BFM раскопали интересную информацию — Ubisoft всерьёз опасается травли разработчиков Assassin's Creed Shadows. Видимо, в компании уже предвидят шквал негатива после выхода игры.
Если верить источникам издания, в Ubisoft даже собрали специальную группу, которая будет отслеживать, что творится в соцсетях, и при необходимости давать отпор агрессивным геймерам, в том числе юридическими методами.
«В отличие от того, что у нас было раньше, сейчас всё по-настоящему серьёзно», — какой-то сотрудник.
К тому же всем в компании советуют пока не светиться в интернете и вообще не упоминать, что они работают в Ubisoft — мол, так меньше шансов стать мишенью для хейтеров. А если всё же кто-то попадёт под раздачу, то им обещают помощь психологов.
Главная причина таких мер — Ясукэ, темнокожий самурай, один из главных героев игры. С момента анонса вокруг него не утихают споры. Многие игроки сомневаются, что такой персонаж действительно существовал в истории.
Ну а сама Assassin's Creed Shadows выйдет уже 20 марта на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X.
На вилы их
Когда фашисты, с пеной у рта орут, что они не фашисты, а до х*я христиане и за православные ценности, а это по ту сторону глобуса - фашисты.
А так же наверное советуют сменить место жительства, гражданство, расу, ориентацию и пол. Хотя постойте, последние два пункта вроде были обязательными при устройстве на работу... Значит они обречены...
Ну вот серьёзно, ну в чём проблема было сделать главного героя адекватным японцем? Сильно сомневаюсь, что цвет кожи хоть как-то повлияет на сюжет или будет иметь хоть какое-то значение в истории. К тому же качество их историй оставляет желать лучшего.
Просто не покупать это дерьмо будет лучшим ответом этим повесточникам и лицемерам.
Денег, на группу, которая будет отслеживать, что бы никто не обидел "нетакусика", они, бл*ть, нашли, а на нормальных экспертов по японской культуре и языку, денег не нашлось.
Это другое. Понимать надо))
Даже если и был негр в Японии в то время, то сомневаюсь,что он мог стать самураем.
А при чем тут реальная жизнь в то время и игры, созданной в 2025? В играх может быть что угодно
в играх не нужно делать что угодно,в играх нужно прислушиватся к игрокам и делать правильно,а не повесточное овно пихать,надеюсь что убейсовт наконец то загнется после выхода этого высера...
Да это понятно.
Это игра Юбисофт, и только им решать, какая она будет. Мнение каких то псов их не интересует. Не нравится, значит проходишь мимо не воняя
Да что ты говоришь, правда? А ещё что нам делать прикажешь?
В чём проблема просто в соц сетях сделать закрытые профили? Никакой травли не будет когда тебе не могут писать незнакомые люди.
а в чём проблема просто отменить выпуск? Все останутся довольны!
Зачем отменять? Игра выглядит хорошо, ты смотрел геймплей? Мод на смену негра сделают и всё.
За всех не говорите. Наверняка кто-то ждёт очередной Assassin's Creed. И в чем проблема не обращать внимание?
подавать в суд на людей тупо за то что они просят сменить цвет модельки ГГ.... мда... тейкту адекватнее будут
Ну то есть всё настолько плохо, что они сами это поняли? // Миша Калинин
Нет. Они считают нас хейтерами и психами. // Андрей Гладилин
Они каждый раз нас такими считают, но подобные действия предпринимают впервые // Миша Калинин
Ничуть не жалко коллаборационистов которые продали свою совесть с потрохами...
Самое простое не покупать игру, и ни какой травли не надо, пусть сами в это играют, юбики держаться только за счёт старых игр, но уже не особо не помогает скоро всё тупое отделенье на мороз пойдет за глупых ошибок.
Интересно получается))) Разрабы сделали игру и теперь вынуждены скрываться и молчать,что они в этом учувствовали))) Видимо скоро дойдет до того,что будут после таких выкидонов с играми и место жительства менять!!
Бедные какие... Так нех*** делать игры так, что бы вас травили. "Великая" заднепроходная логика.
А еще лучше из дома только по ночам выходить и перебежками, перебежками . . .
Ой, а где же все юбисофтовские защитнички угольного самурая, которые орали про историческую достоверность? В твиттерах бухтеть и комментарии закрывать только можете, да?
и при необходимости давать отпор агрессивным геймерам, в том числе юридическими методами
Интересно как? Пойдут ныть, что игроки в Steam называют их продукт калом? Снова агрессивные геймеры буллят бедный убисофт.
Я сидел и ныл на эту игру неделями, а всё потому, что был в стаде хейтеров с коллективным разумом. Сегодня решил освободиться от оков и думать своей головой, и пришёл к выводу, что хочу сделать предзаказ на Deluxe. Вот как в жизни, оказывается, бывает. Сижу теперь, скачиваю
Что за прикол)ты целый день сегодня с каким то челом спорил
его аж забанили)
это ты реально поменял мнение или шутка?)
Полностью поменял взгляд на игру и в целом на Юбисофт. Вне стада мыслишь иначе
хитро ты акк под него сделал)
Это я и есть. Просто тот акк провонялся нытьем, и я плюнул на него...
Такие решения нужно принимать раньше и быстрее. Мне хватило пары месяцев в 2024 году чтобы понять, что Русскоязычная ц/а ассасина самые конченные консерваторы(В плане самого дичайшего Радикального мышления - объективности НОЛЬ), и обиженки из-за того, что игра отошла от "каноничного ассасина". Хотя я прохожу сейчас части до 2015 года и там своих недостатков хватает.
Что, всё прям настолько плохо?
Убиков кто контору губит... Обоссать и на мороз выкинуть!
Это будет эпично!
Думаю, что любой, кто принимал участие в создании дегенеративного контента, может забыть о будущей карьере.
Участвовал в разработке Вейлгарда? Нашёл чем гордиться, дурачок. Пшёл прочь.
Максимка сбежал от русских моряков в Японию и стал ниндзя или самураем
Вам не кажется что предзагрузка какая то маленькая?
Господи, ты еще это и предзаказал ?)Не,этот мир уже не спасти )
какое это?
игры юби норм для меня, не кал и не шедевр
как колда каждый год
просто конвеер
тем более ценник норм
Мде...
Я, если честно ожидал какой то аргументации, ну ладно
он критикует, потому-что это делают другие, если бы игра всем нравилась, ему бы она тоже нравилась) не жди тут конструктивного общения, тут дали возможнсть минусики ставить они это и делают