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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.3 928 оценок

Разработчикам Assassin's Creed Shadows советуют не светиться в сети - Ubisoft опасается масштабной травли

Lunersun Lunersun

Французы из BFM раскопали интересную информацию — Ubisoft всерьёз опасается травли разработчиков Assassin's Creed Shadows. Видимо, в компании уже предвидят шквал негатива после выхода игры.

Если верить источникам издания, в Ubisoft даже собрали специальную группу, которая будет отслеживать, что творится в соцсетях, и при необходимости давать отпор агрессивным геймерам, в том числе юридическими методами.

«В отличие от того, что у нас было раньше, сейчас всё по-настоящему серьёзно», — какой-то сотрудник.

К тому же всем в компании советуют пока не светиться в интернете и вообще не упоминать, что они работают в Ubisoft — мол, так меньше шансов стать мишенью для хейтеров. А если всё же кто-то попадёт под раздачу, то им обещают помощь психологов.

Главная причина таких мер — Ясукэ, темнокожий самурай, один из главных героев игры. С момента анонса вокруг него не утихают споры. Многие игроки сомневаются, что такой персонаж действительно существовал в истории.

Ну а сама Assassin's Creed Shadows выйдет уже 20 марта на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X.

23
56
Комментарии: 56
Ваш комментарий
Yoshemitsu

На вилы их

11
Diablonos

Когда фашисты, с пеной у рта орут, что они не фашисты, а до х*я христиане и за православные ценности, а это по ту сторону глобуса - фашисты.

-3
KabbalisticJerry
всем в компании советуют пока не светиться в интернете и вообще не упоминать, что они работают в Ubisoft

А так же наверное советуют сменить место жительства, гражданство, расу, ориентацию и пол. Хотя постойте, последние два пункта вроде были обязательными при устройстве на работу... Значит они обречены...

Главная причина таких мер — Ясукэ, темнокожий самурай

Ну вот серьёзно, ну в чём проблема было сделать главного героя адекватным японцем? Сильно сомневаюсь, что цвет кожи хоть как-то повлияет на сюжет или будет иметь хоть какое-то значение в истории. К тому же качество их историй оставляет желать лучшего.

6
Seifer1986

Просто не покупать это дерьмо будет лучшим ответом этим повесточникам и лицемерам.

6
M0208

Денег, на группу, которая будет отслеживать, что бы никто не обидел "нетакусика", они, бл*ть, нашли, а на нормальных экспертов по японской культуре и языку, денег не нашлось.

3
cthulhu42

Это другое. Понимать надо))

3
sa1958

Даже если и был негр в Японии в то время, то сомневаюсь,что он мог стать самураем.

3
Light оf Tfuth

А при чем тут реальная жизнь в то время и игры, созданной в 2025? В играх может быть что угодно

-4
Mihanbo Light оf Tfuth

в играх не нужно делать что угодно,в играх нужно прислушиватся к игрокам и делать правильно,а не повесточное овно пихать,надеюсь что убейсовт наконец то загнется после выхода этого высера...

1
sa1958 Light оf Tfuth

Да это понятно.

1
Light оf Tfuth Mihanbo

Это игра Юбисофт, и только им решать, какая она будет. Мнение каких то псов их не интересует. Не нравится, значит проходишь мимо не воняя

-3
Шрек и осел vs CD Project Light оf Tfuth

Да что ты говоришь, правда? А ещё что нам делать прикажешь?

-1
Jarvis666

В чём проблема просто в соц сетях сделать закрытые профили? Никакой травли не будет когда тебе не могут писать незнакомые люди.

1
Фанат Миты

а в чём проблема просто отменить выпуск? Все останутся довольны!

-1
Jarvis666 Фанат Миты

Зачем отменять? Игра выглядит хорошо, ты смотрел геймплей? Мод на смену негра сделают и всё.

-2
Costollom Фанат Миты

За всех не говорите. Наверняка кто-то ждёт очередной Assassin's Creed. И в чем проблема не обращать внимание?

1
Фанат Миты

подавать в суд на людей тупо за то что они просят сменить цвет модельки ГГ.... мда... тейкту адекватнее будут

1
Пользователь ВКонтакте

Ну то есть всё настолько плохо, что они сами это поняли? // Миша Калинин

1
Пользователь ВКонтакте

Нет. Они считают нас хейтерами и психами. // Андрей Гладилин

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Они каждый раз нас такими считают, но подобные действия предпринимают впервые // Миша Калинин

1
Owyn

Ничуть не жалко коллаборационистов которые продали свою совесть с потрохами...

1
kotasha

Самое простое не покупать игру, и ни какой травли не надо, пусть сами в это играют, юбики держаться только за счёт старых игр, но уже не особо не помогает скоро всё тупое отделенье на мороз пойдет за глупых ошибок.

0
Anal4onok

Интересно получается))) Разрабы сделали игру и теперь вынуждены скрываться и молчать,что они в этом учувствовали))) Видимо скоро дойдет до того,что будут после таких выкидонов с играми и место жительства менять!!

0
Max Rolens

Бедные какие... Так нех*** делать игры так, что бы вас травили. "Великая" заднепроходная логика.

-2
Rottich Aaa

А еще лучше из дома только по ночам выходить и перебежками, перебежками . . .

-2
Евгений Кондратенко

Ой, а где же все юбисофтовские защитнички угольного самурая, которые орали про историческую достоверность? В твиттерах бухтеть и комментарии закрывать только можете, да?

и при необходимости давать отпор агрессивным геймерам, в том числе юридическими методами

Интересно как? Пойдут ныть, что игроки в Steam называют их продукт калом? Снова агрессивные геймеры буллят бедный убисофт.

-2
Light оf Tfuth

Я сидел и ныл на эту игру неделями, а всё потому, что был в стаде хейтеров с коллективным разумом. Сегодня решил освободиться от оков и думать своей головой, и пришёл к выводу, что хочу сделать предзаказ на Deluxe. Вот как в жизни, оказывается, бывает. Сижу теперь, скачиваю

-2
My life is a game

Что за прикол)ты целый день сегодня с каким то челом спорил
его аж забанили)
это ты реально поменял мнение или шутка?)

-2
Light оf Tfuth My life is a game

Полностью поменял взгляд на игру и в целом на Юбисофт. Вне стада мыслишь иначе

-3
My life is a game Light оf Tfuth

хитро ты акк под него сделал)

-1
Light оf Tfuth My life is a game

Это я и есть. Просто тот акк провонялся нытьем, и я плюнул на него...

-3
Звездный Аристократ

Такие решения нужно принимать раньше и быстрее. Мне хватило пары месяцев в 2024 году чтобы понять, что Русскоязычная ц/а ассасина самые конченные консерваторы(В плане самого дичайшего Радикального мышления - объективности НОЛЬ), и обиженки из-за того, что игра отошла от "каноничного ассасина". Хотя я прохожу сейчас части до 2015 года и там своих недостатков хватает.

1
DishonestLythronax

Что, всё прям настолько плохо?

-3
MrMaximusX

Убиков кто контору губит... Обоссать и на мороз выкинуть!

-3
Шрек и осел vs CD Project

Это будет эпично!

-3
Ahnx

Думаю, что любой, кто принимал участие в создании дегенеративного контента, может забыть о будущей карьере.

Участвовал в разработке Вейлгарда? Нашёл чем гордиться, дурачок. Пшёл прочь.

-5
sergeu78

Максимка сбежал от русских моряков в Японию и стал ниндзя или самураем

-6
My life is a game

Вам не кажется что предзагрузка какая то маленькая?

-11
flaur74

Господи, ты еще это и предзаказал ?)Не,этот мир уже не спасти )

7
My life is a game flaur74

какое это?
игры юби норм для меня, не кал и не шедевр
как колда каждый год
просто конвеер
тем более ценник норм

-5
flaur74 My life is a game

Мде...

0
My life is a game flaur74

Я, если честно ожидал какой то аргументации, ну ладно

-4
delusory My life is a game

он критикует, потому-что это делают другие, если бы игра всем нравилась, ему бы она тоже нравилась) не жди тут конструктивного общения, тут дали возможнсть минусики ставить они это и делают

1