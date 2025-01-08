Разработчики Assassin's Creed: Shadows открывают секреты паркура и делятся новыми механиками игры

Ubisoft представила подробности системы паркура в Assassin's Creed: Shadows, которая выходит уже в следующем месяце. В новой игре знаменитой франшизы игроков вас ждёт возвращение к корням серии с акцентом на скорость, изящество и мастерство передвижения. Протагонистка Наоэ, по словам разработчиков, станет настоящим мастером паркура, способным адаптироваться к сложным ландшафтам феодальной Японии.

По словам разработчиков экшена, игроки смогут исследовать древние города, включая улицы Киото и башни Осакского замка, а также проходить скрытые маршруты в лесах и горах. Паркур в Assassin's Creed: Shadows стал глубже благодаря новым механикам, улучшенной физике и переработанным анимациям.

Ниже представлена подробное описание всех ключевых аспектов системы перемещения игры:

Базовые механики управления

Обновлённая схема управления: Кнопки уклонения и паркура вниз теперь объединены, позволяя выполнять более сложные акробатические трюки. Кроме того, добавлена возможность менять стойки (стоя, пригнувшись, лёжа) без случайного спуска с крыш.

Кнопки уклонения и паркура вниз теперь объединены, позволяя выполнять более сложные акробатические трюки. Кроме того, добавлена возможность менять стойки (стоя, пригнувшись, лёжа) без случайного спуска с крыш. Новые движения: Уклонения через перила, прыжки через окна и бесшумные спуски стали доступны через кнопку уклонения.

Основные элементы паркура

Паркур вверх: Позволяет персонажу достигать самых высоких точек, бегать по стенам и преодолевать большие разрывы между зданиями. Однако такие действия создают шум, что требует осторожности в зонах с охраной.

Позволяет персонажу достигать самых высоких точек, бегать по стенам и преодолевать большие разрывы между зданиями. Однако такие действия создают шум, что требует осторожности в зонах с охраной. Паркур вниз: Включает бесшумные спуски, акробатические уклонения с уступов и классическое сползание с удержанием за край.

Новые возможности паркура

Спринт-додж: Эксклюзивная способность Наоэ, позволяющая перекатываться через препятствия и уклоняться от атак.

Эксклюзивная способность Наоэ, позволяющая перекатываться через препятствия и уклоняться от атак. Переходы в движении: Во время спринта Наоэ автоматически преодолевает низкие объекты, а Ясуке использует грубую силу, разбивая всё на своём пути.

Во время спринта Наоэ автоматически преодолевает низкие объекты, а Ясуке использует грубую силу, разбивая всё на своём пути. Грапплинг-хук: Этот инструмент позволяет взбираться на горизонтальные поверхности, раскачиваться на верёвке, менять направление прыжков и даже продлевать высоту бега по стене.

Расширенные движения

Стойки и уклонения: Наоэ может уклоняться даже лёжа, а в стойке приседа оба персонажа могут быстро перемещаться, избегая атак.

Наоэ может уклоняться даже лёжа, а в стойке приседа оба персонажа могут быстро перемещаться, избегая атак. Боковые прыжки: Возможность отталкиваться от стены в процессе бега или карабкания.

Возможность отталкиваться от стены в процессе бега или карабкания. Назад к краю: Наоэ способна отклоняться назад, аккуратно спускаясь с уступа, что полезно для скрытности.

Ограничения: Не все поверхности в игре поддаются карабканию, что делает выбор маршрута важной частью геймплея.

Напомним, ранее авторы Assassin's Creed: Shadows рассказали о боёвке в игре. Подробнее об улучшениях в боевой системе и навыках героев можно узнать в отдельной заметке.

Игрокам обещают уникальные впечатления от исследования Японии с помощью двух героев: манёвренной Наоэ и более приземлённого, но мощного Ясуке. Assassin's Creed Shadows станет доступной для игры уже 14 февраля на ПК и консолях.