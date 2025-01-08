Разработчики Assassin's Creed: Shadows открывают секреты паркура и делятся новыми механиками игры

Ubisoft представила подробности системы паркура в Assassin's Creed: Shadows, которая выходит уже в следующем месяце. В новой игре знаменитой франшизы игроков вас ждёт возвращение к корням серии с акцентом на скорость, изящество и мастерство передвижения. Протагонистка Наоэ, по словам разработчиков, станет настоящим мастером паркура, способным адаптироваться к сложным ландшафтам феодальной Японии.
По словам разработчиков экшена, игроки смогут исследовать древние города, включая улицы Киото и башни Осакского замка, а также проходить скрытые маршруты в лесах и горах. Паркур в Assassin's Creed: Shadows стал глубже благодаря новым механикам, улучшенной физике и переработанным анимациям.
Ниже представлена подробное описание всех ключевых аспектов системы перемещения игры:
Базовые механики управления
- Обновлённая схема управления: Кнопки уклонения и паркура вниз теперь объединены, позволяя выполнять более сложные акробатические трюки. Кроме того, добавлена возможность менять стойки (стоя, пригнувшись, лёжа) без случайного спуска с крыш.
- Новые движения: Уклонения через перила, прыжки через окна и бесшумные спуски стали доступны через кнопку уклонения.
Основные элементы паркура
- Паркур вверх: Позволяет персонажу достигать самых высоких точек, бегать по стенам и преодолевать большие разрывы между зданиями. Однако такие действия создают шум, что требует осторожности в зонах с охраной.
- Паркур вниз: Включает бесшумные спуски, акробатические уклонения с уступов и классическое сползание с удержанием за край.
Новые возможности паркура
- Спринт-додж: Эксклюзивная способность Наоэ, позволяющая перекатываться через препятствия и уклоняться от атак.
- Переходы в движении: Во время спринта Наоэ автоматически преодолевает низкие объекты, а Ясуке использует грубую силу, разбивая всё на своём пути.
- Грапплинг-хук: Этот инструмент позволяет взбираться на горизонтальные поверхности, раскачиваться на верёвке, менять направление прыжков и даже продлевать высоту бега по стене.
Расширенные движения
- Стойки и уклонения: Наоэ может уклоняться даже лёжа, а в стойке приседа оба персонажа могут быстро перемещаться, избегая атак.
- Боковые прыжки: Возможность отталкиваться от стены в процессе бега или карабкания.
- Назад к краю: Наоэ способна отклоняться назад, аккуратно спускаясь с уступа, что полезно для скрытности.
Ограничения: Не все поверхности в игре поддаются карабканию, что делает выбор маршрута важной частью геймплея.
Напомним, ранее авторы Assassin's Creed: Shadows рассказали о боёвке в игре. Подробнее об улучшениях в боевой системе и навыках героев можно узнать в отдельной заметке.
Игрокам обещают уникальные впечатления от исследования Японии с помощью двух героев: манёвренной Наоэ и более приземлённого, но мощного Ясуке. Assassin's Creed Shadows станет доступной для игры уже 14 февраля на ПК и консолях.
выглядит хорошо,главное негра не показывать
Лучше бы они не секретами делились а подстелили соломки.
Я бы им предложил выпустить 2 версии игры, одну как задумывали, а вторую без негра, рэпа и вок-шляпы. И пусть сделают выводы по отзывам.
для начала нужно чтоб игра выйшла и тогда уже найти эту вашу ВОК-шляпу если она там вообще есть и уж тогда что то тут высерать нЕ?
ой какие молодцы, отполировали дерганные анимации, обязательно пройду, может на пк, может на ps5 , еще не решил, но на геймпаде 100% буду играть.
Негры!
Чето какая-то параша.
но явно лучше паркура последних 4 игр серии
>Ограничения: Не все поверхности в игре поддаются карабканию
тупо
как тупо что паркур по сути доступен только одному персонажу
какая же игра блеклая и серая, вообще не привлекает, я когда увидел ролик где надо строить деревню то умер от кринжа, наверное были правы инсайдеры, Ubisoft caput.
Да сдохните вы уже!