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Assassin's Creed: Shadows 14.02.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 719 оценок

Разработчики Assassin's Creed: Shadows открывают секреты паркура и делятся новыми механиками игры

Gutsz
Новости

Ubisoft представила подробности системы паркура в Assassin's Creed: Shadows, которая выходит уже в следующем месяце. В новой игре знаменитой франшизы игроков вас ждёт возвращение к корням серии с акцентом на скорость, изящество и мастерство передвижения. Протагонистка Наоэ, по словам разработчиков, станет настоящим мастером паркура, способным адаптироваться к сложным ландшафтам феодальной Японии.

По словам разработчиков экшена, игроки смогут исследовать древние города, включая улицы Киото и башни Осакского замка, а также проходить скрытые маршруты в лесах и горах. Паркур в Assassin's Creed: Shadows стал глубже благодаря новым механикам, улучшенной физике и переработанным анимациям.

Ниже представлена подробное описание всех ключевых аспектов системы перемещения игры:

Базовые механики управления

  • Обновлённая схема управления: Кнопки уклонения и паркура вниз теперь объединены, позволяя выполнять более сложные акробатические трюки. Кроме того, добавлена возможность менять стойки (стоя, пригнувшись, лёжа) без случайного спуска с крыш.
  • Новые движения: Уклонения через перила, прыжки через окна и бесшумные спуски стали доступны через кнопку уклонения.

Основные элементы паркура

  • Паркур вверх: Позволяет персонажу достигать самых высоких точек, бегать по стенам и преодолевать большие разрывы между зданиями. Однако такие действия создают шум, что требует осторожности в зонах с охраной.
  • Паркур вниз: Включает бесшумные спуски, акробатические уклонения с уступов и классическое сползание с удержанием за край.

Новые возможности паркура

  • Спринт-додж: Эксклюзивная способность Наоэ, позволяющая перекатываться через препятствия и уклоняться от атак.
  • Переходы в движении: Во время спринта Наоэ автоматически преодолевает низкие объекты, а Ясуке использует грубую силу, разбивая всё на своём пути.
  • Грапплинг-хук: Этот инструмент позволяет взбираться на горизонтальные поверхности, раскачиваться на верёвке, менять направление прыжков и даже продлевать высоту бега по стене.

Расширенные движения

  • Стойки и уклонения: Наоэ может уклоняться даже лёжа, а в стойке приседа оба персонажа могут быстро перемещаться, избегая атак.
  • Боковые прыжки: Возможность отталкиваться от стены в процессе бега или карабкания.
  • Назад к краю: Наоэ способна отклоняться назад, аккуратно спускаясь с уступа, что полезно для скрытности.

Ограничения: Не все поверхности в игре поддаются карабканию, что делает выбор маршрута важной частью геймплея.

Напомним, ранее авторы Assassin's Creed: Shadows рассказали о боёвке в игре. Подробнее об улучшениях в боевой системе и навыках героев можно узнать в отдельной заметке.

Разработчики Assassin's Creed: Shadows подробнее рассказали о боевой системе и навыках героев

Игрокам обещают уникальные впечатления от исследования Японии с помощью двух героев: манёвренной Наоэ и более приземлённого, но мощного Ясуке. Assassin's Creed Shadows станет доступной для игры уже 14 февраля на ПК и консолях.

5
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
WerGC

выглядит хорошо,главное негра не показывать

8
MORDORR

Лучше бы они не секретами делились а подстелили соломки.

3
SGate

Я бы им предложил выпустить 2 версии игры, одну как задумывали, а вторую без негра, рэпа и вок-шляпы. И пусть сделают выводы по отзывам.

2
Ezdeaz

для начала нужно чтоб игра выйшла и тогда уже найти эту вашу ВОК-шляпу если она там вообще есть и уж тогда что то тут высерать нЕ?

-1
Лидер X

ой какие молодцы, отполировали дерганные анимации, обязательно пройду, может на пк, может на ps5 , еще не решил, но на геймпаде 100% буду играть.

-1
Vordulak06

Негры!

-1
Чебурешник

Чето какая-то параша.

-1
Ezdeaz

но явно лучше паркура последних 4 игр серии

1
Kostya Bashmakov

>Ограничения: Не все поверхности в игре поддаются карабканию

тупо
как тупо что паркур по сути доступен только одному персонажу

-3
Деиман

какая же игра блеклая и серая, вообще не привлекает, я когда увидел ролик где надо строить деревню то умер от кринжа, наверное были правы инсайдеры, Ubisoft caput.

-4
OmGRoNiKS_TM

Да сдохните вы уже!

-4