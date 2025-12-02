Разработчики Assassin's Creed Shadows подготовили для фанатов адвент-календарь и другие приятные сюрпризы

Ubisoft Quebec, разработчик Assassin's Creed Shadows, еще не завершила свою работу в этом году и приготовила для поклонников игры еще несколько дополнительных сюрпризов.

Официальный аккаунт серии Assassin's Creed сообщил о планах на декабрь этого года, завершающий первый год послерелизной поддержки игры. Самое важное из них — своеобразный адвент-календарь: каждый день до 25 декабря в убежище будет появляться подборка бесплатных предметов. Кроме того, будет удвоено количество наград за выполнение активности «Осквернённые замки».

К этому всему прилагается записка от разработчиков:

Для тех, кто скрывается в тени,



Мы искренне желаем вам и вашим близким всего наилучшего в преддверии праздников. Большое спасибо за вашу страсть, время и решимость раскрыть все секреты, что мы оставили для вас в этом мире. Мы надеемся, что этот жест благодарности принесет вам радость и утешение во время ваших приключений. С приходом зимы пусть ваше убежище будет мирным, ваш клинок острым, а празднования полными радости.



Команда AC Shadows желает вам счастливых праздников!

Но и это еще не все, так как в Assassin’s Creed Shadows также появится очередная миссия из серии Animus Rift, хотя пока неизвестно, о чем именно она будет. Кроме того, 16 декабря выйдет новый патч (1.1.7), который, как было обещано, добавит новые завершающие приемы и, как обычно, исправит различные ошибки. Похоже, что фанатам Assassin’s Creed будет чем заняться на протяжении всего праздничного периода.

Кстати, теперь вы можете погрузиться в приключения Ясуке и Наоэ, где бы вы ни находились — просто возьмите с собой Nintendo Switch 2, поскольку Assassin's Creed Shadows уже доступна и на этой платформе.