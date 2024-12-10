Разработчики Assassin's Creed: Shadows подробнее рассказали о боевой системе и навыках героев

Ubisoft представила масштабный обзор боевой системы своей предстоящей игры Assassin's Creed Shadows, которая выйдет 14 февраля 2025 года. Впервые игрокам показали ключевые механики сражений и уникальные способности двух главных героев — самурая Ясуке и синоби Наоэ. Этот обзор стал частью серии публикаций, посвященных деталям игрового процесса, начатой ранее со стелс-механик.

В опубликованных видеороликах разработчики демонстрируют разнообразие атак, защитных действий и специальных навыков героев. Система боев основана на комбинациях легких и тяжелых атак, ударов со стоек (Posture Attacks), а также уникальных механиках, таких как парирование или уклонение, которые отличаются у каждого персонажа.

Ключевые особенности боевой системы:

Атаки: Игроки могут сочетать легкие, тяжелые и заряженные атаки для создания мощных комбо. Например, Ясуке использует стойку с мечом в ножнах для внезапных атак, а Наоэ полагается на скорость и маневренность.

Игроки могут сочетать легкие, тяжелые и заряженные атаки для создания мощных комбо. Например, Ясуке использует стойку с мечом в ножнах для внезапных атак, а Наоэ полагается на скорость и маневренность. Защита: Ясуке способен блокировать удары и даже стрелы, в то время как Наоэ делает уклонения и парирует удары с изменением позиции.

Ясуке способен блокировать удары и даже стрелы, в то время как Наоэ делает уклонения и парирует удары с изменением позиции. Оружие: Каждый герой обладает уникальным арсеналом. Наоэ использует традиционное катану, цепь-кузаригама и скрытый клинок, в то время как Ясуке предпочитает нагинату, тяжелую дубину канабо и длинный лук.

Навыки: Развитие героев включает активные и пассивные способности, которые позволяют изменять тактику боя и адаптироваться к новым врагам.

Развитие героев включает активные и пассивные способности, которые позволяют изменять тактику боя и адаптироваться к новым врагам. И Ясукэ, и Наоэ используют схожую механику парирования/уклонения, но результаты немного различаются для каждого из них. Механика парирования Ясукэ происходит по прямой: когда парирование успешно, противник отскакивает назад, открывая себя для контратак. Механика уклонения Наоэ требует похожего тайминга, но она поворачивается в любую сторону от врага, отражая его атаки от себя. Это меняет ось боя и обнажает слабые стороны противника, но это также означает, что Наоэ открывается окружающим врагам, заставляя вас всегда оставаться начеку.

Разработчики также раскрыли детали прогрессии, где игроки зарабатывают очки мастерства для открытия новых умений и улучшения оружия. Особое внимание уделено разным стилям сражений у Ясуке и Наоэ, что позволяет каждому игроку найти подходящий подход.

Ролики, сопровождающие статью, показывают интенсивные схватки с различными типами врагов, включая самураев, ронинов и стражей. Ubisoft акцентирует внимание на тактическом подходе к боям, где важно учитывать особенности противников и подбирать оптимальную стратегию. Для этого у игроков будут соответствующее способности. За любого главного героя можно будет одинаково эффективно расправляться с врагами. Отличатся быть только их стиль боя и подход к битве. Следующий материал Ubisoft обещает посвятить паркуру и другим элементам перемещения в открытом мире.