Разработчики Assassin's Creed: Shadows показали, как будет работать режим "Канона" в игре

Ubisoft раскрыла детали нового режима "Канона" в Assassin's Creed: Shadows, который предложит игрокам зафиксированную сюжетную линию без возможности выбора реплик в катсценах. Этот режим позволит пройти игру в соответствии с официальным каноном, созданным разработчиками. О добавлении этого режима авторы рассказали еще в прошлом году, а теперь можно наглядно увидеть, как он будет работать в экшене.

Включение режема "Канона" отключает все диалоговые опции в катсценах, сохраняя единственный вариант развития событий. При этом сам игровой процесс остается неизменным: можно переключаться между двумя главными героями в открытом мире. Изменение уровня сложности также доступно в любой момент. Однако после начала новой игры выбрать или отменить режим "Канона" уже будет невозможно.

Для тех, кто предпочитает более ролевой опыт, режим можно отключить, оставив возможность влиять на ход повествования. Таким образом, Ubisoft пытается удовлетворить как поклонников сюжетного нарратива, так и тех, кто ценит вариативность RPG-элементов.

Кроме того, недавно разработчики опубликовали новый трейлер, в котором рассказали о технических аспектах игры, включая особенности версии для ПК. Подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале.

Релиз Assassin’s Creed: Shadows состоится 20 марта 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК.