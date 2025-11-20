Разработчики Assassin's Creed Shadows, возможно, приступили к работе над новой игрой серии

После выпуска не слишком впечатляющего дополнения Claws of Awaji, похоже, что студия Ubisoft Quebec, ведущий разработчик Assassin's Creed Shadows, уже приступила к работе над новой частью этой долгоиграющей франшизы.

Наряду с потенциальными ремейками, мультиплеерной Assassin's Creed Invictus и Assassin's Creed Hexe, уже ведется работа над различными новыми играми. К этому списку можно добавить информацию, полученную с сайта Clawsomegamer, где обнаружили объявление о вакансии, согласно которому Ubisoft Quebec приступила к набору персонала для своего следующего «секретного» проекта.

Сейчас Ubisoft Quebec открыла две вакансии, которые, судя по всему, не связаны с другими играми, в том числе с мультиплеерной Assassin's Creed, о чем четко указано в соответствующих объявлениях о вакансиях. Согласно объявлению , студия ищет нового анимационного директора и технического директора по персонажам для своего «секретного» проекта, в обязанности которых будет входить создание окружения, персонажей и других объектов игрового мира. Из этого можно сделать вывод, что речь идет о следующей основной части, которая скорее всего выйдет после Hexe.

Помимо Shadows, в портфолио Ubisoft Quebec также есть AC Syndicate и, Odyssey. В свою очередь, Ubisoft Montreal возглавляла разработку Origins и Valhalla. По последним данным, сейчас она работает над Assassin’s Creed Hexe, и, похоже, свой следующий крупный проект нашла и Ubisoft Quebec.

С момента релиза Assassin's Creed Shadows, первой игры в серии, действие которой происходит в Японии, и последней в серии RPG, прошло уже восемь месяцев. В связи с этим возникает важный вопрос: станет ли Ubisoft Quebec создавать еще одну RPG или перейдет к совершенно другому игровому стилю?