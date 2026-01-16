Рейтрейсинг убрали из Assassin's Creed Shadows на Xbox Series S из-за нехватки оперативной памяти

На днях Digital Foundry проанализировала впечатляющий релиз Assassin’s Creed Shadows на Switch 2. Учитывая, что консоль Nintendo наиболее близка к Xbox Series S, в обзоре также коснулись и консоли Microsoft. И что интересно — из слов Николаса Лопеса, архитектора по рендерингу в Ubisofte, игра «отлично работала » с трассировкой лучей на более дешевой консоли Microsoft, но в итоге от этой функции решили отказаться.
Обсуждая RTGI (то есть ray-traced global illumination), технический архитектор игры сказал, что «RTGI отлично работало» на Xbox Series S. Правда, проблемой был объем памяти консоли, который гораздо меньше, чем у Series X, что в конечном итоге привело к почти полному отказу от этой технологии
Почти, поскольку трассировка лучей всё же есть в Shadows на Xbox Series S, но она реализована только в одной локации — убежище. Что касается полноценной реализации, то перед разработчиками стояла задача уложиться в сроки, поэтому не было времени на поиск решения с ограниченным объёмом ОЗУ и обеспечение стабильной работы без сбоев.
Жаль, что у команды не было больше времени, чтобы должным образом оптимизировать эту функцию на Series S, потому что, судя по всему, консоль была бы способна на это, но это неудивительно. Трассировка лучей — очень ресурсоемкая технология, поэтому во многих играх для более дешевой Xbox текущего поколения она либо полностью отсутствует, либо реализована в урезанном виде.
Почти не считается.
они поменяли заголовок)
Во как, совсем другое название и смысл.
В случае АМД говорить о лучах и одновременно о максимальной экономии на памяти это глупо. Тем более когда речь идеть о консоли где общая память. Ну как говорится за глупости приходится платить.
В этой игре трассировка работает одинаково на AMD и Nvidia. Здесь нет полноценной трассировки, но выглядит вполне годно, отнимая всего лишь 10 ФПС на ультра... Это даже меньше, чем настройка теней
вы хотя бы иногда трассировку смотрите на АМД и на Нвидиа. Ох уже эти АМД профиля на пегаче...
Если честно, то я ничего не понял)
Лучше бы трассировку пути добавили для пк
Игра и так мега тяжёлая для ПК, какие там ещё пути)
А это уже смотря для какого пк.
Про 4К можно и не мечтать)) пути уничтожат в хлам производительность
трасировка есть
а карабликов как в одисее нет, хотя в японии судоходство было развито и морские бои были