Рейтрейсинг убрали из Assassin's Creed Shadows на Xbox Series S из-за нехватки оперативной памяти

На днях Digital Foundry проанализировала впечатляющий релиз Assassin’s Creed Shadows на Switch 2. Учитывая, что консоль Nintendo наиболее близка к Xbox Series S, в обзоре также коснулись и консоли Microsoft. И что интересно — из слов Николаса Лопеса, архитектора по рендерингу в Ubisofte, игра «отлично работала » с трассировкой лучей на более дешевой консоли Microsoft, но в итоге от этой функции решили отказаться.

Обсуждая RTGI (то есть ray-traced global illumination), технический архитектор игры сказал, что «RTGI отлично работало» на Xbox Series S. Правда, проблемой был объем памяти консоли, который гораздо меньше, чем у Series X, что в конечном итоге привело к почти полному отказу от этой технологии

Почти, поскольку трассировка лучей всё же есть в Shadows на Xbox Series S, но она реализована только в одной локации — убежище. Что касается полноценной реализации, то перед разработчиками стояла задача уложиться в сроки, поэтому не было времени на поиск решения с ограниченным объёмом ОЗУ и обеспечение стабильной работы без сбоев.

Жаль, что у команды не было больше времени, чтобы должным образом оптимизировать эту функцию на Series S, потому что, судя по всему, консоль была бы способна на это, но это неудивительно. Трассировка лучей — очень ресурсоемкая технология, поэтому во многих играх для более дешевой Xbox текущего поколения она либо полностью отсутствует, либо реализована в урезанном виде.