Решение Ubisoft отказаться от социальной скрытности в Assassin's Creed Shadows вызвало опасения

С момента своего анонса Assassin’s Creed: Shadows подвергалась критике со стороны игроков. От неоднозначных персонажей, таких как Ясукэ, до напряжённого игрового процесса Наоэ — игра постоянно пыталась найти свою аудиторию.
После периода простоя и ряда оптимистичных заявлений казалось, что студия вот-вот вернётся на путь истинный. Но когда было объявлено о новой отсрочке, поклонники снова оказались в неопределённости.
Впрочем, если эта отсрочка позволит учесть дополнительные пожелания игроков, то, возможно, есть вероятность того, что социальная скрытность вернётся в Shadows?
В более ранних играх Assassin's Creed социальная скрытность была важнейшей механикой, которая позволяла игрокам незаметно смешиваться с толпой и избегать обнаружения охранниками или другими врагами. Все, что нужно было делать игрокам, — это идти в обычном темпе и оставаться в потоке группы, что позволяло им по сути исчезать из виду.
Эта функция создавала захватывающее ощущение, будто вы — ассасин, способный незаметно перемещаться по шумным городам или тихим деревням. Вы могли скрываться среди мирных жителей, не вызывая подозрений. К сожалению, в Shadows эта любимая механика не будет доступна.
Ранее компания Ubisoft сообщила, что в игре не будет социальной скрытности, что вызвало разочарование у многих поклонников.
В то время как для Ясукэ, главного героя-самурая, эта функция была бы не слишком уместна из-за его образа, который предполагает использование грубой силы в бою, Наоэ, главный герой-ниндзя, мог бы извлечь большую пользу из способности сливаться с толпой.
Вместо этого Наоэ будет полагаться только на более базовые возможности скрытности, такие как прятаться в тени или оставаться вне поля зрения. Но без механики социальной скрытности связь персонажа со скрытностью и захватывающие возможности, которые с ней связаны, кажутся очень слабыми.
На протяжении многих лет в основе франшизы Assassin’s Creed лежала механика социальной скрытности. Она позволяла игрокам ощутить себя настоящими ассасинами, которые могут передвигаться незаметно и органично взаимодействовать с окружающим миром.
В новой части Assassin’s Creed, действие которой разворачивается в феодальной Японии, отсутствие механики, связанной с ниндзя, кажется особенно странным. Ведь Япония — родина этих искусных воинов, которые славятся своими навыками скрытности и обмана. Вместо того чтобы развивать эту тему, разработчики делают акцент на других аспектах.
Если бы Ubisoft сохранила эту функцию, Shadows могла бы по-настоящему использовать универсальность синоби, отметив это как огромную упущенную возможность.
Вместо того чтобы позволить Наоэ затеряться среди людей, они предпочли более лёгкий путь. Теперь в игре скрытность строится на том, чтобы не попадаться на глаза противнику, используя базовые укрытия. Это значительно уменьшает привлекательность роли убийцы.
Хотя Assassin’s Creed Shadows по-прежнему предлагает уникальный опыт, удаление социальной скрытности поднимает вопросы о том, почему студия отходит от основной механики, которая делала предыдущие игры такими захватывающими.
В конце концов, как фанаты, мы можем только надеяться, что ещё одна задержка поможет студии исправить эту серьёзную ошибку и вернуть захватывающие элементы скрытности, которые всегда были визитной карточкой серии.
Предмет цвета того, что сливают в унитаз, может скрываться только в ночной темноте и черноте!
Япония тех времён была чистой и незапятнанной страной. ГГ не смог бы скрыться, тем более днём.
Да, например, медицины не было по факту. Средняя продолжительность жизни была лет 16, не более. Еще тебя могли убить просто так, даже не выдумывая законы. Потому что ты обычный бесправный крестьянин (ты и щас бесправный крестьянин, но медиа хотя бы видимость создает твоей важности, эдакая матрица). Не было вайфая у мамки, чтобы ты мог кидать тупые пикчи в инетике. А еще, самое страшное, тогда в Японии не было аниме! Видишь, как все ужасно было. Вот то-то. Не плачь по золотым временам.
Согласен, взять игру от Sony там главного героя упрекали за скрытные атаки, настоящие самураи не прячутся. С другой стороны игра про ассасинов, и лор игры теряется при отсутствии данной механики..
нигер самурай так и не нашел свою аудиторию тк в африках 100 баксов за игру платить ни у кого нет
Ниггер и в Америке за нее платить не будет, скорее украдет в магазине)))
Ну, это таки уже перебор. Зачем этот расизм и зачем до уровня некоторых опускаться.. С самого начала было понятно, что делать такие игры по историческим мотивам в современности, значит брать на себя долю ответственности уважения к местным. Понятное дело, что в феодальную Японию лезть с афроамериканцами или африканцами было нельзя. Но, обзывать афроамериканцев вот такими клише - бред из той же оперы. Неудивительно, что отклик будет приблизительно следующий - "Белая несведущая обезъяна." Дружить надо, ребятки. А, такое поведение, как расизм и клише-клишейные, стереотипы несведущих никак людей, оно для быдла хорошо. Для подпивасов. Для аленятинки по жизни.
Какие вы все отвратительные.
Это НЕ перебор, а просто популярная в нашей стране точка зрения. И то, что ты называешь "клише и стереотипы", у нас в России самое распространённое отношения к подобным вещам. Всегда и во все времена считалось правильным мнение большинства в конкретном обществе, стране, государстве.
Да хрень это всё. Эту точку зрения в инэтах навязать пытаются. Неокрепшим умишкам. Вы и подобные тому, кто сверху сделал вброс. Всё это очень наравне вбросам, что все вокруг "алкаши, быдло и дИванные аналитики". Вот только я вокруг себя воочию наблюдаю прошаренных русских, которые не только не согласятся с подобным бредом, но даже не курят и на пробежках каждый день, да круглый год в море купи-купи делают. Никто из них подобной дичи ни про негров, ни про "хороших, добрых и умных" россиян в сравнении с афроамериканцами и близко не скажет. Ибо все понимают, что сейчас, к примеру, одну нацию так лбами умудрились столкнуть, что вообще такое впечатление, что у людей вата заместо мозгов. Жаль, что детям навязывают гнилые теории "превосходств" на ровном месте. Даже немчуре в своё время индустриально развитой и то не совсем на пустом месте меньше столетия назад головы морочили. А тут вообще на ровном месте голову кушают. Бабской логикой попахивает за версту от всей этой пресловутой пропы. Да ещё и навязывают, что так, мол, "думает большинство".. - Ну, боты в инэте - не большинство ни разу, брат.
Нигер может только ночью скрыться, главное не открывать рот и глаза.
Первым модом на игру ,будет отбеливанием негра
Ну негру нигеру черножопому цвет кожи кал тяжело скрыться в азиатской массе.
девушка ронин недалеко ушла. Одевается она явно не как всё
Не сомневаюсь, что негр запросто слился бы с толпой японцев и был бы незаметен.
Наоэ достаточно наряда гейши, чтобы оставаться вне подозрений, но Юбисофт слишком феминистские ребята, такого наряда не будет.
Самый подходящий наряд для сражений, бега и паркура.
Гейш тогда не было во время действия игры ,появились чуть позже и то эту роль исполняли мужики
Социальная скрытность по-ясукски: нападают на ясуку стражники, а он им и говорит - вы меня щемите, потому что я ЧЁРНЫЙ?! // Александр Ковалёв
Щас погоди, сделают такую фишку, что нельзя будет чтоб нападали на главную героиню - она же женщина, а значит сильная и независимая! А та в свою очередь научится отращивать болт и бороду. // Илья Афанасьев
Ты им идеи не подкидывай..а то снова перенесут на 2 месяца..а хотяя,с патчем добавят // Александр Джестер
😂 // Илья Афанасьев
Справедливо // Александр Ковалёв
Никогда нормальной социальной скрытности в серии и не было. Обвешанный холодным оружием человек в белоснежных одеждах с капюшоном скрывающем голову - так себе рядовой горожанин, пешком он ходит или на скамейке просиживает.
В первой игре задали неплохую механику такого стелса, но развивать дальше не стали, предпочтя выделять стиль ассасинов(стиль!!! у скрытных убийц). За исключением нескольких миссий где ГГ переодевается, никак герои игр не смешиваются с массой окружающих людей, только механика игры говорит "ты смешался с толпой", а визуальных и сюжетных воплощений этого нету.
Когда-то первый Assassin’s Creed называли "Hitman`ом в средневековье". Но Хитманом всё это не стало и даже не приблизилось к нему, а наоборот даже: отдаляется от этих идей. В то время, в самом Хитмане социальный стелс - основа геймплея(если игрок захочет), какую часть серии не возьми.
мм, неужели хоть кто-то шарит в играх, а не просто пишет вслед за толпой 🍸
Неловкий момент, но соц стелса не было в серии никогда. Замена куста на скамейку соц стелс не добавляет. Соц стелс это хитман, где ты проникаешь у всех на виду, прикрываясь формой того или иного сотрудника, получая разный доступ в зависимости от наряда
Меня это всегда бесило. Ну в первой части среди монах прятаться это понятно но во второй, в шмотках прятаться среди толпы шлюх уж больно тупо.
т.е. резать под корень фишку, которая была на протяжении всей серии.. Что ж, рукоплещем.
Ну вообще-то у нас теперь вместо этого убого псевдостелса будет НАСТОЯЩИЙ стелс - с перемещением в тенях, с тушением факелов, с ползаньем по земле.
Ососины всегда были одной из любимых моих серий, но всегда не понимал, почему от издателя, давшего нам Сплинтера и Смотри_собаки, самая главная серия с таким убогим недостелсом. И вот, спустя миллион частей, они наконец-то его сделают, но нет, любители нажать одну кнопку теперь недовольны, блеан.
Не образа. ЕГО ГРЕБАНОГО РОСТА И ЦВЕТА КОЖИ!
ночью такого сложно было бы заметить))
В темной комнате)
Да как такта((( Чёрному самураю конечно в толпе не скрыться))) но шиноби чё нет?
В Вальгалле, как и в БФ, например, эта скрытность нафиг не нужна, "фанат". Чисто для галочки. Кто реально играл в ассасины, тот поймет. Еще в первом Ассасине нужна была, ибо там тебя пошинковать могли за секунду. И настройками сложности никак не поменять это было, в отличие от современных, казуальных, где можно урон врагов снизить на 90% в любой момент. В более поздних ассасинах все, что от тебя требуется, это развлечь себя, убив врагов так, как тебе нравится. Как, например, в более поздних сплинтер селлах, где проще расстрелять всех, чем прятаться. Или в хитманах. Тут проблема не в убисофте уже, а в современной, ленивой аудитории, которая не любит сложности, сколько б ни вопила на форумах.
Во-первых, не могли, во-вторых, реальную опасность в первом ассассине представляют только тамплиеры в доспехах, у которых иммунитет на хватания и прочие финты. А когда Альтаир получает метательные кинжалы и контратаку(парирование) - игра и вовсе становится лёгонькой прогулкой.
эй-эй,полехче, я еще маленькая была, когда играла в него, мне было сложно.
Помню проходил оригинальные Hitman 1,2, были довольно сложные миссии, но все же прошел с N-попытки.
А вот в современных играх я тоже стал замечать кардинальное снижение сложности. Хорошо ли, плохо ли это довольно спорный вопрос. С одной стороны чрезмерно высокая сложность может отпугнуть (помню у меня тогда даже появлялись мысли бросить проходить Hitman 1,2), с другой стороны слишком легкая сложность делает игру тоже быстро наскучивающей. Как по мне, должен быть баланс.