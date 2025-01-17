Решение Ubisoft отказаться от социальной скрытности в Assassin's Creed Shadows вызвало опасения

С момента своего анонса Assassin’s Creed: Shadows подвергалась критике со стороны игроков. От неоднозначных персонажей, таких как Ясукэ, до напряжённого игрового процесса Наоэ — игра постоянно пыталась найти свою аудиторию.

После периода простоя и ряда оптимистичных заявлений казалось, что студия вот-вот вернётся на путь истинный. Но когда было объявлено о новой отсрочке, поклонники снова оказались в неопределённости.

Впрочем, если эта отсрочка позволит учесть дополнительные пожелания игроков, то, возможно, есть вероятность того, что социальная скрытность вернётся в Shadows?

В более ранних играх Assassin's Creed социальная скрытность была важнейшей механикой, которая позволяла игрокам незаметно смешиваться с толпой и избегать обнаружения охранниками или другими врагами. Все, что нужно было делать игрокам, — это идти в обычном темпе и оставаться в потоке группы, что позволяло им по сути исчезать из виду.

Эта функция создавала захватывающее ощущение, будто вы — ассасин, способный незаметно перемещаться по шумным городам или тихим деревням. Вы могли скрываться среди мирных жителей, не вызывая подозрений. К сожалению, в Shadows эта любимая механика не будет доступна.

Ранее компания Ubisoft сообщила, что в игре не будет социальной скрытности, что вызвало разочарование у многих поклонников.

В то время как для Ясукэ, главного героя-самурая, эта функция была бы не слишком уместна из-за его образа, который предполагает использование грубой силы в бою, Наоэ, главный герой-ниндзя, мог бы извлечь большую пользу из способности сливаться с толпой.

Вместо этого Наоэ будет полагаться только на более базовые возможности скрытности, такие как прятаться в тени или оставаться вне поля зрения. Но без механики социальной скрытности связь персонажа со скрытностью и захватывающие возможности, которые с ней связаны, кажутся очень слабыми.

На протяжении многих лет в основе франшизы Assassin’s Creed лежала механика социальной скрытности. Она позволяла игрокам ощутить себя настоящими ассасинами, которые могут передвигаться незаметно и органично взаимодействовать с окружающим миром.

В новой части Assassin’s Creed, действие которой разворачивается в феодальной Японии, отсутствие механики, связанной с ниндзя, кажется особенно странным. Ведь Япония — родина этих искусных воинов, которые славятся своими навыками скрытности и обмана. Вместо того чтобы развивать эту тему, разработчики делают акцент на других аспектах.

Если бы Ubisoft сохранила эту функцию, Shadows могла бы по-настоящему использовать универсальность синоби, отметив это как огромную упущенную возможность.

Вместо того чтобы позволить Наоэ затеряться среди людей, они предпочли более лёгкий путь. Теперь в игре скрытность строится на том, чтобы не попадаться на глаза противнику, используя базовые укрытия. Это значительно уменьшает привлекательность роли убийцы.

Хотя Assassin’s Creed Shadows по-прежнему предлагает уникальный опыт, удаление социальной скрытности поднимает вопросы о том, почему студия отходит от основной механики, которая делала предыдущие игры такими захватывающими.

В конце концов, как фанаты, мы можем только надеяться, что ещё одна задержка поможет студии исправить эту серьёзную ошибку и вернуть захватывающие элементы скрытности, которые всегда были визитной карточкой серии.