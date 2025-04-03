Режиссер Assassin's Creed Shadows говорит, что сцены со флешбэками появились из-за просмотра множества аниме

Assassin's Creed Shadows наконец-то перенесла серию в Японию, которая была самым востребованным регионом для ассасинов с момента ее первого запуска в 2007 году.

Как и ее современный открытый мир Ghost of Tsushima, она во многом вдохновлена ​​японскими журналистами, обе игры в значительной степени черпают вдохновение из фильмов Акиры Куросавы для своей атмосферы (Ghost буквально имеет «режим Куросавы»). Однако, как оказалось, эпизоды воспоминаний Assassin's Creed Shadows на самом деле были вдохновлены общим сюжетным тропом в различных аниме-сериалах.

В игре есть ряд сцен воспоминаний, которые помогут игрокам узнать больше о Наоэ и Ясукэ. Миссии Наоэ заставляют ее вспомнить, что произошло на ее родине, в то время как воспоминания Ясукэ показывают часть его жизни до прибытия в Японию. В разговоре с GamesRadar+ креативный директор Assassin's Creed Shadows Джонатан Дюмон раскрыл еще несколько источников вдохновения, стоящих за этими сценами.

На вопрос о том, как Ubisoft решила рассказать большую часть истории Наоэ и Ясукэ через флэшбэки, Дюмон ответил:

«Я думаю, это произошло из-за просмотра множества аниме», и объяснил, что аниме-сериалы — «мастера раскрытия предыстории персонажей через флэшбэки, чтобы выявить недостающие части мотивации персонажей».

Дюмон не просто взял страницу из книги аниме ради метода повествования; режиссер объяснил, что это также использовалось для помощи с темпом игры. Дюмон сказал:

«Это также помогает иметь более быстрый темп действия, а затем замедляться в ключевые моменты, чтобы узнать о персонажах».

Интересно, что Дюмон также рассказал, что Ясукэ изначально не планировалось в игре, но команда хотела включить самурайские тропы. Вместо того, чтобы убить фантазию синоби, дав Наоэ доступ к танкоподобным способностям, Ubisoft остановилась на своих двух главных героях.