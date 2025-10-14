Руководитель серии Assassin's Creed Марк-Алексис Коте покинул Ubisoft после 20 лет работы

Ubisoft потеряла одного из ключевых ветеранов — франшизный директор Assassin’s Creed Марк-Алексис Коте (Marc-Alexis Côté) покинул компанию после двух десятилетий карьеры. Как сообщает IGN, уход разработчика произошёл всего через две недели после того, как управление брендом Assassin’s Creed перешло к новому подразделению Vantage Studios, частично финансируемому китайским гигантом Tencent.

По данным источников, Коте предложили занять руководящую должность в Vantage Studios, однако он отказался. Внутреннее письмо, разосланное сотрудникам Ubisoft, отметило необходимость «обновления команды управления» в связи с новыми стратегическими задачами студии.

«После реструктуризации, объявленной в марте 2025 года, Марк-Алексис Коте решил продолжить карьеру за пределами Ubisoft. Мы благодарны ему за огромный вклад в развитие Assassin’s Creed и уверены, что заложенные им основы будут продолжены талантливыми командами», — говорится в официальном комментарии компании.

Коте начал карьеру в Ubisoft в 2005 году как инженер-программист, участвовал в создании Prince of Persia: The Forgotten Sands и стал частью команды Assassin’s Creed: Brotherhood. Позже он занимал ключевые роли в разработке Assassin’s Creed 3, Syndicate и Odyssey, а с 2022 года возглавил всю серию, представив концепцию Assassin’s Creed Infinity и заложив планы будущих игр, включая загадочную Assassin’s Creed Hexe.

Уход Коте совпал с масштабными изменениями в структуре Ubisoft — теперь Vantage Studios отвечает не только за Assassin’s Creed, но и за развитие серий Far Cry и Rainbow Six.