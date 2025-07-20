Руководство Ubisoft признает успешный запуск Assassin's Creed Shadows - её качество задаст планку для всех будущих игр

Спустя четыре месяца после релиза Assassin’s Creed Shadows, руководство Ubisoft назвало выход игры «определяющим моментом» для компании. Генеральный директор Ив Гиймо в своём обращении к инвесторам в годовом финансовом отчёте за 2024–2025 годы заявил, что Shadows получила «высоко положительные отклики от глобального сообщества» и отражает «новый фокус Ubisoft на стабильные и качественные релизы». По его словам, игра задаёт тон для дальнейшего развития открытых миров франшизы.

Однако среди игроков мнения разделились. Многие признают, что запуск Assassin’s Creed Shadows прошёл на удивление гладко — проект оказался одним из самых стабильных в истории серии с технической точки зрения. Тем не менее, фанаты отмечают, что игра не избавилась от старых проблем: повторяющиеся задания, невыразительная структура открытого мира и ощущение повторения прошлых частей всё ещё вызывают вопросы. Разработчикам предстоит серьёзно поработать над разнообразием контента и глубиной повествования.

Тем временем, некоторые акционеры раскритиковали включение Ясуке в игру, что показывает одну из главных проблем этой части.

Несмотря на споры, Ubisoft официально признала проект успешным. Это означает, что Assassin’s Creed Shadows получит активную поддержку в виде патчей и дополнений, а поклонники франшизы могут ожидать скорых анонсов новых игр серии.