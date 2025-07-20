Руководство Ubisoft признает успешный запуск Assassin's Creed Shadows - её качество задаст планку для всех будущих игр

Спустя четыре месяца после релиза Assassin’s Creed Shadows, руководство Ubisoft назвало выход игры «определяющим моментом» для компании. Генеральный директор Ив Гиймо в своём обращении к инвесторам в годовом финансовом отчёте за 2024–2025 годы заявил, что Shadows получила «высоко положительные отклики от глобального сообщества» и отражает «новый фокус Ubisoft на стабильные и качественные релизы». По его словам, игра задаёт тон для дальнейшего развития открытых миров франшизы.
Однако среди игроков мнения разделились. Многие признают, что запуск Assassin’s Creed Shadows прошёл на удивление гладко — проект оказался одним из самых стабильных в истории серии с технической точки зрения. Тем не менее, фанаты отмечают, что игра не избавилась от старых проблем: повторяющиеся задания, невыразительная структура открытого мира и ощущение повторения прошлых частей всё ещё вызывают вопросы. Разработчикам предстоит серьёзно поработать над разнообразием контента и глубиной повествования.
Тем временем, некоторые акционеры раскритиковали включение Ясуке в игру, что показывает одну из главных проблем этой части.
Несмотря на споры, Ubisoft официально признала проект успешным. Это означает, что Assassin’s Creed Shadows получит активную поддержку в виде патчей и дополнений, а поклонники франшизы могут ожидать скорых анонсов новых игр серии.
Сделали среднюю игру, уже довольны как слоны
Им строго противопоказанно показывать негатив.
Не ну знаешь ли, для Cocksoft нынче сделать игру по качеству эпохи PS3 уже колоссальное достижение.
Не оскорбляй игры того времени сравнивая их с ЭТИМ. Напомню что тогда вышли Portal 1-2, Skyrim, Gta4, rdr1, bully, Mass Effect 2, AC2, Far cry 3, трилогия BioShock и многие другие хиты.
1000 замков и надо их все зачистить ... Очень увлекательно !!!! -)))
Еще купи пару вещей из внутриигрового магазина, ну же....КУУУПИИИИИ!!!
Да
В этом вся суть игр Ubsoft, и основная причина, почему их покупают.
Буллшит в стиле "микротранзакции в синглплеерных играх делают их веселее". Какая ублюдочная контора, твою ж мать...
Столько лет закрывал глаза на косяки юбиков начиная с истоков из-за любви к истории и мифологии, но с этой частью ассасин для меня точно умер, гг африканец самурай в Японии, это уже последняя капля.
Нигер то еще ничего, но вот все остальное скучно и уныло.
Все с вами понятно, Юбисофт. Никак вы, б-ть, не научитесь ©.
Этот Гиймо все время черное называет белым
Всё так, но можно было лучше сделать, а не прогнуться под косоглазыми.
Так всё очевидно, успешной компании с успешными продажами успешных игр – успешная продажа китайским товарищам, как иначе)
И в конце концов успешное закрытие!)
Следуя логике токсичного позитива, которой придерживаются юбики - это будет праздник!
Праздник для них, и еще больший праздник для НАС!
классная игра, графен просто офигенный, закрыл на платину с удовольствием за 62 часа, самое то
Этого я и боялся....