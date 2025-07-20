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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.9 1 980 оценок

Руководство Ubisoft признает успешный запуск Assassin's Creed Shadows - её качество задаст планку для всех будущих игр

Gutsz Gutsz

Спустя четыре месяца после релиза Assassin’s Creed Shadows, руководство Ubisoft назвало выход игры «определяющим моментом» для компании. Генеральный директор Ив Гиймо в своём обращении к инвесторам в годовом финансовом отчёте за 2024–2025 годы заявил, что Shadows получила «высоко положительные отклики от глобального сообщества» и отражает «новый фокус Ubisoft на стабильные и качественные релизы». По его словам, игра задаёт тон для дальнейшего развития открытых миров франшизы.

Однако среди игроков мнения разделились. Многие признают, что запуск Assassin’s Creed Shadows прошёл на удивление гладко — проект оказался одним из самых стабильных в истории серии с технической точки зрения. Тем не менее, фанаты отмечают, что игра не избавилась от старых проблем: повторяющиеся задания, невыразительная структура открытого мира и ощущение повторения прошлых частей всё ещё вызывают вопросы. Разработчикам предстоит серьёзно поработать над разнообразием контента и глубиной повествования.

Тем временем, некоторые акционеры раскритиковали включение Ясуке в игру, что показывает одну из главных проблем этой части.

Акционеры Ubisoft раскритиковали компанию за включение Ясукэ в Assassin's Creed Shadows

Несмотря на споры, Ubisoft официально признала проект успешным. Это означает, что Assassin’s Creed Shadows получит активную поддержку в виде патчей и дополнений, а поклонники франшизы могут ожидать скорых анонсов новых игр серии.

40
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
Wlados3d

Сделали среднюю игру, уже довольны как слоны

20
TerryTrix

Им строго противопоказанно показывать негатив.

3
Sepsetto

Не ну знаешь ли, для Cocksoft нынче сделать игру по качеству эпохи PS3 уже колоссальное достижение.

4
Ziyter7 Sepsetto

Не оскорбляй игры того времени сравнивая их с ЭТИМ. Напомню что тогда вышли Portal 1-2, Skyrim, Gta4, rdr1, bully, Mass Effect 2, AC2, Far cry 3, трилогия BioShock и многие другие хиты.

4
Go_Ra

1000 замков и надо их все зачистить ... Очень увлекательно !!!! -)))

15
TerryTrix

Еще купи пару вещей из внутриигрового магазина, ну же....КУУУПИИИИИ!!!

7
Nereteresis

Да

2
yar1097

В этом вся суть игр Ubsoft, и основная причина, почему их покупают.

goodneighbor

Буллшит в стиле "микротранзакции в синглплеерных играх делают их веселее". Какая ублюдочная контора, твою ж мать...

14
Nergalius

Столько лет закрывал глаза на косяки юбиков начиная с истоков из-за любви к истории и мифологии, но с этой частью ассасин для меня точно умер, гг африканец самурай в Японии, это уже последняя капля.

7
Pravdarub

Нигер то еще ничего, но вот все остальное скучно и уныло.

Rey4rtRO
Несмотря на споры, Ubisoft официально признала проект успешным.

Все с вами понятно, Юбисофт. Никак вы, б-ть, не научитесь ©.

7
Сережаа

Этот Гиймо все время черное называет белым

6
Real Slim Shady

Всё так, но можно было лучше сделать, а не прогнуться под косоглазыми.

6
CaMahoney

Так всё очевидно, успешной компании с успешными продажами успешных игр – успешная продажа китайским товарищам, как иначе)

4
TerryTrix

И в конце концов успешное закрытие!)

3
CaMahoney TerryTrix

Следуя логике токсичного позитива, которой придерживаются юбики - это будет праздник!

4
TerryTrix CaMahoney

Праздник для них, и еще больший праздник для НАС!

1
211186

классная игра, графен просто офигенный, закрыл на платину с удовольствием за 62 часа, самое то

3
TerryTrix

Этого я и боялся....

2
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