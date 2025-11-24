Самая неожиданная коллаборация для Assassin's Creed Shadows - квест, навыки и оружие по мотивам аниме "Атака на титанов"

Компания Ubisoft официально подтвердила проведение кроссовера для Assassin’s Creed Shadows, которого явно не ожидали даже поклонники франшизы. В экшене теперь можно будет увидеть контент из популярной аниме-франшизы под названием «Атака на титанов». Тематический контент станет доступен игрокам уже завтра, 25 ноября, вместе с выходом обновления версии 1.1.6.

В рамках события в игре появится новое бесплатное сюжетное задание. По сценарию таинственная фракция похитила «Титан-шифтера» с целью захватить власть в феодальной Японии. Главным героям, Наоэ и Ясукэ, предстоит объединиться с единственной выжившей, чтобы предотвратить катастрофу.

Важно отметить, что данное событие является временным: доступ к квесту закроется 22 декабря. В качестве награды за прохождение игроки получат уникальную «Кристальную катану» для Наоэ и предметы для украшения убежища. Также во внутриигровом магазине станет доступен платный набор косметических предметов, включающий костюмы, оружие и ездовое животное в стилистике аниме.

Помимо коллаборации, патч 1.1.6 добавит в игру еще один бесплатный квест под названием «Головоломка». Это юмористическая миссия, в которой протагонисты попытаются открыть загадочную дверь Предтеч (Ису) в регионе Вакаса. В ходе задания Наоэ и Ясукэ проведут дружескую дуэль и обменяются опытом: синоби освоит мощный удар ногой, а самурай научится скрытному нелетальному устранению противников.

Основные исправления ошибок:

Стабильность: Устранен вылет игры при переключении на вкладку «Продать предметы».

Геймплей: Исправлена ошибка со сбросом слотов снаряжения после квестов; раздвижные двери больше не блокируют призыв союзников; устранен эксплойт с двойной трансмогрификацией.

Бой: Ясукэ теперь корректно выполняет добивания атаками без стойки; исправлена контратака посохом; призванные союзники больше не сбегают с поля боя после получения незначительного урона.

Визуальные эффекты: Исправлено отсутствие пола в скине убежища «Дракон»; устранены глитчи мантии Эцио при лазании.

Квесты: Исправлены ошибки, блокирующие прогресс или завершение в заданиях «Борьба за дело», «Иди с Бо», «Поездка в город», «Пиратский альянс» и других.

DLC Claws of Awaji: Исправлены проблемы с получением секрета Ясухиры и сбором ключей на острове.

Xbox: Исправлена проблема с пропаданием звука и последующим вылетом игры.

Обновление также внесет улучшения в режим «Оскверненных замков», исправит ряд технических ошибок и повысит стабильность игры. Размер патча варьируется от 4.4 ГБ (Steam) до 14.7 ГБ (Xbox Series X|S).