Самая неожиданная коллаборация для Assassin's Creed Shadows - квест, навыки и оружие по мотивам аниме "Атака на титанов"

Компания Ubisoft официально подтвердила проведение кроссовера для Assassin’s Creed Shadows, которого явно не ожидали даже поклонники франшизы. В экшене теперь можно будет увидеть контент из популярной аниме-франшизы под названием «Атака на титанов». Тематический контент станет доступен игрокам уже завтра, 25 ноября, вместе с выходом обновления версии 1.1.6.
В рамках события в игре появится новое бесплатное сюжетное задание. По сценарию таинственная фракция похитила «Титан-шифтера» с целью захватить власть в феодальной Японии. Главным героям, Наоэ и Ясукэ, предстоит объединиться с единственной выжившей, чтобы предотвратить катастрофу.
Важно отметить, что данное событие является временным: доступ к квесту закроется 22 декабря. В качестве награды за прохождение игроки получат уникальную «Кристальную катану» для Наоэ и предметы для украшения убежища. Также во внутриигровом магазине станет доступен платный набор косметических предметов, включающий костюмы, оружие и ездовое животное в стилистике аниме.
Помимо коллаборации, патч 1.1.6 добавит в игру еще один бесплатный квест под названием «Головоломка». Это юмористическая миссия, в которой протагонисты попытаются открыть загадочную дверь Предтеч (Ису) в регионе Вакаса. В ходе задания Наоэ и Ясукэ проведут дружескую дуэль и обменяются опытом: синоби освоит мощный удар ногой, а самурай научится скрытному нелетальному устранению противников.
Основные исправления ошибок:
- Стабильность: Устранен вылет игры при переключении на вкладку «Продать предметы».
- Геймплей: Исправлена ошибка со сбросом слотов снаряжения после квестов; раздвижные двери больше не блокируют призыв союзников; устранен эксплойт с двойной трансмогрификацией.
- Бой: Ясукэ теперь корректно выполняет добивания атаками без стойки; исправлена контратака посохом; призванные союзники больше не сбегают с поля боя после получения незначительного урона.
- Визуальные эффекты: Исправлено отсутствие пола в скине убежища «Дракон»; устранены глитчи мантии Эцио при лазании.
- Квесты: Исправлены ошибки, блокирующие прогресс или завершение в заданиях «Борьба за дело», «Иди с Бо», «Поездка в город», «Пиратский альянс» и других.
- DLC Claws of Awaji: Исправлены проблемы с получением секрета Ясухиры и сбором ключей на острове.
- Xbox: Исправлена проблема с пропаданием звука и последующим вылетом игры.
Обновление также внесет улучшения в режим «Оскверненных замков», исправит ряд технических ошибок и повысит стабильность игры. Размер патча варьируется от 4.4 ГБ (Steam) до 14.7 ГБ (Xbox Series X|S).
Я не эксперт в аниме, но, вроде, оно называется "Атака титанов".
Я эксперт, и ты прав. Хотя по сути из финала мы узнаем, что shingeki no kyojin - атакующий титан (главный герой/злодей)
Ты осторожнее с такими вопросами, а ты виабушники бахнуть могут и начать доказывать как именно правильно.
С японщины аниме вообще как "атакующий титан" переводится, но разные русские локализаторы, как всегда в своём духе, в давние годы перевели как "атака титанов" или "атака на титанов", т.е. по сути эти оба варианты неверные.
Вообще-то!...
[сейчас я буду люто душнить, приготовьтесь морально и откройте форточку]
Ни один из русских переводов названия не является правильным. Иронично ещё и то, что и официальная английская версия также по сути бессмысленна и вообще не правильно построена видимо совершенно не знающим английский автором, но не суть.
Оригинальное японское название - Shingeki no Kyojin. Shinjeki значит "вторгающийся", но в целом с натяжкой можно перевести и как "атакующий". Kyojin - собственно, "титан". А вот "no" это частица, которой обозначается принадлежность в японском (не только принадлежность кому-то, а и иногда одного слова (идущего после "no") к другому (идущее после "no"); напр. Boku no Pico, где "boku" = "я" (используется маленькими мальчиками), Пико - это имя, а "no", соответственно, показывает принадлежность "Пико" к "я" и получается "Мой Пико").
Поэтому правильный перевод названия это "Вторгающийся/Атакующий Титан". Более того, прямо в самом с*ка аниме в одном из последних сезонов был момент (по-моему даже не один), когда персонажи видели Эрена в обличье титана и с ужасом говорили "Shingeki no kyojin!", что - внезапно! - правильно переводилось переводчиками субтитров как тот самый "Атакующий Титан!".
А теперь особо смешной момент. Как же по японски будет "Атака Титанов?"...
Берём "титанов" (kyoujin), берём "атаку" (либо "kougeki", либо "attack" записанное с помощью катаканы как アタック и читающееся как "атакку"), вспоминаем ту самую частицу no (так как у нас в русском "атака" принадлежит "титанам", верно?) И МЕНЯЕМ МЕСТАМИ СЛОВА = получаем Kyoujin no Kougeki/Kyoujin no Attack. В это же время Kyojin no Shingeki будет переводится как то самое "Вторжение Титанов" - но только именно в таком порядке и никак не наоборот (и вообще так фразу на японском строить никто не будет по некоторым причинам).
Как дополнительное подтверждение - загуглите названия всех видов титанов на японском. "Бронированный Титан" - "Yoroi no Kyojin", "Звероподобный Титан" - "Kemono no Kyojin", Женский Титан (перевели у нас как "Особь") - "Megata no Kyojin" и далее по списку.
Собственно, кто-то может спросить лаконичное:
"И что?"
А то, что уже в названии было указано, что это история не про какую-то там атаку Титанов, а про одного конкретного Титана (с уточнением его типа) = история именно о пути Эрена. Т.е. смысл названия СОВЕРШЕННО другой.
Фууууууууух... Как-то так.
На кучу овна упало еще немножко овна. Я бы и не заметил, если бы об этом не написали.
Неожиданная настолько что ещё месяц назад об этом инфа была)
и как это они объяснят с древними? хотя кому я говорю они в вальгале вообще из масс эффекта были
не Масс Эффекта, а Дестини
почему неожиданной? для больных японщиной в самый раз, фанатки бтс не отличат один сорт от другого
Ну почему? Тут даже для "нас" это слишком...
Впихнули невпихуемое...