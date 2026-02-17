Сегодня для Assassin's Creed: Shadows выйдет обновление 1.1.8, которое добавит в игру свободный прыжок

Компания Ubisoft сообщила о том, что сегодня выйдет обновление 1.1.8 для Assassin's Creed: Shadows.

В нём наконец-то добавят возможность свободного прыжка. Теперь игроки смогут самостоятельно выбирать момент и направление, а не полагаться исключительно на автоматический паркур. Помимо прыжка, обновление так же добавит подробную страницу статистики и новые визуальные эффекты для критических ударов в бою.

В честь нововведения разработчики запускают социальный челлендж: участникам предложат записывать свои маршруты передвижения по Японии периода Сэнгоку и делиться ими, демонстрируя виртуозное владение механикой. Призы получат те, кто пройдёт дистанции чисто и эффективно.

Размер обновления составит 15,7 ГБ на Xbox Series X/S и 1,7 ГБ на PS5.