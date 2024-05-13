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Assassin's Creed: Shadows 1-й квартал 2025 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
6.9 181 оценка

Сезонный пропуск для Assassin's Creed: Shadows будет включать в себя 2 сюжетных DLC - первое называется "Убийца-оригами"

AceTheKing
Новости

Датамайнер Ubisoft_Frax поделился подробностями касательно того, какую пост-релизную поддержку могут ожидать пользователи от Ubisoft для предстоящей Assassin's Creed: Shadows.

Как и в случае с Origins, Odyssey и Valhalla, Assassin's Creed: Shadows предложит игрокам сезонный пропуск по цене $40, в который войдут 2 крупных сюжетных расширения для игры. Известно, что первое из них будет называться "Убийца-оригами". Название второго расширения на данный момент неизвестно. При этом данные DLC можно будет приобрести отдельно по $25 за каждое.

Так же стало известно, что предварительный заказ даст пользователям доступ к заданию "Брошенный собакам". При этом обладатели Ultimate Edition получат дополнительные 5 очков навыков в игре.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
spaMER_ID

Это Скот Шелби

2
вупсич пупсич

Оооох сколько я зафармил минусов на том, что там главный герой будет девушка. И оказался прав.
Я целевая аудитория этой игры, базовички как всегда в пролете скулят.

2
ka27

Убийца-оригами будет охотиться на Афросамурая...

1
Mystik_86

да как они задрали раздирать изначально задуманную игру на dlc, чтоб еще больше денежек заработать

игра еще не вышла, а у нее уже дополнения запланированы, и названия известны...

1
Mazaxati

Уже знают название длс но нет нормальной инфы по самой игре.. мммм... попахивает пиз**жом

1
Oscilograf

убийца - садовник :)

0