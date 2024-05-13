Сезонный пропуск для Assassin's Creed: Shadows будет включать в себя 2 сюжетных DLC - первое называется "Убийца-оригами"

Датамайнер Ubisoft_Frax поделился подробностями касательно того, какую пост-релизную поддержку могут ожидать пользователи от Ubisoft для предстоящей Assassin's Creed: Shadows.

Как и в случае с Origins, Odyssey и Valhalla, Assassin's Creed: Shadows предложит игрокам сезонный пропуск по цене $40, в который войдут 2 крупных сюжетных расширения для игры. Известно, что первое из них будет называться "Убийца-оригами". Название второго расширения на данный момент неизвестно. При этом данные DLC можно будет приобрести отдельно по $25 за каждое.

Так же стало известно, что предварительный заказ даст пользователям доступ к заданию "Брошенный собакам". При этом обладатели Ultimate Edition получат дополнительные 5 очков навыков в игре.