Сезонный пропуск для Assassin's Creed: Shadows будет включать в себя 2 сюжетных DLC - первое называется "Убийца-оригами"

Датамайнер Ubisoft_Frax поделился подробностями касательно того, какую пост-релизную поддержку могут ожидать пользователи от Ubisoft для предстоящей Assassin's Creed: Shadows.
Как и в случае с Origins, Odyssey и Valhalla, Assassin's Creed: Shadows предложит игрокам сезонный пропуск по цене $40, в который войдут 2 крупных сюжетных расширения для игры. Известно, что первое из них будет называться "Убийца-оригами". Название второго расширения на данный момент неизвестно. При этом данные DLC можно будет приобрести отдельно по $25 за каждое.
Так же стало известно, что предварительный заказ даст пользователям доступ к заданию "Брошенный собакам". При этом обладатели Ultimate Edition получат дополнительные 5 очков навыков в игре.
Это Скот Шелби
Оооох сколько я зафармил минусов на том, что там главный герой будет девушка. И оказался прав.
Я целевая аудитория этой игры, базовички как всегда в пролете скулят.
Убийца-оригами будет охотиться на Афросамурая...
да как они задрали раздирать изначально задуманную игру на dlc, чтоб еще больше денежек заработать
игра еще не вышла, а у нее уже дополнения запланированы, и названия известны...
Уже знают название длс но нет нормальной инфы по самой игре.. мммм... попахивает пиз**жом
убийца - садовник :)