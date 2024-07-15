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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.6 510 оценок

Скандальная Assassin's Creed: Shadows оказалась никому не нужна на игровой выставке

Gutsz
Новости

Череда провальных событий продолжает преследовать будущий стелс-экшен Assassin's Creed: Shadows от французской компании Ubisoft. Сначала проект оказался в эпицентре скандала, получив серьезные обвинения в апроприации японской культуры, а теперь появляются еще больше доказательств того, что сам проект не интересует геймеров. По крайней мере, об этом свидетельствует недавняя Japan Expo, прошедшая в Париже, где было показано, что там мало кто заинтересован в релизе Assassin's Creed: Shadows.

Посетители мероприятия, а также представители СМИ обратили внимание на стенд Assassin's Creed: Shadows в рамках Japan Expo. Как сообщается, организаторы выделили достаточно большую территорию для этой игры, где можно было ознакомиться с трейлерами и даже поиграть в демоверсии. Но, судя по всему, несмотря на все потраченные усилия на рекламу, стенд не привлек особого внимания посетителей.

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По словам блогера под ником Grummz, большинство людей использовали стенд Assassin's Creed: Shadows как место для отдыха. Там было мало людей, и при этом были свободные скамейки, где можно было отдохнуть и получить хороший обзор на более интересный для геймеров стенд Nintendo. Там была организована демонстрация будущих новинок компании с трейлерами и новостями от разработчиков. Именно туда, как утверждает Grummz, пришли все посетители, запечатленные на фото выше.

Сотрудникам Ubisoft явно не понравилось, что их зону используют как удобную площадку для просмотра конкурентов. Посетители утверждают, что их просили либо покинуть стенд, либо отвернуться от стенда Nintendo и смотреть только в сторону продукции Assassin's Creed: Shadows.

75
44
Комментарии: 44
Ваш комментарий
Ольга Бузова
либо отвернуться от стенда Nintendo и смотреть только в сторону продукции Assassin's Creed: Shadows.

Я бы харкнул бы так смачно в сторону Assassin's Creed: Shadows ,чтобы они попросили повернуться обратно

35
Без негатива
Я бы харкнул бы так смачно в сторону Assassin's Creed: Shadows

Ты аккуратнее, им же и понравится может🤣 Особенно, если ты

0
Eios

Чего вообще убики приперлись туда? Ясен пень, что они уже потеряли японский рынок, да и многие другие азиаты к япошкам присоединились.

З.ы Хоть не додумались на негра доспехи одеть, а то бы еще и пи@#ы получили ))))))))

28
pyw

У японцев сложные отношения соседями азиатами. Не уверен что они поддерживают японцев

7
Buttzey

Не смешите бабку в кедах)) Никто к японским школьникам не присоединялся) Игра имеет охренительные предзаказы, а нытье и пафос школьников только добавила рекламы)

-33
Freund Benno Buttzey

Это вам отдел маркетинга юбисофт сказал?

8
tyroni

Приперлись? Хм... Дай подумаю. Французька студія ПРИПЕРЛАСЬ В ПАРІЖ! Дятел!

-1
funtovpavel
Спойлер
22
Tsssss

Петиции за отмену и возмущения японского комьюнити.. странно почему стенд игры оказался никому не нужен )))

12
Lvinomord
Спойлер
7
Mihail04rus

Сначала внаглую гнобят целую нацию, а потом удивляются почему почти никто из этой нацит не приходит на эту "выставку". Повезло им ещё, что их гнилыми помидорами не забросали

4
Japan expo
Сначала внаглую гнобят целую нацию, а потом удивляются, почему почти никто из этой нации не приходит
-1
Mihail04rus Japan expo

Блен, забыл. Впрочем, это не отменяет того, что Юбики закидали мусором целую нацию, ради того, чтобы восславить американских быдло-угольков, используя бедного африканца в таких грязных целях.

0
Japan expo Mihail04rus

Вообще плевать, кто там и кого забросал. Меня это никак не касается и на мою жизнь это не повлияло. А бесноватые пусть дальше бесятся.

1
matrixua

Посетители утверждают, что их просили либо покинуть стенд, либо отвернуться от стенда Nintendo и смотреть только в сторону продукции Assassin's Creed: Shadows.

4
Ой извините
Посетители утверждают, что их просили либо покинуть стенд, либо отвернуться от стенда Nintendo и смотреть только в сторону продукции Assassin's Creed: Shadows

Это сделало мой день 😂

4
lokdogg

японцам просто агуша гейминг интересен и и больше ничего

3
Кот Пингвинович

Юбики просто не с той аудиторией начали заигрывать. Для японцев их история это святое. А тут негра впихнули, как олицетворение всех самураев и тд. В Юнити подобное схавали бы за две щеки, там негров и арабов уже больше чем коренных французов. А так, думаю будет очередная Вальхалла в новой стилистике.

3
Yapa Skuda

Я бы им под стенд насрал бы ещё и пошел. Лягушатники капиталистические

2
AlexBlade95

Вы не поверите, но япошкам просто все равно на игру и что там надо за негра играть, потому что их интересуют игры от японских разработчиков и издателей, в Японии свой отдельный мир игр

1
Eios

Яп не сказал, что всё равно, одни иероглифы под трейлером на ютубе )

5
Ди Гы Eios

Большинство из который западные) Но под видом японцев (переводчик сила).

-13
Ченг Лонг Eios

похожи на корейские, а там хз.

0
shurasick876

Ну чё, рекордные продажи на Амазоне, пацаны?)

1
Randpass

Да и ладно, один член юбисофт делали игру не для японцев, а для представителей "нашей черной (американской конечно, на африканскую
Всем плевать) культуры"

1
Yoshemitsu
По крайней мере, об этом свидетельствует недавняя Japan Expo, прошедшая в Японии, где было показано, что там мало кто заинтересован в релизе Assassin's Creed: Shadows.

Japan Expo — это выставка японской популярной культуры, крупнейшая в своем роде за пределами Японии, проходящая в Париже, Франция.

0
olter

когда японцу плохо значит сьел русскую рыбу

0
CreativeOrville

юбисофт идет лесом.правильно что их обходили стороной.пошли они куда подальше эти уюбисофты

0
ALEX-220

А что нового мы можем там увидеть? Та же Валгалла, Одиссея и Истоки. Не че нового. Опять карта гиганская, опять упор на Валгаллу. Ну вас в жопу!

0
Nell_0071

Она уже давно никому не интересна. Хоть раз бы опрос устроили с фанатами, но нет!

0
здрастЕ

выйдет игра и все будут в неё играть, может быть даже её ругая... но играть то всё равно не перестанут, хе, хе...

-3
Deepness

Gовноеды конечно будут, их везде много, пока они живы, эти лягушатники так и будут клепать мусор, как последние лет 15

4
Ди Гы

Хахахаах! Мой комментарий за минусили (-9), и удалили. Так как моё мнение не совпало с "ярыми" геймерами. На то оно и мнение) Просто нужно оказывается высказывать "правильную" точку зрения на ситуацию, именно ту в которую "все" единогласно решили верить. Игнорируя факты и искажая их. На то оно и комьюнити интернета хD. Просто чем это отличается от феминизма, SweetБейби и политики Ubisoft?

-7
Japan expo

Так бывает, когда ты не входишь в стадо и имеешь своё мнение. Это стадо начинает беситься и всячески тебя гнобить и унижать.

0
shurasick876 Japan expo

Божественный, ты?

0
Japan expo shurasick876

Что, простите? Максимально странный вопрос.

0
shurasick876 Japan expo

Аккаунт забанили?

0
Japan expo shurasick876

Понял. У тебя там своя волна.

-1
jax baron

А я бы сходил - в 1 рыло поиграл если бы довели поиграть.

-9
Пользователь ВКонтакте

Это просто пушка. // Максим Долматов

-15
Пользователь ВКонтакте

Ну япошки могут и не играть, а мы поиграем😊 // Ник Ник

-28
Бобровый Погребок

главное за обе щеки навоз уплетай

31
Matavashi

Ложечку хотяб возьми.

1
Great-heartedElio

интересное наблюдение, как правило "пользователи вконтакте" тут обтекают гов-ном

0