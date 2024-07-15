Скандальная Assassin's Creed: Shadows оказалась никому не нужна на игровой выставке

Череда провальных событий продолжает преследовать будущий стелс-экшен Assassin's Creed: Shadows от французской компании Ubisoft. Сначала проект оказался в эпицентре скандала, получив серьезные обвинения в апроприации японской культуры, а теперь появляются еще больше доказательств того, что сам проект не интересует геймеров. По крайней мере, об этом свидетельствует недавняя Japan Expo, прошедшая в Париже, где было показано, что там мало кто заинтересован в релизе Assassin's Creed: Shadows.
Посетители мероприятия, а также представители СМИ обратили внимание на стенд Assassin's Creed: Shadows в рамках Japan Expo. Как сообщается, организаторы выделили достаточно большую территорию для этой игры, где можно было ознакомиться с трейлерами и даже поиграть в демоверсии. Но, судя по всему, несмотря на все потраченные усилия на рекламу, стенд не привлек особого внимания посетителей.
По словам блогера под ником Grummz, большинство людей использовали стенд Assassin's Creed: Shadows как место для отдыха. Там было мало людей, и при этом были свободные скамейки, где можно было отдохнуть и получить хороший обзор на более интересный для геймеров стенд Nintendo. Там была организована демонстрация будущих новинок компании с трейлерами и новостями от разработчиков. Именно туда, как утверждает Grummz, пришли все посетители, запечатленные на фото выше.
Сотрудникам Ubisoft явно не понравилось, что их зону используют как удобную площадку для просмотра конкурентов. Посетители утверждают, что их просили либо покинуть стенд, либо отвернуться от стенда Nintendo и смотреть только в сторону продукции Assassin's Creed: Shadows.
Я бы харкнул бы так смачно в сторону Assassin's Creed: Shadows ,чтобы они попросили повернуться обратно
Ты аккуратнее, им же и понравится может🤣 Особенно, если ты
Чего вообще убики приперлись туда? Ясен пень, что они уже потеряли японский рынок, да и многие другие азиаты к япошкам присоединились.
З.ы Хоть не додумались на негра доспехи одеть, а то бы еще и пи@#ы получили ))))))))
У японцев сложные отношения соседями азиатами. Не уверен что они поддерживают японцев
Не смешите бабку в кедах)) Никто к японским школьникам не присоединялся) Игра имеет охренительные предзаказы, а нытье и пафос школьников только добавила рекламы)
Это вам отдел маркетинга юбисофт сказал?
Приперлись? Хм... Дай подумаю. Французька студія ПРИПЕРЛАСЬ В ПАРІЖ! Дятел!
Петиции за отмену и возмущения японского комьюнити.. странно почему стенд игры оказался никому не нужен )))
Сначала внаглую гнобят целую нацию, а потом удивляются почему почти никто из этой нацит не приходит на эту "выставку". Повезло им ещё, что их гнилыми помидорами не забросали
Блен, забыл. Впрочем, это не отменяет того, что Юбики закидали мусором целую нацию, ради того, чтобы восславить американских быдло-угольков, используя бедного африканца в таких грязных целях.
Вообще плевать, кто там и кого забросал. Меня это никак не касается и на мою жизнь это не повлияло. А бесноватые пусть дальше бесятся.
Посетители утверждают, что их просили либо покинуть стенд, либо отвернуться от стенда Nintendo и смотреть только в сторону продукции Assassin's Creed: Shadows.
Это сделало мой день 😂
японцам просто агуша гейминг интересен и и больше ничего
Юбики просто не с той аудиторией начали заигрывать. Для японцев их история это святое. А тут негра впихнули, как олицетворение всех самураев и тд. В Юнити подобное схавали бы за две щеки, там негров и арабов уже больше чем коренных французов. А так, думаю будет очередная Вальхалла в новой стилистике.
Я бы им под стенд насрал бы ещё и пошел. Лягушатники капиталистические
Вы не поверите, но япошкам просто все равно на игру и что там надо за негра играть, потому что их интересуют игры от японских разработчиков и издателей, в Японии свой отдельный мир игр
Яп не сказал, что всё равно, одни иероглифы под трейлером на ютубе )
Большинство из который западные) Но под видом японцев (переводчик сила).
похожи на корейские, а там хз.
Ну чё, рекордные продажи на Амазоне, пацаны?)
Да и ладно, один член юбисофт делали игру не для японцев, а для представителей "нашей черной (американской конечно, на африканскую
Всем плевать) культуры"
Japan Expo — это выставка японской популярной культуры, крупнейшая в своем роде за пределами Японии, проходящая в Париже, Франция.
когда японцу плохо значит сьел русскую рыбу
юбисофт идет лесом.правильно что их обходили стороной.пошли они куда подальше эти уюбисофты
А что нового мы можем там увидеть? Та же Валгалла, Одиссея и Истоки. Не че нового. Опять карта гиганская, опять упор на Валгаллу. Ну вас в жопу!
Она уже давно никому не интересна. Хоть раз бы опрос устроили с фанатами, но нет!
выйдет игра и все будут в неё играть, может быть даже её ругая... но играть то всё равно не перестанут, хе, хе...
Gовноеды конечно будут, их везде много, пока они живы, эти лягушатники так и будут клепать мусор, как последние лет 15
Хахахаах! Мой комментарий за минусили (-9), и удалили. Так как моё мнение не совпало с "ярыми" геймерами. На то оно и мнение) Просто нужно оказывается высказывать "правильную" точку зрения на ситуацию, именно ту в которую "все" единогласно решили верить. Игнорируя факты и искажая их. На то оно и комьюнити интернета хD. Просто чем это отличается от феминизма, SweetБейби и политики Ubisoft?
Так бывает, когда ты не входишь в стадо и имеешь своё мнение. Это стадо начинает беситься и всячески тебя гнобить и унижать.
Божественный, ты?
Что, простите? Максимально странный вопрос.
Аккаунт забанили?
Понял. У тебя там своя волна.
А я бы сходил - в 1 рыло поиграл если бы довели поиграть.
Это просто пушка. // Максим Долматов
Ну япошки могут и не играть, а мы поиграем😊 // Ник Ник
главное за обе щеки навоз уплетай
Ложечку хотяб возьми.
интересное наблюдение, как правило "пользователи вконтакте" тут обтекают гов-ном