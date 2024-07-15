Скандальная Assassin's Creed: Shadows оказалась никому не нужна на игровой выставке в Японии

Череда провальных событий продолжает преследовать будущий стелс-экшен Assassin's Creed: Shadows от французской компании Ubisoft. Сначала проект оказался в эпицентре скандала, получив серьезные обвинения в апроприации японской культуры, а теперь появляются еще больше доказательств того, что сам проект не интересует геймеров. По крайней мере, об этом свидетельствует недавняя Japan Expo, прошедшая в Японии, где было показано, что там мало кто заинтересован в релизе Assassin's Creed: Shadows.
Посетители мероприятия, а также представители СМИ обратили внимание на стенд Assassin's Creed: Shadows в рамках Japan Expo. Как сообщается, организаторы выделили достаточно большую территорию для этой игры, где можно было ознакомиться с трейлерами и даже поиграть в демоверсии. Но, судя по всему, несмотря на все потраченные усилия на рекламу, стенд не привлек особого внимания посетителей.
По словам блогера под ником Grummz, большинство людей использовали стенд Assassin's Creed: Shadows как место для отдыха. Там было мало людей, и при этом были свободные скамейки, где можно было отдохнуть и получить хороший обзор на более интересный для геймеров стенд Nintendo. Там была организована демонстрация будущих новинок компании с трейлерами и новостями от разработчиков. Именно туда, как утверждает Grummz, пришли все посетители, запечатленные на фото выше.
Сотрудникам Ubisoft явно не понравилось, что их зону используют как удобную площадку для просмотра конкурентов. Посетители утверждают, что их просили либо покинуть стенд, либо отвернуться от стенда Nintendo и смотреть только в сторону продукции Assassin's Creed: Shadows.
Я бы харкнул бы так смачно в сторону Assassin's Creed: Shadows ,чтобы они попросили повернуться обратно
Ты аккуратнее, им же и понравится может🤣 Особенно, если ты
Чего вообще убики приперлись туда? Ясен пень, что они уже потеряли японский рынок, да и многие другие азиаты к япошкам присоединились.
З.ы Хоть не додумались на негра доспехи одеть, а то бы еще и пи@#ы получили ))))))))
У японцев сложные отношения соседями азиатами. Не уверен что они поддерживают японцев
Не смешите бабку в кедах)) Никто к японским школьникам не присоединялся) Игра имеет охренительные предзаказы, а нытье и пафос школьников только добавила рекламы)
Это вам отдел маркетинга юбисофт сказал?
Петиции за отмену и возмущения японского комьюнити.. странно почему стенд игры оказался никому не нужен )))
Я бы им под стенд насрал бы ещё и пошел. Лягушатники капиталистические
Они даже массовку из негров подвезли (на первой фотке хорошо видно, а может это все разрабы), интересно японцы этому ещё сильнее обрадовались?
Не удивляйся. Щкольникам с PG мозгов не хватает проверять бред которий высерают тут ради бонусов. И то что Japan Expo проходит в Париже, то такое и где там должны быть японцы - не столь важно.
Ну чё, рекордные продажи на Амазоне, пацаны?)
японцам просто агуша гейминг интересен и и больше ничего
Вы не поверите, но япошкам просто все равно на игру и что там надо за негра играть, потому что их интересуют игры от японских разработчиков и издателей, в Японии свой отдельный мир игр
Яп не сказал, что всё равно, одни иероглифы под трейлером на ютубе )
Большинство из который западные) Но под видом японцев (переводчик сила).
Japan Expo — это выставка японской популярной культуры, крупнейшая в своем роде за пределами Японии, проходящая в Париже, Франция.
А я бы сходил - в 1 рыло поиграл если бы довели поиграть.
Игра окупится, и те даже кто не слышал про AC Shadows, и не играл не в одну игру из-за искусственного хайпа купят её. Японцам побоку на западные игры. Как и на повестку. Но многие этого не понимают. Взять блогера Kabrutus который живёт в Японии, и который показывал жителям Японии трейлер AS:Shadows, и о чудо им так же было пофигу. Даже я который не играл не в одну игру после Unity, из-за волны хайпа куплю эту "пар@шу" чтобы самолично удостоиться в правдивости хайпа. Забавный факт, что в Nioh 2 (разработчики которые итнические Японцы) Ясуке присутствовал как (абсидиановый) самурай. Самураем карл! Был ли в тот момент хайп со стороны западного комьюнити, либо с азиатского? Нет. Народ использует якобы агрессию японцев, хотя большинство комментариев под трейлером принадлежат западных акк которые через переводчик написали недовольство как рычаг давления. Можете дизлайкать, но вы не туда воюете) Боритесь с повесткой, но используя выдуманную реакцию "одних" как показатель своей правоты зрелище жалкое. Когда аргументов нет, приходиться выдумывать что-то, как в феменизме. Самое забавное видеть как мнимые "японские" блогеры (переселенцы с запада) борятся за культуру Японии. Где американец на ломаном японцком требует отмену игры.
Это просто пушка. // Максим Долматов
Ну япошки могут и не играть, а мы поиграем😊 // Ник Ник
главное за обе щеки навоз уплетай