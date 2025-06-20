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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.8 1 932 оценки

Следующее обновление Assassin's Creed Shadows выйдет 25 июня; представлен новый союзник

monk70 monk70

Ubisoft на самом деле не так много анонсировала во время широко разрекламированного Summer of Gaming (кроме даты выхода Anno 117: Pax Romana). Однако следующее обновление Assassin’s Creed Shadows выйдет в этом месяце, как и планировалось. Новый видеотвит также раскрывает следующего союзника, которого игроки могут нанять, — Руфино, озвученного Робби Деймондом из «Critical Role».

Руфино вооружен кремневым пистолетом, который может обеспечить Ясукэ и Наоэ огневой мощью дальнего боя. Он также является частью новой истории, которая добавляет бесплатный сюжетный квест.

Обновление игры выйдет 25 июня и также включает в себя новые настройки сложности, параметры погружения в игровой процесс и систему сигнализации открытого мира. Вы также можете включить головной убор для показа в кат-сценах для дополнительного погружения.

Команда разработчиков также работает над добавлением Новой игры+, дополнительных специальных коллабораций, дополнительного сюжетного контента и т. д. Первое сюжетное расширение Claws of Awaji также выйдет в конце этого года (предположительно в октябре).

Похоже, дополнение Claws of Awaji для Assassin's Creed Shadows выйдет 6 октября
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Блоха В Сарафане

Зачем это надо, если по канону мы одиночки, а все эти спутники - сдохли? Кто вообще подлизывал очело жиробасине или педику только для того, чтобы заполучить их перк? Хорошо, что жиробасину можно послать, а педика заставить суициднуться.

5
digitalkid

У жиробасины офигенные перки. Кроме того её муж учил сумо. Педика послал сразу. Блевотный персонаж и при этом единственный мечник. Тут они уроды конечно.

1
WerGC

игра отличная но все эти союзники бесполезны

1
rei_nyasha

почему не черная бритая лсбиянка?

1