Следующее обновление Assassin's Creed Shadows выйдет 25 июня; представлен новый союзник

Ubisoft на самом деле не так много анонсировала во время широко разрекламированного Summer of Gaming (кроме даты выхода Anno 117: Pax Romana). Однако следующее обновление Assassin’s Creed Shadows выйдет в этом месяце, как и планировалось. Новый видеотвит также раскрывает следующего союзника, которого игроки могут нанять, — Руфино, озвученного Робби Деймондом из «Critical Role».

Руфино вооружен кремневым пистолетом, который может обеспечить Ясукэ и Наоэ огневой мощью дальнего боя. Он также является частью новой истории, которая добавляет бесплатный сюжетный квест.

Обновление игры выйдет 25 июня и также включает в себя новые настройки сложности, параметры погружения в игровой процесс и систему сигнализации открытого мира. Вы также можете включить головной убор для показа в кат-сценах для дополнительного погружения.

Команда разработчиков также работает над добавлением Новой игры+, дополнительных специальных коллабораций, дополнительного сюжетного контента и т. д. Первое сюжетное расширение Claws of Awaji также выйдет в конце этого года (предположительно в октябре).