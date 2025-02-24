Слитый геймплей и впечатления от Assassin's Creed Shadows после 10 часов игры

В сети появились первые утечки геймплея Assassin’s Creed Shadows, и реакция игроков оказалась неоднозначной. Больше всего обсуждений вызвали сражения, которые многим показались слишком медленными и неуклюжими. Анимации ударов, парирования и уклонений выглядят устаревшими, а общая динамика боев разочаровала тех, кто ожидал от игры скорости и плавности. Некоторые пользователи сравнили происходящее с Assassin’s Creed Valhalla, отметив, что изменений в боевой системе оказалось меньше, чем хотелось бы.
Однако не все восприняли утечку в негативном ключе. Часть аудитории положительно оценила увиденное, сравнив Shadows с Ghost of Tsushima, но с более глубоким стелсом. Отмечается внимание к историческим деталям и постановке кат-сцен, которые в начале игры встречаются особенно часто.
Пользователь, который получил ранний доступ к Assassin’s Creed Shadows, рассказал о своих впечатлениях после 10–11 часов игры на PS5 в режиме качества. По его словам, игра хорошо оптимизирована, серьезных багов он не встретил, за исключением одного случая, когда персонаж в кат-сцене прошел сквозь стену. Он также отметил, что Assassin’s Creed Shadows напоминает классические части серии, такие как Revelations, вызывая чувство ностальгии.
Начало игры сосредоточено на Ясуке — сначала он проходит вводную миссию, а затем управление переходит к Наоэ. Однако спустя 9 часов игры возможность переключаться между персонажами так и не появилась. Само повествование ему показалось захватывающим, а важные сюжетные сцены выглядят как полноценные кинематографические эпизоды. При этом менее значимые диалоги с NPC оставляют странное впечатление — в некоторых случаях персонажи не двигают губами при разговоре.
Основная претензия к геймплею — медленный ритм боев. Автор утечки пожаловался на парирование и уклонение, которые показались ему слишком затянутыми. Несмотря на это, он в целом доволен игрой, сравнив её с «Ghost of Tsushima, но с духом Assassin’s Creed и улучшенной скрытностью». Также он подтвердил, что в игре доступен трансмог оружия и брони, но кастомизация волос пока не встречалась.
Ранее стало известно, что некоторые счастливчики уже получили копии Assassin’s Creed Shadows, и в ближайшее время стоит ожидать новые сливы и сюжетные спойлеры.
Официальный релиз Assassin’s Creed Shadows запланирован на 20 марта 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X и ПК.
с таким темпом можно чисто в фрутниндзя поиграть
Ясно как и ожидалось: калл свинопаса.
Я из тех кто в общем доволен трилогией origins, odyssey, valhalla, но это, каким бы оно ни было, не стану пробовать даже на пиратке из за афросамурая. В предыдущих играх погружение могли испортить в основном товары из их магазина за всякие кристалики, которые можно и не покупать, но тут прям сходу поклали на Японию
Если человек в это играет, то он в принципе доволен.
Отлично, как и ожидалось, 6-7 из 10, значит куплена не зря
Как ожидал, так и выходит