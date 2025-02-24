Слитый геймплей и впечатления от Assassin's Creed Shadows после 10 часов игры

В сети появились первые утечки геймплея Assassin’s Creed Shadows, и реакция игроков оказалась неоднозначной. Больше всего обсуждений вызвали сражения, которые многим показались слишком медленными и неуклюжими. Анимации ударов, парирования и уклонений выглядят устаревшими, а общая динамика боев разочаровала тех, кто ожидал от игры скорости и плавности. Некоторые пользователи сравнили происходящее с Assassin’s Creed Valhalla, отметив, что изменений в боевой системе оказалось меньше, чем хотелось бы.

Однако не все восприняли утечку в негативном ключе. Часть аудитории положительно оценила увиденное, сравнив Shadows с Ghost of Tsushima, но с более глубоким стелсом. Отмечается внимание к историческим деталям и постановке кат-сцен, которые в начале игры встречаются особенно часто.

Пользователь, который получил ранний доступ к Assassin’s Creed Shadows, рассказал о своих впечатлениях после 10–11 часов игры на PS5 в режиме качества. По его словам, игра хорошо оптимизирована, серьезных багов он не встретил, за исключением одного случая, когда персонаж в кат-сцене прошел сквозь стену. Он также отметил, что Assassin’s Creed Shadows напоминает классические части серии, такие как Revelations, вызывая чувство ностальгии.

Начало игры сосредоточено на Ясуке — сначала он проходит вводную миссию, а затем управление переходит к Наоэ. Однако спустя 9 часов игры возможность переключаться между персонажами так и не появилась. Само повествование ему показалось захватывающим, а важные сюжетные сцены выглядят как полноценные кинематографические эпизоды. При этом менее значимые диалоги с NPC оставляют странное впечатление — в некоторых случаях персонажи не двигают губами при разговоре.

Основная претензия к геймплею — медленный ритм боев. Автор утечки пожаловался на парирование и уклонение, которые показались ему слишком затянутыми. Несмотря на это, он в целом доволен игрой, сравнив её с «Ghost of Tsushima, но с духом Assassin’s Creed и улучшенной скрытностью». Также он подтвердил, что в игре доступен трансмог оружия и брони, но кастомизация волос пока не встречалась.

Ранее стало известно, что некоторые счастливчики уже получили копии Assassin’s Creed Shadows, и в ближайшее время стоит ожидать новые сливы и сюжетные спойлеры.

Официальный релиз Assassin’s Creed Shadows запланирован на 20 марта 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X и ПК.