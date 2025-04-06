Слух: из AC: Shadows убрали часть контента в дополнение из-за сроков релиза

Из приключенческого экшена Assassin's Creed: Shadows убрали часть запланированного контента.
Информацию об этом сообщили в социальных сетях датамайнеры. Они обратили внимание на анонсированное дополнение Claws of Awaji. Оказалось, что DLC изначально было частью игры.
В файлах Assassin's Creed: Shadows обнаружили историю дополнения. Контент оказался очень важен для основной истории. При этом сценарий DLC также был включён в патч первого дня. Датамайнеры отметили, что Ubisoft могла вынести Claws of Awaji в отдельное дополнение из-за сроков релиза основного проекта.
Вместо того чтобы перенести дату выхода тайтла и полностью завершить разработку, авторы могли решить сократить игру и выпустить её в виде DLC, чтобы успеть к сроку.
Assassin's Creed: Shadows вышла 20 марта, 2025 года. Игра доступна на платформах ПК (Windows, macOS), PlayStation 5, Xbox Series X/S и iPadOS.
Сюжет происходит в сеттинге феодальной Японии (1579 год). Игроки могут управлять двумя главными героями: шиноби Наоэ и самураем Ясукэ. На фоне бурного позднего периода Сэнгоку данный дуэт откроет общую судьбу и новую эру.
Не надо путать. У юбиков всё продуманно.
Как бы лучшие дополнения к АС Вальгалла на десятки часов (Винланд, режим рогалика, встреча с Кассандрой) юбейсофт- роздавали бесплатно.
Слух: Угсофт убрала часть контента, не из-за срока релиза, а потому что так делает всегда
Пост высосан из пальца - в 99% играх из-за сроков релиза вырезается контент, а потом либо доделывается патчами либо выпускается в наборе с планируемым на будущее DLC.
Из-за жадности, ты хотел сказать.
Завидуешь чужим деньгам? Это не жадность. Это просто бизнес. Если в бизнесе не выпускать продукт в обещанный срок снова и снова перенося на новую дату, тогда можно весь бизнес скопытить. Это не жадность. Просто так работает крупный бизнес.
Крупный бизнес и жадность это синонимы, дундук.
Ну так его давали (дадут) за предзаказ?
Размечтался) Шекели скорее расчехляй и завози Убейсофт.
Оно бесплатно при предзаказе.
Оно уже отмечено в стиме ( говорю как человек, который предзаказал ассасина) длс 1 бесплатно
Слух не о чём, ведь изначально юбики планировали сезонник с двумя расширениями, но из-за переносов второе DLC отменили, а первое вынесли отдельным
а то есть у НАОЭ будет палка ниндзя...по спине пи...ить....ив Данателло играть КИЯ
Что бы потом назвать их DLC и заработать. нае*ал ахахах
а смысл?его давали бесплатно за предзаказы
А я говорил, что их игры лучше не играть на релизе, а подождать примерно годик пока сделают все длс и хорошо пропатчат. Тогда можно будет полноценно поиграть.
при игре ощущалось что как-то мало контента для такого огромного (пустого) ,но красивого мира.
убики любят резать контент ,а потом выпускать в виде длс..
даже вальгалла в 2 раза контентнее была хотя над ней работало меньше студий..