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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.5 1 578 оценок

Слух: из AC: Shadows убрали часть контента в дополнение из-за сроков релиза

Simple Jack Simple Jack

Из приключенческого экшена Assassin's Creed: Shadows убрали часть запланированного контента.

Информацию об этом сообщили в социальных сетях датамайнеры. Они обратили внимание на анонсированное дополнение Claws of Awaji. Оказалось, что DLC изначально было частью игры.

В файлах Assassin's Creed: Shadows обнаружили историю дополнения. Контент оказался очень важен для основной истории. При этом сценарий DLC также был включён в патч первого дня. Датамайнеры отметили, что Ubisoft могла вынести Claws of Awaji в отдельное дополнение из-за сроков релиза основного проекта.

Вместо того чтобы перенести дату выхода тайтла и полностью завершить разработку, авторы могли решить сократить игру и выпустить её в виде DLC, чтобы успеть к сроку.

Assassin's Creed: Shadows вышла 20 марта, 2025 года. Игра доступна на платформах ПК (Windows, macOS), PlayStation 5, Xbox Series X/S и iPadOS.

Сюжет происходит в сеттинге феодальной Японии (1579 год). Игроки могут управлять двумя главными героями: шиноби Наоэ и самураем Ясукэ. На фоне бурного позднего периода Сэнгоку данный дуэт откроет общую судьбу и новую эру.

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-12
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Антон Патриарх Логвинов
и ПРОДАТЬ её в виде DLC

Не надо путать. У юбиков всё продуманно.

12
Diablonos

Как бы лучшие дополнения к АС Вальгалла на десятки часов (Винланд, режим рогалика, встреча с Кассандрой) юбейсофт- роздавали бесплатно.

-4
Антон Патриарх Логвинов Diablonos
Как бы
лучшие
0
golab42

Слух: Угсофт убрала часть контента, не из-за срока релиза, а потому что так делает всегда

9
Real Slim Shady

Пост высосан из пальца - в 99% играх из-за сроков релиза вырезается контент, а потом либо доделывается патчами либо выпускается в наборе с планируемым на будущее DLC.

8
Gords
из-за сроков релиза

Из-за жадности, ты хотел сказать.

0
Janekste Gords

Завидуешь чужим деньгам? Это не жадность. Это просто бизнес. Если в бизнесе не выпускать продукт в обещанный срок снова и снова перенося на новую дату, тогда можно весь бизнес скопытить. Это не жадность. Просто так работает крупный бизнес.

0
Kalaka Whitewing Janekste

Крупный бизнес и жадность это синонимы, дундук.

0
Yoshemitsu

Ну так его давали (дадут) за предзаказ?

3
Sunsh1ne98

Размечтался) Шекели скорее расчехляй и завози Убейсофт.

-3
Serpentrage Sunsh1ne98

Оно бесплатно при предзаказе.

0
Scerkrou7 Sunsh1ne98

Оно уже отмечено в стиме ( говорю как человек, который предзаказал ассасина) длс 1 бесплатно

0
gameplaynostalgia

Слух не о чём, ведь изначально юбики планировали сезонник с двумя расширениями, но из-за переносов второе DLC отменили, а первое вынесли отдельным

3
ThoughtfulGerardo

а то есть у НАОЭ будет палка ниндзя...по спине пи...ить....ив Данателло играть КИЯ

1
Scorpion_GamePlay

Что бы потом назвать их DLC и заработать. нае*ал ахахах

1
My life is a game

а смысл?его давали бесплатно за предзаказы

0
AndralStormborn

А я говорил, что их игры лучше не играть на релизе, а подождать примерно годик пока сделают все длс и хорошо пропатчат. Тогда можно будет полноценно поиграть.

-2
MrMaximusX

при игре ощущалось что как-то мало контента для такого огромного (пустого) ,но красивого мира.

убики любят резать контент ,а потом выпускать в виде длс..

даже вальгалла в 2 раза контентнее была хотя над ней работало меньше студий..

-3