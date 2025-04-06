Слух: из AC: Shadows убрали часть контента в дополнение из-за сроков релиза

Из приключенческого экшена Assassin's Creed: Shadows убрали часть запланированного контента.

Информацию об этом сообщили в социальных сетях датамайнеры. Они обратили внимание на анонсированное дополнение Claws of Awaji. Оказалось, что DLC изначально было частью игры.

В файлах Assassin's Creed: Shadows обнаружили историю дополнения. Контент оказался очень важен для основной истории. При этом сценарий DLC также был включён в патч первого дня. Датамайнеры отметили, что Ubisoft могла вынести Claws of Awaji в отдельное дополнение из-за сроков релиза основного проекта.

Вместо того чтобы перенести дату выхода тайтла и полностью завершить разработку, авторы могли решить сократить игру и выпустить её в виде DLC, чтобы успеть к сроку.

Assassin's Creed: Shadows вышла 20 марта, 2025 года. Игра доступна на платформах ПК (Windows, macOS), PlayStation 5, Xbox Series X/S и iPadOS.

Сюжет происходит в сеттинге феодальной Японии (1579 год). Игроки могут управлять двумя главными героями: шиноби Наоэ и самураем Ясукэ. На фоне бурного позднего периода Сэнгоку данный дуэт откроет общую судьбу и новую эру.