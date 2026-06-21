Слухи о прекращении взлома Assassin's Creed Shadows поставили под сомнение: источник назвали недостоверным

Вчерашнее сообщения о том, что хакер Voices38 якобы прекратил работу над взломом Assassin's Creed Shadows, оказались под вопросом после критики источника, на котором основывались эти заявления.

Речь идёт о пользователе Reddit, который ранее утверждал, что получает информацию от некоего «тестера» Voices38. Именно он публиковал сведения о том, что следующими целями взломщика якобы являются Assassin's Creed Shadows и Crimson Desert. Позже тот же источник заявил, что работа над взломом Assassin's Creed Shadows была остановлена.

Однако пользователи обратили внимание на противоречия в его сообщениях. В частности, источник не упоминал взломы ряда других игр, таких как 007: First Light, LEGO Batman и Mafia, которые впоследствии действительно были взломаны Voices38, а его предыдущие прогнозы не получили подтверждения.

Пользователи также отмечают, что Voices38 известен тем, что передаёт тестировщикам готовые краки для проверки, а не посвящает их в детали процесса взлома. По этой причине рассказы о том, что хакер якобы сообщил инсайдерам о невозможности взломать ту или иную игру, вызывают у сообщества серьёзные сомнения.

Ситуацию дополнительно осложняет позиция самого Voices38. Ранее взломщик заявлял, что не сотрудничает с посредниками, не делает предварительных анонсов своих релизов и не уполномочивает третьих лиц публиковать информацию от его имени.

На данный момент отсутствуют какие-либо публичные заявления от самого Voices38, подтверждающие отказ от работы над взломом Assassin's Creed Shadows. По этой причине информация о прекращении работ остаётся неподтверждённым слухом.

Таким образом, сообщения о том, что усиленная защита Denuvo якобы заставила хакера отказаться от взлома Assassin's Creed Shadows, пока не имеют надёжного подтверждения и основаны исключительно на словах спорного источника в Reddit.