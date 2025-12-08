Создатели AC Shadows удивлены тем, что даже спустя девять месяцев у них почти нет конкурентов в плане графики

В новом интервью GamesRadar сорежиссер Assassin’s Creed Shadows, Симон Лемей-Контуа, похвастался, что студия по-прежнему остается непревзойденной в плане графики. По его словам, прошло уже девять месяцев с момента релиза игры, но создатели по-прежнему удивлены тем, насколько хорошо визуальное качество Shadows (особенно на PS5 Pro) выглядит на фоне конкурентов. По его мнению, это заслуга многолетней разработки технологий и опыта команды Ubisoft Quebec.
«Я удивлен, что девять месяцев спустя нас трудно превзойти с чисто визуальной точки зрения, что свидетельствует о всей проделанной работе над движком»,
Также разработчик отметил, что Assassin’s Creed Shadows задала направление для последующих игр серии в плане анимации, динамики движений и различий в физических характеристиках персонажей. По словам разработчика, именно работа над двумя героями позволила улучшить системы движения, боя и стелса, которые, по его мнению, станут основой для следующих игр серии.
В частности, Лемей-Комтуа подчеркнул, что ловкие движения Наоэ были придуманы специально для нее, в духе ниндзя-фильмов 80-х годов.
«Она постоянно кувыркается, — делится он. — Она делает все эти вещи. Это очень характерно для нее. Я бы сказал, что кувырки — это нечто уникальное для Наоэ, но ее ловкость — это то, что можно ожидать от будущих ассасинов, которые по-прежнему будут очень ловкими».
