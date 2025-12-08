ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
Создатели AC Shadows удивлены тем, что даже спустя девять месяцев у них почти нет конкурентов в плане графики

Gruz_ Gruz_

В новом интервью GamesRadar сорежиссер Assassin’s Creed Shadows, Симон Лемей-Контуа, похвастался, что студия по-прежнему остается непревзойденной в плане графики. По его словам, прошло уже девять месяцев с момента релиза игры, но создатели по-прежнему удивлены тем, насколько хорошо визуальное качество Shadows (особенно на PS5 Pro) выглядит на фоне конкурентов. По его мнению, это заслуга многолетней разработки технологий и опыта команды Ubisoft Quebec.

«Я удивлен, что девять месяцев спустя нас трудно превзойти с чисто визуальной точки зрения, что свидетельствует о всей проделанной работе над движком»,

Также разработчик отметил, что Assassin’s Creed Shadows задала направление для последующих игр серии в плане анимации, динамики движений и различий в физических характеристиках персонажей. По словам разработчика, именно работа над двумя героями позволила улучшить системы движения, боя и стелса, которые, по его мнению, станут основой для следующих игр серии.

В частности, Лемей-Комтуа подчеркнул, что ловкие движения Наоэ были придуманы специально для нее, в духе ниндзя-фильмов 80-х годов.

«Она постоянно кувыркается, — делится он. — Она делает все эти вещи. Это очень характерно для нее. Я бы сказал, что кувырки — это нечто уникальное для Наоэ, но ее ловкость — это то, что можно ожидать от будущих ассасинов, которые по-прежнему будут очень ловкими».
Haranis

Where Winds Meet

-Zion-

Когда надо показать графит, показывай закат. Если приглядеться то видно что такое себе.

selfreaver

Я конечно ненавижу Shadows, но по факту в ней графика куда красивше чем в этой вашей условно-бесплатной китайщине

JackBV

Это я смотрю на Ubisoft после их упоминания о топовом графене.

Котян Сутоевич
HellowRainbow

Базу выдал

TheCalvariam

чел написал тупые клише. Но по факту игра не о чём. Единственная часть которая была збс это одиссея.

Котян Сутоевич TheCalvariam

Не знаю ничо, я всего лишь процитировал эксперта по бурению скважин и замешиванию пород).

З.Ы. Корешу, кстати, "Одиссея" тоже прям понравилась, которую я ему когда-то на ДР подарил. Но лично я как-то мимо неё прошёл (как и другие игры серии, кроме самой первой в конце 2000-х).

Just-a-your-King

А надо просто голову из жопы вынуть и удивиться тому, что таких проектов тьма тьмущая. Но давайте укажем на самую максимально похожую игру, гост оф йотей версия пс5 и шадовс версии пс5. Думаю результат очевидный.

caliskan

Очевидный в пользу ассасина. Йотей чуть лучше цусимы выглядит

Newworld_DESTROYER

Лол. ётей даже до уровня Одиссеи не дотягивает, причем не только в техническом плане, но и по наполнению мира.
забавно как не подшаренные люди начинают в уничижительном тоне упоминать АС, хотя по факту последние 15 лет они тащат жанр экшен рпг, постоянно поднимая планку

есть небольшие проблески в виде ведьмака3 и теней Мордора, но такого напора энтузиазма как у юбиков ни у кого нет

digitalkid

Ну надо умудриться Йоту в пример привести))

erkins007

Графика это чуть ли не единственный элемент игры к которому нет претензий. Но одной графикой сыт не будешь.

6363

Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.

-Zion-

По факту просто хвалит. Разрабы всё чаще выдают каловый дефолтный графон. А отсосин реально царь графон.

WerGC

тени выглядят отлично,всякие йоти и в подметки не годятся

MNM 777
Лидер 666

)))

MNM 777 Лидер 666

так это вторая часть , конечно в ней графен получше и все равно , даже близко нет того что они показывали в трейлерах смотри собак и первой части

Лидер 666 MNM 777

а ну так это классика, все так делают, тот же сталкер 2 как пример)

Ekaterina2009

что они несут, шедоу отстой по графике и по геймплею)))

211186

Ты не в себе? У тебя нет просто монитора нормального))) графне шикарный просто

Ekaterina2009 211186

мальчик ты сначало дотянись хотяб до половины цены моего монитора :D

-Zion-

Ассасин царь графон, только из за этого его прошёл, мир просто на 5 из 5, графон, погодные эффекты, сезоны это вышка просто. Плюс если учесть что другие разрабы просто дефолт на урине штампуют или пекутся о оптимизоне чтоб не ныли ведроводы.

Артур Деменко

Ass shadows

