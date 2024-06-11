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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5 403 оценки

Создатели AC: Shadows внесли ясность в вопрос выбора персонажа: "Мы никого не заставляем переключаться между ними"

Procy_on
Новости

Редакции GamesRadar+ удалось поговорить с помощником режиссера Assassin's Creed: Shadows Саймоном Лемей-Комтуа. Создатель подчеркнул, что в игре не будет необходимости заставлять игроков переключаться между Ясуке и Наоэ большую часть времени. Они сами смогут решать, за кого и когда им играть.

Если вы хотите быть только одним персонажем, то большую часть игры вы сможете это делать. Мы не заставляем никого переключаться между ними. [...] За исключением сюжетных миссий, которые специально предназначены для того или иного персонажа, мы не указываем, кем играть в тот или иной момент. Это зависит от игроков.

Однако Лемей-Комтуа отметил, что в игре мы сможем столкнуться с ситуациями, в которых тот или иной персонаж будет работать лучше. В качестве примера он привел очень темную пещеру, занятую группой бандитов. Такая обстановка идеально подходит для скрытной Наоэ, которая будет использовать окружение для бесшумного устранения врагов. Впрочем, ничто не помешает вам взять на себя роль Ясукэ и сыграть ее более непосредственно.

-5
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
Oscilograf
Они сами смогут решать, за кого и когда им играть

а за белого можно?

10
BoT_TaK_BoT

ну ты на столько-то не перегибай

8
Demon-Lord

Девушка тебе в помощь

0
вупсич пупсич

Я всю игру буду за девушку играть. В играх отыгрываю исключительно их, если нет в игре выбора - пропускаю. За исключением великих игр как ведьмак, масс эффект 1-2 или мафия 3.
Меня всегда бесили игры где надо играть за нескольких персонажей по типу синдикат. Или старые асасины где мы возвращаемся в реальность. Жаль в то время не было модов которые вырезают такие моменты.

0
Janekste

Ну в таком случае большую часть времени люди будут играть за синоби Наоэ, чтоб действительно погрузиться в японскую эпоху. Не смотря на то, что Ясуке реальная историческая личность, всё-таки мало кто себе может представить погружение в Японию за персонажа негра.

Ясуке, конечно, прикольный "самурай", и мне он даже нравится как прикол, и даже хочу за него немножко поиграть, но всё-таки он просто огромный качок. А синоби Наоэ стильная женственная японка. Ясень пень, что гораздо приятнее будет играть за стильную японку. Ясуке так - прикол. Я не воспринимаю Ясуке как мостик между западом и чем-то там ещё, о чём нам Ubisoft лапшу вешала. Ясуке интересен скорее как прикол, а не как полноценный основной персонаж. Что-то мне подсказывает, что многие думают или также, или имеют схожие мысли и предпочтут в основном играть за синоби Наоэ, как и я.

3
shurasick876

Тем более, что Цусима раскрыла геймплей за самурая чуть более чем полностью)

5
Шедевральный AC Shadow

Полностью с тобой согласен. Для меня АС всегда был стелс игрой и Наоэ - это то, что доктор прописал. А за громилу можно играть для разнообразия или для повторного прохождения

2
Шедевральный AC Shadow
Мы никого не заставляем переключаться между ними

Всё так же, как и в АС Синдикат

2
shurasick876

Только там была необходимость переключаться)
Более того, целый акт был исключительно за Джейкоба)

2
Шедевральный AC Shadow shurasick876

Были миссии за определенного перса

0
shurasick876 Шедевральный AC Shadow

А это не необходимость переключаться?)
Про 7й акт я вроде уже сказал)
Да и всякие там сюжетные миссии, вроде того, что Иви ищёт плащаницу и прочее, а Джейкоб устраняет цели - никуда не деваются)

0
Шедевральный AC Shadow shurasick876
Если вы хотите быть только одним персонажем, то большую часть игры вы сможете это делать. Мы не заставляем никого переключаться между ними. [...] За исключением сюжетных миссий, которые специально предназначены для того или иного персонажа, мы не указываем, кем играть в тот или иной момент. Это зависит от игроков.
1
shurasick876 Шедевральный AC Shadow

Ну так это и называется чушью. В один момент тебе говорят - мы не заставляем, и тут же говорят, что заставляем. Ясное дело, что именно имеется ввиду, но в этом случае зачем вообще говорить, что мы не заставляем, когда по факту - заставляете?)

0
Vurdalak

Бля... А я то думал, что меня будут заставлять. Ху...

1
Alex40001

"Если вы хотите быть только одним персонажем, то большую часть игры вы сможете это делать.... а потом вас накормят овном..."

0
Simple Jack

буду играть за негра, насиловать белых баб и грабить лавки торговцев

0
РикоЧико

Это не игры Бетезды с порно модами.

5
Gridon

ты только представь, разрабы не держат тебя за дауна и дают сам решать, за кого играть. шок контент, такого мы еще не видели, 10 из 10, предзаказ сделан.

0
Пользователь ВКонтакте

Играть буду естественно за девушку ,как и в прошлой трилогии.
Хотя черный самурай смотрится стильно. // Влад Винчестер

-1