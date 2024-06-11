Создатели AC: Shadows внесли ясность в вопрос выбора персонажа: "Мы никого не заставляем переключаться между ними"

Assassin's Creed: Shadows переносит игроков в эпоху феодальной Японии — время самураев, ниндзя и кровопролитных войн между могущественными кланами. Страна раздроблена и погружена в хаос, но в тени исторических событий разворачивается не менее напряжённое противостояние между древними орденами ассасинов и тамплиеров, веками манипулирующих судьбами народов.
В центре сюжета — двое главных героев, чьи судьбы тесно переплетаются, несмотря на кажущуюся несовместимость. Наоэ — синоби-ассасин, мастерски владеющий искусством скрытности и диверсий. Ясукэ — легендарный самурай, побеждающий врагов в честном бою благодаря безупречной технике и несгибаемому духу. Волею обстоятельств эти двое становятся союзниками и должны сообща противостоять могущественным силам, стремящимся погрузить Японию в пучину раздора и насилия.
По мере развития сюжета игроку предстоит раскрыть мотивы и тайны прошлого обоих персонажей, а также понять, что на самом деле объединяет столь разных героев. Параллельно с основной историей будут развиваться побочные линии, связанные с ключевыми фигурами эпохи и судьбоносными событиями японской истории. Вербуя всё новых союзников и создавая разветвленную шпионскую сеть, Наоэ и Ясукэ постепенно подберутся к разгадке главной тайны, способной изменить ход войны и определить будущее страны.
Assassin's Creed: Shadows сочетает в себе элементы экшена, стелса и ролевой игры в рамках обширного открытого мира. Игрок сможет свободно переключаться между двумя главными героями, каждый из которых обладает уникальным стилем игры и набором способностей. Наоэ специализируется на скрытном передвижении, бесшумных убийствах и акробатике, позволяющей быстро перемещаться по городам и пересеченной местности. Ясукэ, напротив, ориентирован на прямое противостояние и владеет разрушительными боевыми техниками, способными за считанные секунды расправиться с превосходящими силами противника. Каждый из персонажей будет развиваться независимо, приобретая новые навыки, снаряжение и пассивные бонусы.
Но экшен и сражения — лишь часть геймплея. Не меньшее значение в Assassin's Creed: Shadows имеет исследование мира, общение с NPC и развитие шпионской сети. Чтобы выследить очередную цель, Наоэ придётся собирать информацию у осведомителей, подкупать чиновников, перехватывать секретные послания. В этом ей помогут верные союзники-лазутчики, делящиеся с игроком ценными сведениями и открывающие доступ к новым квестам и активностям.
Отдельного упоминания заслуживает система «убежища» — секретной базы ассасинов, которую игрок волен обустраивать и улучшать по своему вкусу. Это не просто точка для быстрого перемещения, но полноценный хаб, где можно пообщаться с ключевыми персонажами, изготовить новое снаряжение, обучить шпионов и даже заняться косметическими улучшениями вроде смены интерьера и размещения трофеев.
а за белого можно?
ну ты на столько-то не перегибай
Девушка тебе в помощь
Я всю игру буду за девушку играть. В играх отыгрываю исключительно их, если нет в игре выбора - пропускаю. За исключением великих игр как ведьмак, масс эффект 1-2 или мафия 3.
Меня всегда бесили игры где надо играть за нескольких персонажей по типу синдикат. Или старые асасины где мы возвращаемся в реальность. Жаль в то время не было модов которые вырезают такие моменты.
Ну в таком случае большую часть времени люди будут играть за синоби Наоэ, чтоб действительно погрузиться в японскую эпоху. Не смотря на то, что Ясуке реальная историческая личность, всё-таки мало кто себе может представить погружение в Японию за персонажа негра.
Ясуке, конечно, прикольный "самурай", и мне он даже нравится как прикол, и даже хочу за него немножко поиграть, но всё-таки он просто огромный качок. А синоби Наоэ стильная женственная японка. Ясень пень, что гораздо приятнее будет играть за стильную японку. Ясуке так - прикол. Я не воспринимаю Ясуке как мостик между западом и чем-то там ещё, о чём нам Ubisoft лапшу вешала. Ясуке интересен скорее как прикол, а не как полноценный основной персонаж. Что-то мне подсказывает, что многие думают или также, или имеют схожие мысли и предпочтут в основном играть за синоби Наоэ, как и я.
Тем более, что Цусима раскрыла геймплей за самурая чуть более чем полностью)
Полностью с тобой согласен. Для меня АС всегда был стелс игрой и Наоэ - это то, что доктор прописал. А за громилу можно играть для разнообразия или для повторного прохождения
Всё так же, как и в АС Синдикат
Только там была необходимость переключаться)
Более того, целый акт был исключительно за Джейкоба)
Были миссии за определенного перса
А это не необходимость переключаться?)
Про 7й акт я вроде уже сказал)
Да и всякие там сюжетные миссии, вроде того, что Иви ищёт плащаницу и прочее, а Джейкоб устраняет цели - никуда не деваются)
Ну так это и называется чушью. В один момент тебе говорят - мы не заставляем, и тут же говорят, что заставляем. Ясное дело, что именно имеется ввиду, но в этом случае зачем вообще говорить, что мы не заставляем, когда по факту - заставляете?)
Бля... А я то думал, что меня будут заставлять. Ху...
"Если вы хотите быть только одним персонажем, то большую часть игры вы сможете это делать.... а потом вас накормят овном..."
буду играть за негра, насиловать белых баб и грабить лавки торговцев
Это не игры Бетезды с порно модами.
ты только представь, разрабы не держат тебя за дауна и дают сам решать, за кого играть. шок контент, такого мы еще не видели, 10 из 10, предзаказ сделан.
Играть буду естественно за девушку ,как и в прошлой трилогии.
Хотя черный самурай смотрится стильно. // Влад Винчестер