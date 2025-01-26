Стала известна продолжительность Assassin's Creed Shadows. Шарль Бенуа, игровой директор Ubisoft Quebec, рассказал, что сюжет игры будет длиться около 50 часов, а на изучение всего контента уйдет около 100 часов.
Если сравнивать с предыдущими частями, то, если взять HowLongToBeat в качестве ориентира, на прохождение Assassin's Creed Odyssey ушло около 45 часов, а если вы захотите пройти ее полностью, то вам понадобится 145 часов. В случае с Assassin's Creed Valhalla на прохождение сюжета уйдет 60 часов, а на завершение всей игры — почти 150. Так что, похоже, в Shadows будет меньше побочного контента.
Чел который прошел игру:
Да я этим заявлениям не верю, вон в последней Якудзе такие, 120 часов, ну я думаю прошел 70 часов еще играть и играть ( а я ведь пылесосил) и игра через 5 часов заканчивается. Если заявили 100, по итогу будет меньше в разы. // Валентин Бабкин
Странно что не 200 часов.
Что-то нет желания 100 часов всирать на Ass
Что то нет желания ее покупать🤣🤣🤣🤣
150 часов? Не смешите меня. Я наиграл гораздо больше в Вальгаллу и до сих пор половина контента НЕ пройдено. И даже не вся карта открыта. Маловероятно, что Shadows будет иметь меньше контента, ведь потом повыходят DLC платные и бесплатные, а это наверняка 200 часов контента минимум в итоге будет в общей сложности. Про Вальгаллу нам тоже сказки рассказывали, мол игра не будет слишком большой, мол будет меньше и всё такое. А на деле оказалось, что просто врали. Вальгалла оказалась самой большой игрой Ubisoft. Вероятно Shadows тоже будет огромной. Я ожидаю 200 часов минимум вместе со всеми DLC и побочками.
Надеюсь это последний атсасин от юбиков, желаю им хороших убытков
учитывая, что они там редактор строительства прикрутили, то это хе*абора часов на 300
Если бы на прохождение всего сюжета требовалось 20-25 часов, а на освоение всего контента 45-50 часов - вот это была бы идеальная продолжительность. // Данил Набоких
Жалко, Odyssey была лучшей частью серии, из-за своей продолжительности, надо было с Shadows так же.
Для меня Unity лучшая
У Unity визуал был лучше чем во всех ассасинах, но минусом одним жирным был сюжет - очень скучно и можно было пуститься во все тяжкие, все таки франция, революция. А тут приплели какую то любовную линию кринжовую.
Я от Unity кайфовал от начала и до конца, а потом ещё и с другом в коопе развлекались))
ну каждому своё
Лично для меня самые лучшие части - это история про Эццио Аудиторе в нескольких частях: там прям проникаешься симпатией к персонажу и понимаешь причины его поступков) Дальше вырезки пошли: да, интересные, но чего-то не хватает. Единственная часть, которая прям разочаровала - это Мираж про Бассима - ну прям во всех смыслах ни о чём
Продолжительность - ноль. Донатить вок ху"ту с обезьяной нет никакого желания.
Ну Японцы тоже не сильно от обезьян ушли, советую глянуть на японскую макаку и на японца - 0 отличий, так что японцы и негры в целом имеют много общего - относятся к одному виду карикатурных животных. Обезьяна и макака спасают мир от тамплиеров.