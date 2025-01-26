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Assassin's Creed: Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 780 оценок

Стала известна продолжительность Assassin's Creed Shadows

monk70
Новости

Стала известна продолжительность Assassin's Creed Shadows. Шарль Бенуа, игровой директор Ubisoft Quebec, рассказал, что сюжет игры будет длиться около 50 часов, а на изучение всего контента уйдет около 100 часов.

Если сравнивать с предыдущими частями, то, если взять HowLongToBeat в качестве ориентира, на прохождение Assassin's Creed Odyssey ушло около 45 часов, а если вы захотите пройти ее полностью, то вам понадобится 145 часов. В случае с Assassin's Creed Valhalla на прохождение сюжета уйдет 60 часов, а на завершение всей игры — почти 150. Так что, похоже, в Shadows будет меньше побочного контента.

-5
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
MARS163

Чел который прошел игру:

10
Пользователь ВКонтакте

Да я этим заявлениям не верю, вон в последней Якудзе такие, 120 часов, ну я думаю прошел 70 часов еще играть и играть ( а я ведь пылесосил) и игра через 5 часов заканчивается. Если заявили 100, по итогу будет меньше в разы. // Валентин Бабкин

1
nikvik jm

Странно что не 200 часов.

1
LuckyСat

Что-то нет желания 100 часов всирать на Ass

0
BushmasterFireArms

Что то нет желания ее покупать🤣🤣🤣🤣

1
Janekste
В случае с Assassin's Creed Valhalla на прохождение сюжета уйдет 60 часов, а на завершение всей игры — почти 150.

150 часов? Не смешите меня. Я наиграл гораздо больше в Вальгаллу и до сих пор половина контента НЕ пройдено. И даже не вся карта открыта. Маловероятно, что Shadows будет иметь меньше контента, ведь потом повыходят DLC платные и бесплатные, а это наверняка 200 часов контента минимум в итоге будет в общей сложности. Про Вальгаллу нам тоже сказки рассказывали, мол игра не будет слишком большой, мол будет меньше и всё такое. А на деле оказалось, что просто врали. Вальгалла оказалась самой большой игрой Ubisoft. Вероятно Shadows тоже будет огромной. Я ожидаю 200 часов минимум вместе со всеми DLC и побочками.

0
Антон Шуршинов

Надеюсь это последний атсасин от юбиков, желаю им хороших убытков

0
Stalker608

учитывая, что они там редактор строительства прикрутили, то это хе*абора часов на 300

0
Пользователь ВКонтакте

Если бы на прохождение всего сюжета требовалось 20-25 часов, а на освоение всего контента 45-50 часов - вот это была бы идеальная продолжительность. // Данил Набоких

-2
Real Slim Shady

Жалко, Odyssey была лучшей частью серии, из-за своей продолжительности, надо было с Shadows так же.

-2
Фризостат

Для меня Unity лучшая

2
Real Slim Shady Фризостат

У Unity визуал был лучше чем во всех ассасинах, но минусом одним жирным был сюжет - очень скучно и можно было пуститься во все тяжкие, все таки франция, революция. А тут приплели какую то любовную линию кринжовую.

2
Фризостат Real Slim Shady

Я от Unity кайфовал от начала и до конца, а потом ещё и с другом в коопе развлекались))

2
Real Slim Shady Фризостат

ну каждому своё

2
Dimon981

Лично для меня самые лучшие части - это история про Эццио Аудиторе в нескольких частях: там прям проникаешься симпатией к персонажу и понимаешь причины его поступков) Дальше вырезки пошли: да, интересные, но чего-то не хватает. Единственная часть, которая прям разочаровала - это Мираж про Бассима - ну прям во всех смыслах ни о чём

-1
BewitchingBaron

Продолжительность - ноль. Донатить вок ху"ту с обезьяной нет никакого желания.

-2
Real Slim Shady

Ну Японцы тоже не сильно от обезьян ушли, советую глянуть на японскую макаку и на японца - 0 отличий, так что японцы и негры в целом имеют много общего - относятся к одному виду карикатурных животных. Обезьяна и макака спасают мир от тамплиеров.

2