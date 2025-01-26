Стала известна продолжительность Assassin's Creed Shadows. Шарль Бенуа, игровой директор Ubisoft Quebec, рассказал, что сюжет игры будет длиться около 50 часов, а на изучение всего контента уйдет около 100 часов.

Если сравнивать с предыдущими частями, то, если взять HowLongToBeat в качестве ориентира, на прохождение Assassin's Creed Odyssey ушло около 45 часов, а если вы захотите пройти ее полностью, то вам понадобится 145 часов. В случае с Assassin's Creed Valhalla на прохождение сюжета уйдет 60 часов, а на завершение всей игры — почти 150. Так что, похоже, в Shadows будет меньше побочного контента.