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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.2 883 оценки

Стало известно точное время выхода Assassin's Creed Shadows

monk70
Новости

Ubisoft подробно описала точное время, когда вы сможете начать предварительную загрузку и затем играть в Assassin's Creed Shadows.

Дважды отложенная Assassin's Creed Shadows наконец-то должна выйти 20 марта, всего через 15 дней. До этого предварительная загрузка доступна прямо сейчас на Xbox Series X/S — ее вес составляет 107,77 ГБ.

Если вы играете на ПК, предварительная загрузка начнется 17 марта в 19:00 МСК. Наконец, на PlayStation 5 предварительная загрузка станет доступна 18 марта в полночь по местному времени.

Консольные версии игры на PS5 и Xbox Series X/S станут доступны 20 марта в полночь по местному времени. Версия для ПК в Ubisoft Connect разблокируется в 01:00 МСК, а Steam-версия в 07:00 МСК.

-9
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
слона уронили

Нормальным людям не интересна ни дата выхода, ни сама игра, если там главный герой цвета того, что в общественных часто забывают смыть

4
AC Shadows
Нормальным людям не интересна ни дата выхода, ни сама игра

И именно по этой причине ты "нормальный" зашёл сюда и высрал это недоразумение.
Вся ваша хейтерская суть в одной картинке

-3
Light of Tfuth

Для ЛГБТ секты смешанной с BLM будет праздник

3
Инcайдер

Идеальное время - Никогда!

3
0x0101

Игра найдет своих редкостных гурманов.

2
Челодой моловек 94

Denuvo будет?

2
AC Shadows
0
jax baron

естественно это же юбики

2
WerGC

и полетят бошки япошек

0
User_200
-1
Max Rolens

Гетто в Япония уже скоро

-1
AndralStormborn

Зная их игры, лучше подождать год-два, пока допилят патчами и выпустят все длс, в том числе на внешку, а потом можно будет и поиграть.

-2
Челодой моловек 94

Ну не зря же они 2 раза переносили, думаю будет вполне играбельно

1
AndralStormborn Челодой моловек 94

Да, но длс и внешка, чтоб с ним и сразу пройти. Вряд ли это будет игра, в которую захочется играть более одного раза

-1
UnsophisticatedEleazar Челодой моловек 94

Они переносили два раза, чтобы более уверенные релизы их не раздавили.

-1
AC Shadows
Если вы играете на ПК, предварительная загрузка начнется 17 марта в 19:00 МСК

Начинаю отсчитывать дни до этого шедевра, а потом ещё и TLOU 2 🤪
Две игры года

PlayStation 5 — 20 марта, 00:00 (полночь)

Xbox Series X|S — 20 марта, 00:00 (полночь)

ПК (сервис Ubisoft Connect) — 20 марта, 01:00

ПК (Steam) — 20 марта, 07:00

-2
SERGEY-SP

До тлоу 2 отсосину как ло луны!В плане графики и анимаций точно!

-2
AC Shadows SERGEY-SP

Спасибо, добрейший человек, что держишь меня в курсе всех дел. Я очень ценю твоё мнение

0
SERGEY-SP AC Shadows

На здоровье!

-2
steler7

мусор года чекай

0
AC Shadows steler7

Не надо так стараться)

-1
ReasonableTahm

интересно узнать цену на игру

-2
Heather123

Цена известна во всех магазинах

другой вопрос, брать по подписке или нет 🤔

-2
Real Slim Shady

Ох, как же я жду этот шедевр. Дайте 2.

-6
Саулюс Ужпелькис

Быстрее бы уже!

-8