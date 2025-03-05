Стало известно точное время выхода Assassin's Creed Shadows

Ubisoft подробно описала точное время, когда вы сможете начать предварительную загрузку и затем играть в Assassin's Creed Shadows.

Дважды отложенная Assassin's Creed Shadows наконец-то должна выйти 20 марта, всего через 15 дней. До этого предварительная загрузка доступна прямо сейчас на Xbox Series X/S — ее вес составляет 107,77 ГБ.

Если вы играете на ПК, предварительная загрузка начнется 17 марта в 19:00 МСК. Наконец, на PlayStation 5 предварительная загрузка станет доступна 18 марта в полночь по местному времени.

Консольные версии игры на PS5 и Xbox Series X/S станут доступны 20 марта в полночь по местному времени. Версия для ПК в Ubisoft Connect разблокируется в 01:00 МСК, а Steam-версия в 07:00 МСК.