Стало известно точное время выхода Assassin's Creed Shadows

Ubisoft подробно описала точное время, когда вы сможете начать предварительную загрузку и затем играть в Assassin's Creed Shadows.
Дважды отложенная Assassin's Creed Shadows наконец-то должна выйти 20 марта, всего через 15 дней. До этого предварительная загрузка доступна прямо сейчас на Xbox Series X/S — ее вес составляет 107,77 ГБ.
Если вы играете на ПК, предварительная загрузка начнется 17 марта в 19:00 МСК. Наконец, на PlayStation 5 предварительная загрузка станет доступна 18 марта в полночь по местному времени.
Консольные версии игры на PS5 и Xbox Series X/S станут доступны 20 марта в полночь по местному времени. Версия для ПК в Ubisoft Connect разблокируется в 01:00 МСК, а Steam-версия в 07:00 МСК.
Нормальным людям не интересна ни дата выхода, ни сама игра, если там главный герой цвета того, что в общественных часто забывают смыть
И именно по этой причине ты "нормальный" зашёл сюда и высрал это недоразумение.
Вся ваша хейтерская суть в одной картинке
Для ЛГБТ секты смешанной с BLM будет праздник
Идеальное время - Никогда!
Игра найдет своих редкостных гурманов.
Denuvo будет?
естественно это же юбики
и полетят бошки япошек
Гетто в Япония уже скоро
Зная их игры, лучше подождать год-два, пока допилят патчами и выпустят все длс, в том числе на внешку, а потом можно будет и поиграть.
Ну не зря же они 2 раза переносили, думаю будет вполне играбельно
Да, но длс и внешка, чтоб с ним и сразу пройти. Вряд ли это будет игра, в которую захочется играть более одного раза
Они переносили два раза, чтобы более уверенные релизы их не раздавили.
Начинаю отсчитывать дни до этого шедевра, а потом ещё и TLOU 2 🤪
Две игры года
PlayStation 5 — 20 марта, 00:00 (полночь)
Xbox Series X|S — 20 марта, 00:00 (полночь)
ПК (сервис Ubisoft Connect) — 20 марта, 01:00
ПК (Steam) — 20 марта, 07:00
До тлоу 2 отсосину как ло луны!В плане графики и анимаций точно!
Спасибо, добрейший человек, что держишь меня в курсе всех дел. Я очень ценю твоё мнение
На здоровье!
мусор года чекай
Не надо так стараться)
интересно узнать цену на игру
Цена известна во всех магазинах
другой вопрос, брать по подписке или нет 🤔
Ох, как же я жду этот шедевр. Дайте 2.
Быстрее бы уже!