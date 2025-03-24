Стоимость акций Ubisoft взлетела после релиза Assassin's Creed: Shadows

Первый признак успешности игры

Тяжелое финансовое положение Ubisoft начало поправляться. Открытие торгов на рынке ценных бумаг показало, что стоимость акций компании выросла на 10%.

Тенденция к росту продолжает набирать обороты. Точной информации о причинах улучшения ситуации компании нет, но можно предположить, что этому поспособствовал релиз Assassin's Creed: Shadows.

Новая часть популярной серии вышла 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.