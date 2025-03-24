Стоимость акций Ubisoft взлетела после релиза Assassin's Creed: Shadows

Первый признак успешности игры
Тяжелое финансовое положение Ubisoft начало поправляться. Открытие торгов на рынке ценных бумаг показало, что стоимость акций компании выросла на 10%.
Тенденция к росту продолжает набирать обороты. Точной информации о причинах улучшения ситуации компании нет, но можно предположить, что этому поспособствовал релиз Assassin's Creed: Shadows.
Новая часть популярной серии вышла 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Спасибо игрокам, которые покупают это, и не дают сдохнуть уже этой прогнившей конторке.
А тебе то что до смерти этой конторке?
Да как впрочем и всем игрокам
Как вариант, они могут продать марку Ассассина.. и есть шанс что мы наконец увидим нормальную игру по нему, а не копирку Одиссеи опять.
Хз, как по мне очень даже хорошо вышло. Да и лучше Вальгаллы, хотя думал по сеттингу не зайдёт. Насколько я слышал там руководство шизу ловит. А новая студия может столько нововведений намутить что задушит уже на первых 5-ти часов прохождения. Взять Sany, что не открытый мир то юбисофт курильщика, уж лучше в очередной ассасин побегать чем в уже тусиму или хорайзен. У юбиков хотя бы это всё на конвейере стоит и они могут делать хорошо даже сейчас, да и они эту формулу намутили по итогу, а когда слизывают зачастую это хуже. Разве что сайды лучше чем у юбиков, чет юбисофт всё время обламывает их нормальными сделать, а в остальном фигня.
Да успокойтесь. 10% их не спасут. Вот если-бы хотя-бы 50%, то уже да. А так, это погрешность, после ажиотажа выхода крупной игры.
Конвейерная конторка, которая убила абсолютно все свои когда-то отличные франшизы, а сейчас сидит и паразитирует на их имени должна пойти вслед за ними.
Жаль, но копрофилы по прежнему упрямо обмазываются Assassin's Creed.
Из твоего профиля.
А это из вашего:
а причём тут его профиль, глупыш?
там чел пытался назвать других калоедами, при этом сам играет в этот "кал" с его слов))))
то есть он попустил себя сам
Что не все части Assassin's Creed являются калом для тебя слишком сложно.
Взлёт ко дну.
всё просто. после того, как стало понятно, что релиз Отсосина - это полный провал - компания начала активно накручивать оценки и трендеть о 2 мл проданных копий. инвесторы повелись на трёп и начали обратно покупать акции, в следствии чего они немного поднялись...
правда в любом случае всплывёт и уже скоро все узнают, что никаких там 2 мл проданных копий и не было, даже близко... и никому эта игра не нужна... кроме ботов и повесточников, которые её купили... акции убейсофта обвалятся и компанию зароют. так что всё хорошо! выдыхаем...
Невероятный взлёт!
> взлетела после релиза Assassin's Creed: Shadows
> Новая часть популярной серии вышла 20 марта
)
А было 80 евро, до их падения :D Отличный взлет !
Это максимальная стоимость, а средняя приблизительно была такой.
Наверное всех сотрудников Ю убедительно попросили купить игру!
И не один раз
Ну 10% это не особо много, если учесть то, сколько они потеряли за последние лет 5.
Посмотрим что дальше будет. А релиз любой крупной игры, всегда повышает акции, нужно смотреть что будет после ажиотажа.
Ах да, если указываете график. То указывайте не последние 5-10 дней, а хотя-бы последние 5-10 лет. так будет честнее.
начало прям слизано с Цусимы
да тоже заметил, прям почти один в один.
Создателям Цусимы наверное стоило бы оскорбиться за сравнение)
Монголы напали на Японию. Котуль Кан убивает Одати, Симуру берут в плен, Дзин ранен и еле живой ползет убивать Котуль Кана.
Португальцы привозят Ясуке. Ясуке знакомится с Одной Нобунагой. Ода Нобунага напал на Игу. Ясуке рубит ниндзей. Номое с отцом бежит за мега артефактом пришельцев. Томое ранена. Раненый отец везёт ее к Томико. Отец без сознания. Номое идёт и убивает того кто украл артефакт. После чего ее снова ранят а отца убивают. Номое мстит за отца.
Слизано один в один... по версии наркомана павлика.
негра там убрали или нет?
Нет
Его стало меньше, больше стало времени игры за х̶о̶р̶о̶ш̶е̶г̶о̶ ̶м̶а̶л̶ь̶ч̶и̶к̶а̶ девушку Наое. И ее, если сравнивать с трейлерами, то ее возраст уменьшили до 9-14 лет и 40 кг с какашками.
что делает черножопый в японии? на вопрос ответили?
Его привезли как раба из испании , ты видимо в нее не играл раз задаешь глупые вопросы
Ага, и раб стал самураем
Даже раба можно взять и научить в отличии от амеб которые здесь обитают на сайте ) Вон дикарь Коннор в 3 части как-то стал ассассином , к нему вопросов нет ?)
Стоимость акций компании выросла на 10%.
А что тогда такой грустный этот ясука.
потому что в японии не растут бананы(
затаривался по сотке за акцию
Он не грустный ,он сомневается
Невероятный взлёт! 10% целых, не 8, не 9, а целых 10! Вот это юбиков реально спасло!
Акции если что с конца февраля начали расти и с тех пор падают и поднимаются на эти ~10%, пик был в начале в марта, релиз вообще можно счесть за погрешность если смотреть график за месяц, настолько это незначительно.
Да кто вы такие, игра скучнейшая. Когда режим с босами появился? Вайлдалндс или Фар край 5? С тех пор ничего нового нет. Только миры красивые.
вай как же долго продержалась планочка на 13.48 Евро "сейчас курс 12.80", аж больше часу, ух как же это сильно ^^
Фу, как же зловонно смердят под постом горелые задницы убогих!
Вот это взлет ипать ) Тенсент уже присматривается , что бы купить этих шлакоделов почти за бесплатно ))
то упали, то взлетели, это нормально для рынка.
ухх блять щас боты юбиков попрут
Тут обиженных ботов и без юбиков хватает
ну ты пишешь "Убрали дату регистрации", иду смотрю - она на месте)
Да зае*бали уже с этим ассасином шэдоус
овно не тонет )
Надо было закупаться)
Запомните, раз уж есть взлет, ВСЕГДА будет и падение!
В случае с Юбиками, чем громче будет падение, тем лучше)
После релиза стало ясно что студию будут продавать тенсенту, вот и решили по быстрому акции скупить перед продажей, чем подняли их цену=)
Ой нет, юбисофт-бгатья, акции начали обратно падать, шо твогитсо 😱
Черт, этот мир реально прогнил 👎
очередной конкорд,который смог.а я вам говорил пол года назад на похоронах конкорда,что не будьте наивными,повестка не умрет от одного провала
10 процентов это не очем
Есть два типа людей , те кто хейтят игру и те кто ее купил и играет. Уверен если бы была пиратка то сразу бы побежали скачивать )
То упали, то взлетели🤦🏻♂️одно хочу сказать, что игра годная!!!
Ну что, кто уже играет, там можно за Ясукэ Наоэ чпокать?
Она Желтокожая Лезбиянка, Он Чернокожий Гей - им не суждено быть вместе.... :D
А вы играли в игру? обзоры на Ютубе не катит.
Зачем?
невероятный продукт, хейтеры не могут осознать всю прелесть этого великолепия...это что то возле Одиссеи, как же круто...
Ну, так-то Одиссея - раздутая нудятина. Сделай они карту раза в четыре меньше, играть в нее было бы интересно, но пылесосить эту огромную территорию - удовольствие ниже среднего.
ну так они так и сделали в Тенях, лол