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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5 1 248 оценок

Стоимость акций Ubisoft взлетела после релиза Assassin's Creed: Shadows

Simple Jack Simple Jack

Первый признак успешности игры

Тяжелое финансовое положение Ubisoft начало поправляться. Открытие торгов на рынке ценных бумаг показало, что стоимость акций компании выросла на 10%.

Тенденция к росту продолжает набирать обороты. Точной информации о причинах улучшения ситуации компании нет, но можно предположить, что этому поспособствовал релиз Assassin's Creed: Shadows.

Новая часть популярной серии вышла 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

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-31
88
Комментарии: 88
Ваш комментарий
AlexVurhis

Спасибо игрокам, которые покупают это, и не дают сдохнуть уже этой прогнившей конторке.

27
PersonalBarnabas

А тебе то что до смерти этой конторке?
Да как впрочем и всем игрокам

-11
CT3H PersonalBarnabas

Как вариант, они могут продать марку Ассассина.. и есть шанс что мы наконец увидим нормальную игру по нему, а не копирку Одиссеи опять.

9
PersonalBarnabas CT3H

Хз, как по мне очень даже хорошо вышло. Да и лучше Вальгаллы, хотя думал по сеттингу не зайдёт. Насколько я слышал там руководство шизу ловит. А новая студия может столько нововведений намутить что задушит уже на первых 5-ти часов прохождения. Взять Sany, что не открытый мир то юбисофт курильщика, уж лучше в очередной ассасин побегать чем в уже тусиму или хорайзен. У юбиков хотя бы это всё на конвейере стоит и они могут делать хорошо даже сейчас, да и они эту формулу намутили по итогу, а когда слизывают зачастую это хуже. Разве что сайды лучше чем у юбиков, чет юбисофт всё время обламывает их нормальными сделать, а в остальном фигня.

-7
Raphtallia

Да успокойтесь. 10% их не спасут. Вот если-бы хотя-бы 50%, то уже да. А так, это погрешность, после ажиотажа выхода крупной игры.

5
AlexVurhis PersonalBarnabas

Конвейерная конторка, которая убила абсолютно все свои когда-то отличные франшизы, а сейчас сидит и паразитирует на их имени должна пойти вслед за ними.

0
Капитан Баттхерт

Жаль, но копрофилы по прежнему упрямо обмазываются Assassin's Creed.

11
digitalkid

Из твоего профиля.

9
ZAUSA digitalkid

А это из вашего:

-5
JohnTornton ZAUSA

а причём тут его профиль, глупыш?
там чел пытался назвать других калоедами, при этом сам играет в этот "кал" с его слов))))
то есть он попустил себя сам

1
Капитан Баттхерт JohnTornton

Что не все части Assassin's Creed являются калом для тебя слишком сложно.

0
TILL0910

Взлёт ко дну.

11
Искусственный интеллeкт
Точной информации о причинах улучшения ситуации компании нет

всё просто. после того, как стало понятно, что релиз Отсосина - это полный провал - компания начала активно накручивать оценки и трендеть о 2 мл проданных копий. инвесторы повелись на трёп и начали обратно покупать акции, в следствии чего они немного поднялись...

правда в любом случае всплывёт и уже скоро все узнают, что никаких там 2 мл проданных копий и не было, даже близко... и никому эта игра не нужна... кроме ботов и повесточников, которые её купили... акции убейсофта обвалятся и компанию зароют. так что всё хорошо! выдыхаем...

7
Liaschim

Невероятный взлёт!

> взлетела после релиза Assassin's Creed: Shadows
> Новая часть популярной серии вышла 20 марта

5
MNM 1985

)

1
Gvik74

А было 80 евро, до их падения :D Отличный взлет !

5
ZAUSA

Это максимальная стоимость, а средняя приблизительно была такой.

1
Gvik74
5
yariko ookami

Наверное всех сотрудников Ю убедительно попросили купить игру!

4
vzmJack

И не один раз

1
Raphtallia

Ну 10% это не особо много, если учесть то, сколько они потеряли за последние лет 5.

Посмотрим что дальше будет. А релиз любой крупной игры, всегда повышает акции, нужно смотреть что будет после ажиотажа.

Ах да, если указываете график. То указывайте не последние 5-10 дней, а хотя-бы последние 5-10 лет. так будет честнее.

4
Ellie Williams

начало прям слизано с Цусимы

4
TheCalvariam

да тоже заметил, прям почти один в один.

-1
DarkScorpius

Создателям Цусимы наверное стоило бы оскорбиться за сравнение)

0
Diablonos

Монголы напали на Японию. Котуль Кан убивает Одати, Симуру берут в плен, Дзин ранен и еле живой ползет убивать Котуль Кана.

Португальцы привозят Ясуке. Ясуке знакомится с Одной Нобунагой. Ода Нобунага напал на Игу. Ясуке рубит ниндзей. Номое с отцом бежит за мега артефактом пришельцев. Томое ранена. Раненый отец везёт ее к Томико. Отец без сознания. Номое идёт и убивает того кто украл артефакт. После чего ее снова ранят а отца убивают. Номое мстит за отца.

Слизано один в один... по версии наркомана павлика.

0
Light of Tfuth
Стоимость акций Ubisoft взлетела после релиза Assassin's Creed: Shadows
3
saa0891
3
Саша Борцов

негра там убрали или нет?

2
TERMINATOR-T800

Нет

1
fearmen11

Его стало меньше, больше стало времени игры за х̶о̶р̶о̶ш̶е̶г̶о̶ ̶м̶а̶л̶ь̶ч̶и̶к̶а̶ девушку Наое. И ее, если сравнивать с трейлерами, то ее возраст уменьшили до 9-14 лет и 40 кг с какашками.

0
ze1n_82

что делает черножопый в японии? на вопрос ответили?

2
Nexus23

Его привезли как раба из испании , ты видимо в нее не играл раз задаешь глупые вопросы

-9
Light of Tfuth Nexus23

Ага, и раб стал самураем

9
Nexus23 Light of Tfuth

Даже раба можно взять и научить в отличии от амеб которые здесь обитают на сайте ) Вон дикарь Коннор в 3 части как-то стал ассассином , к нему вопросов нет ?)

-11
ze1n_82 Nexus23
1
Gvik74
1
Хаттаб жив

Стоимость акций компании выросла на 10%.

2
sa1958

А что тогда такой грустный этот ясука.

1
Кошачий комочек

потому что в японии не растут бананы(

5
Great-heartedElio

затаривался по сотке за акцию

1
Денис Сидоров 5

Он не грустный ,он сомневается

-1
Hevin

Невероятный взлёт! 10% целых, не 8, не 9, а целых 10! Вот это юбиков реально спасло!

1
Tommy.

Акции если что с конца февраля начали расти и с тех пор падают и поднимаются на эти ~10%, пик был в начале в марта, релиз вообще можно счесть за погрешность если смотреть график за месяц, настолько это незначительно.

1
Scorpion_GamePlay

Да кто вы такие, игра скучнейшая. Когда режим с босами появился? Вайлдалндс или Фар край 5? С тех пор ничего нового нет. Только миры красивые.

1
Henty

вай как же долго продержалась планочка на 13.48 Евро "сейчас курс 12.80", аж больше часу, ух как же это сильно ^^

1
Миханик Шестеренкин

Фу, как же зловонно смердят под постом горелые задницы убогих!

1
MNM 1985

Вот это взлет ипать ) Тенсент уже присматривается , что бы купить этих шлакоделов почти за бесплатно ))

1
Sprintin

то упали, то взлетели, это нормально для рынка.

0
Комментарий удален
ДаДжи

ухх блять щас боты юбиков попрут

0
MetalGearStranding
0
Комментарий удален
Light of Tfuth ДаДжи

Тут обиженных ботов и без юбиков хватает

-1
MetalGearStranding Light of Tfuth

ну ты пишешь "Убрали дату регистрации", иду смотрю - она на месте)

0
Carissa7517

Да зае*бали уже с этим ассасином шэдоус

0
Джонни ди

овно не тонет )

0
-zotik-

Надо было закупаться)

0
TerryTrix

Запомните, раз уж есть взлет, ВСЕГДА будет и падение!

В случае с Юбиками, чем громче будет падение, тем лучше)

0
FamousAdriel

После релиза стало ясно что студию будут продавать тенсенту, вот и решили по быстрому акции скупить перед продажей, чем подняли их цену=)

0
goodneighbor

Ой нет, юбисофт-бгатья, акции начали обратно падать, шо твогитсо 😱

0
Sir Patrik

Черт, этот мир реально прогнил 👎

-1
ze1n_82
-1
ДаДжи

очередной конкорд,который смог.а я вам говорил пол года назад на похоронах конкорда,что не будьте наивными,повестка не умрет от одного провала

-3
maximfighter

10 процентов это не очем

4
Nexus23

Есть два типа людей , те кто хейтят игру и те кто ее купил и играет. Уверен если бы была пиратка то сразу бы побежали скачивать )

-3
Alex Row
-4
211186

То упали, то взлетели🤦🏻‍♂️одно хочу сказать, что игра годная!!!

-4
AndralStormborn

Ну что, кто уже играет, там можно за Ясукэ Наоэ чпокать?

-4
Gvik74
Ну что, кто уже играет, там можно за Ясукэ Наоэ чпокать?

Она Желтокожая Лезбиянка, Он Чернокожий Гей - им не суждено быть вместе.... :D

-1
partizanno

А вы играли в игру? обзоры на Ютубе не катит.

-4
Сережаа

Зачем?

0
Simple Jack

невероятный продукт, хейтеры не могут осознать всю прелесть этого великолепия...это что то возле Одиссеи, как же круто...

-11
Патриарх МакОзборн

Ну, так-то Одиссея - раздутая нудятина. Сделай они карту раза в четыре меньше, играть в нее было бы интересно, но пылесосить эту огромную территорию - удовольствие ниже среднего.

0
BaLeFullPlayEr24 Патриарх МакОзборн

ну так они так и сделали в Тенях, лол

0