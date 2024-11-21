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Assassin's Creed: Shadows 14.02.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 698 оценок

Страница Assassin's Creed: Shadows появилась в Steam

AceTheKing
Новости

Как стало известно, компания Ubisoft добавила страницу с Assassin's Creed: Shadows в магазин Steam. На данный момент игру нельзя приобрести - лишь добавить в список желаемого.

Так же Ubisoft сообщила о том, что выпустит материалы, в которых подробнее расскажет про различные элементы игры: стелс, боевую систему, паркур и исследование мира. Первая статья будет посвящена стелсу и выйдет уже сегодня.

Assassin's Creed: Shadows выйдет 14 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
malars0
лишь добавить в список желаемого.

или не добавить

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Спектр Зис

Поменяйте главных героев - может и добавлю.

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JohnTornton

так негра и так изменяют же

а девушку азиатку зачем менять? у тебя не стоит на девушек? ну так забирай негра тогда, тебе в самый раз будет

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