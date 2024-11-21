Страница Assassin's Creed: Shadows появилась в Steam

Как стало известно, компания Ubisoft добавила страницу с Assassin's Creed: Shadows в магазин Steam. На данный момент игру нельзя приобрести - лишь добавить в список желаемого.
Так же Ubisoft сообщила о том, что выпустит материалы, в которых подробнее расскажет про различные элементы игры: стелс, боевую систему, паркур и исследование мира. Первая статья будет посвящена стелсу и выйдет уже сегодня.
Assassin's Creed: Shadows выйдет 14 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
или не добавить
Поменяйте главных героев - может и добавлю.
так негра и так изменяют же
а девушку азиатку зачем менять? у тебя не стоит на девушек? ну так забирай негра тогда, тебе в самый раз будет