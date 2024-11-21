Страница Assassin's Creed: Shadows появилась в Steam

Как стало известно, компания Ubisoft добавила страницу с Assassin's Creed: Shadows в магазин Steam. На данный момент игру нельзя приобрести - лишь добавить в список желаемого.

Так же Ubisoft сообщила о том, что выпустит материалы, в которых подробнее расскажет про различные элементы игры: стелс, боевую систему, паркур и исследование мира. Первая статья будет посвящена стелсу и выйдет уже сегодня.

Assassin's Creed: Shadows выйдет 14 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.