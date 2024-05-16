Сценарист Ubisoft рассказал о сюжете японского Assassin's Creed из 2013-го года - без черного самурая и девушки-шиноби

Бывший сценарист Ubisoft на фоне вчерашнего анонса Assassin's Creed: Shadows решил поделиться деталями сюжета из Assassin's Creed про Японию, над которым он работал в 2013-2014-х годах и который в итоге так и не увидел свет:
Я занимался некоторыми элементами повествования об эпохе Сэнгоку в Японии для Assassin's Creed еще в 2013-2014 годах, когда работал по контракту в Сан-Хосе/Токио. Полагаю, они выбросили всё это ради черного самурая и куноити?
Я так рад, что больше не работаю в этой индустрии. Все мои вклады в эти студии исчезают, как и все остальное, над чем я работал (все MMO-шутеры, над которыми я работал, были закрыты).
Вот краткий обзор оригинальной истории (насколько я её помню - с того времени прошло уже десять лет):
Сюжет был сосредоточен на молодом монахе Ямаути Така, который являлся игровым предком персонажа. Така означает "Ястреб", что соответствует тогдашнему соглашению об именах каждого игрового героя, которого называли в честь хищной птицы (не знаю, изменилось ли это со всеми этими новыми, разрозненными играми, в которых Дезмонд больше не является основным героем, связывающим все вместе).
Основной конфликт разгорался вокруг "Меча Эдема" (он же "Экскалибур", "Хондзё Масамунэ", "Меч Чингисхана" и т.д.) и то, как он дал своему последнему владельцу, Оде Нобунаге, силу для завоевания Японии.
После того, как Нобунага был убит Хаттори Ханзо, Така становится частью братства и под руководством Ханзо обучается как Ассасин (Шиноби). Братство пытается вывезти найденный меч из Японии, но их окружают корабли иезуитов (тамплиеров), и он теряется. Проблема усугубляется когда убивают Ханзо перед его уходом в монахи. Его господин, Токугава Иэясу, поручает Таке найти убийцу (и вернуть меч).
Несмотря на то, что преемник Нобунаги, Тоётоми Хидэёси, получает меч и начинает свою эспансию в Корею, Така крадет меч обратно, и безумный даймё теряет свою власть, поскольку ослабляется его военная кампания в Корее. Возмущенный кражей, Тоётоми считает, что тамплиеры его предали, и он фактически истребляет всех иезуитов (тамплиеров) в Японии. Така проникает в замок Тоётоми и сражается с ним в финальной битве, в результате которой Тоётоми умирает.
Таке удается скрыться из замка от слуг Тоётоми. После этого Така решает пощадить маленького наследника Тоётоми, зная, что клан уже потерял хватку и в конечном итоге зачахнет без Хидэеси. Токугава Иэясу начинает свой амбициозный захват власти, требуя, чтобы Така и Братство дали ему меч и помогли ему стереть всех его врагов в Японии, дабы полностью объединить ее под знаменами своего клана. Така и Братство приходят в упадок и исчезают в тени вместе с мечом.
Что ж. Черный Самурай и Куноити. Какой позор.
Как можно заметить, первоначальный сюжет довольно сильно отличается от того, что вчера показала Ubisoft игрокам. Релиз Assassin's Creed: Shadows состоится 15 ноября текущего года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Даже люди работающие на них за деньги понимают что черножопый (самурай) это шляпа полная, стыд и позор. Это оскорбление всей прекрасной многовековой истории Японии.
Это всего лишь игра едрить-колотить)) пусть хоть все глав герои будут неграми... Лишь бы голубизну не продвигали свою
В чем-то ты прав, но почему столько минусов
Потому что иду против стада)
Так ты возглавляешь стадо любителей повестки, не?
Какой ещё повестки... в военкомат?
Ого, оказывается раньше когда юбисофт были компанией мирового класса, делавшие если не шедевры то очень хорошие игры не видели в игре с ЯПОНСКОЙ тематикой негра-самурая, который "О БОЖЕ ЭТА РЕАЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ ОМАГАД ЗАЙДИ В ВИКИПЕДИЮ". Странно почему...
Были времена, когда и Нетфликс была топовой площадкой, которая делала отличные сериалы.
Да она и щас такая
Интересно, за нигга-самурая хокку в стиле гэнгста, дрилла и "детройта" зачитывать можно будет?))
Мерзость. Желаю им самого огромного провала.
Что самое интересное, раньше главный герой никогда не был реальной личностью, реальные персонажи всегда находились на фоне. Но именно в японском сеттинге, где оказывается, что был какой-то рандомный негр, мы должны играть за реальную личность.
За то в темноте черного самурая видно не будет) он будет сливаться с тьмой
Вот примерный геймплей Assassin's Creed: Shadows
👍
Ну, в целом неплохо, хотя верчение вокруг одного артефакта это слишком избитый и надоевший ход.
Кто-то пересмотрел Афросамурая.
неплохо бы если б потом взялись за продолжение brotherhood или еще раньше-ранего средневековья
Ты не в курсе, что уже есть продолжение братства крови и это откровения с Эцио? История Эцио закрыта тремя играми экранизацией мультфильма с японской девушкой
Понятно за что уволили этого идийота. Сопоставил идийотские бредни своего "сюжета", только с одним фактом двух главных героев и цветом кожи одного из них. А о чем будет сюжет этой части он знать не знает, но его сюжет в стопитсот раз лучше.
К стати, а кто он сейчас?
А он оказывается никто! Писатель фентези книг которые купили на Амазоне ровно 6 человек. Безусловный авторитет для пользователей PG.
Значит он был гавенным сценаристом раз уволили
А вот откуда у трейлера так много дизов. Всеразличные додики ставили ещё до просмотра.. Максимально конченные создания 😂🤣
Скинул скрин с видео даже не с официального канала, где выпустили трейлер - а ты умён)
Шутканул? На скрине они смотрят трансляцию с офиц. канала где и поставили ДИЗ
И потом сидели и ахали и охали как всё круто выглядит)) выглядело это мега тупорыло
додики ставят лайки тому гомну. Культура Японии крайне богата и героями и событиями но современные олигофрены игроделы себе не изменяют, нашли единственного негра в истории и конечно пихнули его в игру. Людей не столько бесит этот негр, сколько то что людям навязывают эту пустышку в ущерб действительно интересным историческим личностям.
Как можно навязать играть в игру? Мне вот не могут никак навязать играть в доту или кс или в ту же балду гея 3.
Можешь ответить челу на его вопрос?)) Зачем он смотрит на мусор 🤣🤣 вот зачем смотреть тем более чью то реакцию на "мусор"