Свежий патч для Assassin's Creed Shadows решает проблемы с производительностью в убежище и добавляет PSSR

Разработчики из Ubisoft, как и обещали, стараются оперативно реагировать на запросы сообщества и устранять найденные проблемы в Assassin’s Creed Shadows. Сегодня команды выпустила достаточно масштабное обновление под номером 1.0.2, направленное на улучшение качества жизни, исправление багов и повышение производительности на всех платформах. Этот апдейт также наконец-то устраняет проблемы со странной производительностью во время посещения убежища игрока.

Патч будет доступен для скачивания уже завтра — 8 апреля на всех поддерживаемых платформах. Размер загрузки зависит от устройства. На ПК нужно будет скачать около 11 ГБ, а консольным игрокам потребуется загрузить от 12 до 20 ГБ.

Основные улучшения

Автоматическое следование на лошади : возвращена возможность автонавигации по дорогам. Также увеличена скорость передвижения лошади в городах.

: возвращена возможность автонавигации по дорогам. Также увеличена скорость передвижения лошади в городах. Сброс узлов мастерства : теперь можно перераспределить навыки для обоих персонажей — Наоэ и Ясуке.

: теперь можно перераспределить навыки для обоих персонажей — Наоэ и Ясуке. Продажа и разбор предметов оптом : доступна массовая продажа или демонтаж экипировки у торговцев и в кузнице.

: доступна массовая продажа или демонтаж экипировки у торговцев и в кузнице. Быстрый доступ к доске расследований : удержание кнопки OPTIONS теперь открывает доску напрямую.

: удержание кнопки OPTIONS теперь открывает доску напрямую. Поддержка PSSR на PS5 Pro: добавлен режим улучшенной визуализации, включая трассировку отражений в сбалансированном режиме.

Дополнительные изменения

Производительность убежища : снято ограничение 30 кадров в секунду в режиме производительности.

: снято ограничение 30 кадров в секунду в режиме производительности. Улучшения сражений с боссами : переработан баланс.

: переработан баланс. Оптимизация двойных убийств и responsiveness Наоэ .

. Поддержка новых функций для PS5 Pro: необходимо вручную включить PSSR в меню паузы.

Исправленные ошибки и баги

Разработчики устранили десятки критических проблем, в том числе:

Квестовые баги, мешающие прохождению (например, сбои в "Wheel Unmasked", "Flames of War", "Losing Hand").

Ошибки в системе скрытности и искусственном интеллекте NPC.

Некорректная работа способностей и перков (в том числе проблемы с "Kunai", "Dark Burst", "Entanglement").

Визуальные и графические сбои, включая проблемы с водой при включенной трассировке глобального освещения.

Ошибки сохранений и автосейвов, влияющие на стабильность прогресса.

Исправления для специфических платформ: Steam Deck, macOS, PS5 и ПК.

На фоне технических улучшений Ubisoft продолжает развивать вселенную Assassin’s Creed и за её пределами. По данным источников, Netflix и Ubisoft по-прежнему работают над экранизацией игр серии — несмотря на долгое отсутствие новостей, проект остаётся в производстве.

Разработчики заявили, что это лишь первый шаг в работе над улучшением Assassin’s Creed Shadows. Команда продолжит выпускать обновления, направленные на устранение оставшихся проблем и развитие внутигрового контента.