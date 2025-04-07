Свежий патч для Assassin's Creed Shadows решает проблемы с производительностью в убежище и добавляет PSSR

Разработчики из Ubisoft, как и обещали, стараются оперативно реагировать на запросы сообщества и устранять найденные проблемы в Assassin’s Creed Shadows. Сегодня команды выпустила достаточно масштабное обновление под номером 1.0.2, направленное на улучшение качества жизни, исправление багов и повышение производительности на всех платформах. Этот апдейт также наконец-то устраняет проблемы со странной производительностью во время посещения убежища игрока.
Патч будет доступен для скачивания уже завтра — 8 апреля на всех поддерживаемых платформах. Размер загрузки зависит от устройства. На ПК нужно будет скачать около 11 ГБ, а консольным игрокам потребуется загрузить от 12 до 20 ГБ.
Основные улучшения
- Автоматическое следование на лошади: возвращена возможность автонавигации по дорогам. Также увеличена скорость передвижения лошади в городах.
- Сброс узлов мастерства: теперь можно перераспределить навыки для обоих персонажей — Наоэ и Ясуке.
- Продажа и разбор предметов оптом: доступна массовая продажа или демонтаж экипировки у торговцев и в кузнице.
- Быстрый доступ к доске расследований: удержание кнопки OPTIONS теперь открывает доску напрямую.
- Поддержка PSSR на PS5 Pro: добавлен режим улучшенной визуализации, включая трассировку отражений в сбалансированном режиме.
Дополнительные изменения
- Производительность убежища: снято ограничение 30 кадров в секунду в режиме производительности.
- Улучшения сражений с боссами: переработан баланс.
- Оптимизация двойных убийств и responsiveness Наоэ.
- Поддержка новых функций для PS5 Pro: необходимо вручную включить PSSR в меню паузы.
Исправленные ошибки и баги
Разработчики устранили десятки критических проблем, в том числе:
- Квестовые баги, мешающие прохождению (например, сбои в "Wheel Unmasked", "Flames of War", "Losing Hand").
- Ошибки в системе скрытности и искусственном интеллекте NPC.
- Некорректная работа способностей и перков (в том числе проблемы с "Kunai", "Dark Burst", "Entanglement").
- Визуальные и графические сбои, включая проблемы с водой при включенной трассировке глобального освещения.
- Ошибки сохранений и автосейвов, влияющие на стабильность прогресса.
- Исправления для специфических платформ: Steam Deck, macOS, PS5 и ПК.
На фоне технических улучшений Ubisoft продолжает развивать вселенную Assassin’s Creed и за её пределами. По данным источников, Netflix и Ubisoft по-прежнему работают над экранизацией игр серии — несмотря на долгое отсутствие новостей, проект остаётся в производстве.
Разработчики заявили, что это лишь первый шаг в работе над улучшением Assassin’s Creed Shadows. Команда продолжит выпускать обновления, направленные на устранение оставшихся проблем и развитие внутигрового контента.
Лучше бы в катсценах 60fps разблокировали
Завтра выходит, сегодня опубликовали патчноут.
"вовремя". уже в убежище никогда не побываю. продажа по одному вырубала. лошадь медленнее бега в городе раздражало. а можно еще сделать ускорение времени и смены сезонов по желанию??? конченая игра
Этому мусору ничего не поможет
Аминь
В режиме баланс добавили дополнительную трассировку, это радует. Выходит патч завтра а не сегодня.
А есть мод шо бы из негра сделать запорожского казака ?
ожидалось чего то более масштабного, спустя то столько времени после релиза. как то они медленно работают. кажись забили на игру.
А это же юбики у них всегда так, патчи не часто выходят, неделями ждёшь всегда