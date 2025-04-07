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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.5 1 595 оценок

Свежий патч для Assassin's Creed Shadows решает проблемы с производительностью в убежище и добавляет PSSR

Gutsz Gutsz

Разработчики из Ubisoft, как и обещали, стараются оперативно реагировать на запросы сообщества и устранять найденные проблемы в Assassin’s Creed Shadows. Сегодня команды выпустила достаточно масштабное обновление под номером 1.0.2, направленное на улучшение качества жизни, исправление багов и повышение производительности на всех платформах. Этот апдейт также наконец-то устраняет проблемы со странной производительностью во время посещения убежища игрока.

Патч будет доступен для скачивания уже завтра — 8 апреля на всех поддерживаемых платформах. Размер загрузки зависит от устройства. На ПК нужно будет скачать около 11 ГБ, а консольным игрокам потребуется загрузить от 12 до 20 ГБ.

Основные улучшения

  • Автоматическое следование на лошади: возвращена возможность автонавигации по дорогам. Также увеличена скорость передвижения лошади в городах.
  • Сброс узлов мастерства: теперь можно перераспределить навыки для обоих персонажей — Наоэ и Ясуке.
  • Продажа и разбор предметов оптом: доступна массовая продажа или демонтаж экипировки у торговцев и в кузнице.
  • Быстрый доступ к доске расследований: удержание кнопки OPTIONS теперь открывает доску напрямую.
  • Поддержка PSSR на PS5 Pro: добавлен режим улучшенной визуализации, включая трассировку отражений в сбалансированном режиме.

Дополнительные изменения

  • Производительность убежища: снято ограничение 30 кадров в секунду в режиме производительности.
  • Улучшения сражений с боссами: переработан баланс.
  • Оптимизация двойных убийств и responsiveness Наоэ.
  • Поддержка новых функций для PS5 Pro: необходимо вручную включить PSSR в меню паузы.

Исправленные ошибки и баги

Разработчики устранили десятки критических проблем, в том числе:

  • Квестовые баги, мешающие прохождению (например, сбои в "Wheel Unmasked", "Flames of War", "Losing Hand").
  • Ошибки в системе скрытности и искусственном интеллекте NPC.
  • Некорректная работа способностей и перков (в том числе проблемы с "Kunai", "Dark Burst", "Entanglement").
  • Визуальные и графические сбои, включая проблемы с водой при включенной трассировке глобального освещения.
  • Ошибки сохранений и автосейвов, влияющие на стабильность прогресса.
  • Исправления для специфических платформ: Steam Deck, macOS, PS5 и ПК.

На фоне технических улучшений Ubisoft продолжает развивать вселенную Assassin’s Creed и за её пределами. По данным источников, Netflix и Ubisoft по-прежнему работают над экранизацией игр серии — несмотря на долгое отсутствие новостей, проект остаётся в производстве.

Netflix и Ubisoft все еще работают над экранизацией игр Assassin's Creed

Разработчики заявили, что это лишь первый шаг в работе над улучшением Assassin’s Creed Shadows. Команда продолжит выпускать обновления, направленные на устранение оставшихся проблем и развитие внутигрового контента.

-17
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
FunMC

Лучше бы в катсценах 60fps разблокировали

7
monk70

Завтра выходит, сегодня опубликовали патчноут.

4
ZackSnyder

"вовремя". уже в убежище никогда не побываю. продажа по одному вырубала. лошадь медленнее бега в городе раздражало. а можно еще сделать ускорение времени и смены сезонов по желанию??? конченая игра

2
Fatcannabis

Этому мусору ничего не поможет

1
Brigbyman1992

Аминь

0
vegas99

В режиме баланс добавили дополнительную трассировку, это радует. Выходит патч завтра а не сегодня.

-1
lesorub88

А есть мод шо бы из негра сделать запорожского казака ?

-3
Joker978

ожидалось чего то более масштабного, спустя то столько времени после релиза. как то они медленно работают. кажись забили на игру.

-5
PREDATOR7706

А это же юбики у них всегда так, патчи не часто выходят, неделями ждёшь всегда

2