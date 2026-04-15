Технологии Assassin's Creed Shadows: четыре новых ролика о возможностях движка Anvil

Технологический фундамент Assassin’s Creed Shadows — обновленный движок Anvil, созданный внутри Ubisoft для генерации глубоко проработанных игровых пространств. Постоянная эволюция систем Anvil позволяет команде разработчиков совершать настоящие технические прорывы, делая виртуальные миры еще более живыми и реалистичными.

Для Assassin’s Creed Shadows тесное сотрудничество производственных команд и разработчиков Anvil привело к ряду инноваций, цель которых — вдохнуть жизнь в Японию XVI века с исключительной глубиной. От систем динамической погоды до передовых техник рендеринга — каждое улучшение создавалось с четкой целью: превратить современную технологию в то, что игроки смогут увидеть, почувствовать и прожить.

Видео 1: В первом эпизоде серии роликов об Anvil объясняется, как система Atmos симулирует динамические погодные условия в реальном времени, создавая живой открытый мир с помощью ветра, дождя и смены времен года.

Видео 2: Во второй серии рассказывается, как технологии рендеринга и масштабирования Anvil позволяют создавать бесшовный открытый мир с высоким качеством графики и стабильной производительностью на самых разных платформах.

Видео 3: Третий выпуск дает представление о том, как микрополигональная геометрия движка Anvil адаптирует 3D-детализацию в реальном времени для достижения баланса между визуальным качеством и скоростью работы.

Видео 4: Заключительный эпизод посвящен тому, как с помощью глобального освещения на базе трассировки лучей в Assassin’s Creed Shadows реализуются динамичные и реалистичные световые эффекты, подстраивающиеся под постоянно меняющийся открытый мир.