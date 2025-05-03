Том Хендерсон раскрыл будущую дорожную карту Assassin's Creed: 9 игр в разработке

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон поделился эксклюзивной информацией о будущих планах Ubisoft по развитию серии Assassin’s Creed. По его данным, компания запланировала не менее девяти новых проектов в течение ближайших шести лет, несмотря на недавние задержки релизов и внутренние перестановки, связанные с сотрудничеством с Tencent.

Согласно Хендерсону, Ubisoft стремится максимально использовать популярность бренда, чередуя крупные RPG, ремейки, «меньшие» проекты и мультиплеерные форматы. Основная стратегия — выпуск флагманских RPG каждые 2–3 года, с промежуточными релизами других форматов.

Что входит в обновлённую дорожную карту Assassin’s Creed:

Jade – мобильная игра, действие которой развернётся в Древнем Китае. Следующий релиз серии.

– мобильная игра, действие которой развернётся в Древнем Китае. Следующий релиз серии. Invictus – многопользовательская игра в духе Fall Guys, рассчитанная на 16 игроков. Запланирована долгосрочная поддержка на 5 лет.

– многопользовательская игра в духе Fall Guys, рассчитанная на 16 игроков. Запланирована долгосрочная поддержка на 5 лет. Obsidian – ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag на новом движке Anvil. Ожидается параллельно с Invictus.

– ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag на новом движке Anvil. Ожидается параллельно с Invictus. Hexe – мрачная часть серии, посвящённая ведьмам и европейскому колдовству. Выйдет после завершения поддержки Shadows (2 года).

– мрачная часть серии, посвящённая ведьмам и европейскому колдовству. Выйдет после завершения поддержки Shadows (2 года). Scarlet – следующая масштабная RPG. Вероятно, это Assassin’s Creed Nebula с локациями в Индии, Средиземноморье и империи ацтеков.

– следующая масштабная RPG. Вероятно, это Assassin’s Creed Nebula с локациями в Индии, Средиземноморье и империи ацтеков. Stardust – второй ремейк, войдёт в производство после релиза Obsidian.

– второй ремейк, войдёт в производство после релиза Obsidian. Emerald – мультиплеерная игра (возможно, PvE-проект Raid или Echoes), с планом поддержки на 5 лет.

– мультиплеерная игра (возможно, PvE-проект Raid или Echoes), с планом поддержки на 5 лет. RPG3 – следующая крупная RPG после двух лет поддержки Scarlet. Пока без названия и студии.

– следующая крупная RPG после двух лет поддержки Scarlet. Пока без названия и студии. Remake3 – ещё один ремейк, запланирован примерно через год после RPG3.

Также сообщается:

Игра Mask, разрабатываемая совместно с Netflix, предположительно отменена .

. Ubisoft может добавить ещё один мультиплеерный проект ближе к 2031 году, если текущая стратегия окажется успешной.

Таким образом, по словам Хендерсона, франшизу Assassin’s Creed ожидает насыщенное десятилетие, в котором Ubisoft намерена удерживать внимание игроков постоянным потоком новых релизов.