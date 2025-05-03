Том Хендерсон раскрыл будущую дорожную карту Assassin's Creed: 9 игр в разработке

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон поделился эксклюзивной информацией о будущих планах Ubisoft по развитию серии Assassin’s Creed. По его данным, компания запланировала не менее девяти новых проектов в течение ближайших шести лет, несмотря на недавние задержки релизов и внутренние перестановки, связанные с сотрудничеством с Tencent.
Согласно Хендерсону, Ubisoft стремится максимально использовать популярность бренда, чередуя крупные RPG, ремейки, «меньшие» проекты и мультиплеерные форматы. Основная стратегия — выпуск флагманских RPG каждые 2–3 года, с промежуточными релизами других форматов.
Что входит в обновлённую дорожную карту Assassin’s Creed:
- Jade – мобильная игра, действие которой развернётся в Древнем Китае. Следующий релиз серии.
- Invictus – многопользовательская игра в духе Fall Guys, рассчитанная на 16 игроков. Запланирована долгосрочная поддержка на 5 лет.
- Obsidian – ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag на новом движке Anvil. Ожидается параллельно с Invictus.
- Hexe – мрачная часть серии, посвящённая ведьмам и европейскому колдовству. Выйдет после завершения поддержки Shadows (2 года).
- Scarlet – следующая масштабная RPG. Вероятно, это Assassin’s Creed Nebula с локациями в Индии, Средиземноморье и империи ацтеков.
- Stardust – второй ремейк, войдёт в производство после релиза Obsidian.
- Emerald – мультиплеерная игра (возможно, PvE-проект Raid или Echoes), с планом поддержки на 5 лет.
- RPG3 – следующая крупная RPG после двух лет поддержки Scarlet. Пока без названия и студии.
- Remake3 – ещё один ремейк, запланирован примерно через год после RPG3.
Также сообщается:
- Игра Mask, разрабатываемая совместно с Netflix, предположительно отменена.
- Ubisoft может добавить ещё один мультиплеерный проект ближе к 2031 году, если текущая стратегия окажется успешной.
Таким образом, по словам Хендерсона, франшизу Assassin’s Creed ожидает насыщенное десятилетие, в котором Ubisoft намерена удерживать внимание игроков постоянным потоком новых релизов.
круть !!! обожаю эту серию !
Пора бы им закрыться.
В смысле? Там чел каждый день выпускает видео о смерти убисофт, а они уже 9-ую часть делают.
Да, есть такой шизик, навроде местного дурачка, постоянно пророчит юбикам развал...
Не Sonyk?
Конвейер дерьма заработал на полную...
Мобильные и мультиплеерные дрочильни сразу в топку - мусор. Остальное - сомнительно.
Желаю этой компании скорее прогореть и обанкротиться, чтобы этот поток кала, наконец, прекратился. Но учитывая, что Shadows схавали и ещё добавки попросили, то этого не случится.
Assassin's Creed: 9 игр в разработке
фар край бы так.
после отличных теней появилась вера в правильное развитие серии особенно интересен HEXE
Уебсофт, конечно, такие оптимисты я вам так скажу. Сегодня они разрабатывают с десяток игр, а завтра уже что-то идёт не так и они закрывают пару офисов и откладывают две-три игры в долгий ящик, а то и вовсе отменяют. Хотя, по совести говоря, вряд ли кто будет опечален, если лягушатники дропнут разработку каких-нибудь мобилок, онлайн-дрочилен или своих недоэрпэгэ.
С другой то стороны, благодаря исключительно своей каловой сущности Уебсофт контора практически непотопляемая (Гиймо не тонет, как все знают) и всё ещё находится на плаву несмотря на все свои многочисленные проблема, поэтому может себе позволить разработать ещё две-три Skull & Bones подобные игры, но только в сеттинге лососинства.
Вот все персы на картинке это assasin's creed. Дальше это уже совершенно другая игра! // Павел Артамонов
а что, если Дезмонд - поехавший в стиле современных эдорасов, типа "я ощущаю себя как Ецио Аудиторный или какой-нибудь индеец 19 века" и ему все верят. // Илья Афанасьев
Фуууууу.
Из перечисленного интересны только ремейк Блек Флага и Хекс. Потенциально Скарлет, но будем посмотреть. Остальное вообще хз что это.
Надеюсь продолжат "глобальный" сюжет, как это было в origins, odyssey и valhalla. Без него Shadows пустышка и сразу мимо. Интересно, что Басим будет делать и что там с угрозой планете в реальном мире