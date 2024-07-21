ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.5 531 оценка

Томас Локли - историк, выдумавший самурая Ясукэ, был уволен из университета

AceTheKing
Новости

Недавно стало известно о том, что личность темнокожего самурая Ясукэ, который представлен в Assassin's Creed: Shadows, была выдумана историком Томасом Локли, который на протяжении десяти лет изменял факты на Wikipedia и подгонял их под свою будущую книгу "African Samurai: The True Story of Yasuke". После того, как факты всплыли наружу, Локли поспешил удалить свои страницы в социальных сетях.

Несмотря на то, что Локли открестился от участия в разработке Assassin's Creed: Shadows, сообщается, что он участвовал в подкастах Ubisoft и осуществлял для них консультационные мероприятия при разработке игры.

Теперь же появилась информация о том, что токийский университет Нихон уволил доцента Локли из-за его мошеннических действий при написании книги. Кроме того, крупнейшая японская медиакомпания NHK поспешила откреститься от Локли, удалив все художественные и исторические передачи, которые ссылались на работы писателя.

Assassin's Creed: Shadows выйдет 15 ноября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

85
82
Комментарии: 82
Ваш комментарий
potemkin2021

Всем Малюткам Историкам которые с пеной у рта кричали что это правда пришла пора получить порцию Золотого дождя, становитесь в очередь xD

65
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Дождь и не заканчивался, просто казалось божий росой.

23
potemkin2021 qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Однако тонко Сударь xD
Для полноты картины не хватает раскатов грома с последующим шоколадным камнепадом....

6
hpi

Историю пишут дураки для следующего поколения дураков.

-11
LethalApple

В морду бы им еще плюнуть. Твари толерантные. Получили ваши доказательства что ваши любимые ниггеры по прежнему недолюди, которые ни на что кроме того чтобы быть рабами не способны?

1
ЮрецОдесса

хахахахах.. Хочу теперь посмотреть на тех людей которые верили в этот выдуманный мусор :D :D Просто головой подумать не могли, что такие цвета люди НИ КАК НЕ МОГЛИ БЫТЬ САМУРАЯМИ в то время, или кем то подобным, им бы в руки самурайский меч не дали бы.

25
Комментарий удален
kedmaker barabear

для начала) кутайцу сложно стать японцем, а потом уже сложности с самураями. или цвет кожи и разрез глаз, по твоему, сильно все упрощает?)

0
barabear kedmaker

Я имел ввиду что они по соседству, часто контактировали между собой; но таки да, было несколько европейцев - самураев судя по Википедии (хз теперь правда или нет), но они обладали хоть какими то полезны навыками, а это негр был обычным рабом в кортеже...

2
Eios
После того, как факты всплыли наружу, Локли поспешил удалить свои страницы в социальных сетях.

И побежали крысы с корабля...

Интересно понаблюдать, как этот резонанс отразится потом на Убиках. Вот, что бывает, когда большинство начнет возмущаться, а не какая то мелкая кучка заднеприводных активистов.

И откреститься от недовольных обвинениями в расизме уже не прокатит так то.

_________________________________________

P.s Единственный момент настораживает, что Убики теперь могут сделать его крайним, извиниться перед игроками и выйти сухими из воды. И продолжить впаривать свой СЖВ хлам, как ни в чем не бывало.

19
samosan

Основа сюжета его работа о чёрном самурае,тут скорее"не прокатило".Ещё пару лет назад,на пике силы повестки он бы за такую работу и участие в разработке игры нехило славы и денег поднял,а сейчас уже турнули спокойно.

5
bysaturn

Собственно вся суть историчности истории)

17
Избранный Белиара

Не стоит принижать труд историков и археологов. Если какие-то клоуны понапридумывали бреда, это не значит, что все такие.

6
bysaturn Избранный Белиара

Я и не утверждаю, что все такие, но в целом история не тот предмет, который однозначен, как математика или химия. Слишком много разногласий и интерпретаций.

0
Han Yslat

Заслужил одним словом... Ибо нефиг искажать историю и придумывать факты которых небыло, теперь нужно на него в суд японцам подать за это и на юбисофт за то что не проверив данные, твердили о реальном существование Ясукэ, обманывая людей.

10
ЮрецОдесса

Знаешь, смотрю я на Юбиков, и думаю они и без него что-то такое бы придумали. Просто бы тогда не говорили что "Видите это была правда, вон историк написал" А просто бы сказали, ну это же не реальная история, мы просто выдумали.

4
Патриарх МакОзборн ЮрецОдесса

Не, вряд ли бы они на это пошли. Японцы (как и вообще азиаты) - те еще расисты, чернокожих не любят. Максимум - добавили бы чернокожего непися.

0
ЮрецОдесса Патриарх МакОзборн

Плевать что им там не нравится,(подумали бы юбики) другие бы купили. Вон как то сейчас так же бузят, а толку?

1
Costollom
и на юбисофт за то что не проверив данные, твердили о реальном существование Ясукэ, обманывая людей.

Так есть данные, что Ясукэ реально существовал. Может и самураем был.)

0
BigusDickus Патриарх МакОзборн

не любить негров ≠ расизм. а вот заставлять любить негров - расизм 100%

0
BrokVud

И сколько ещё таких историков-сказочников с несколькими защищенными диссертациями по фэнтези сидят в теплых креслах?))

8
goodneighbor

Загугли "репликационный кризис в науке" и увидишь, что 99% т.н. исследований это откровенное фуфло и распил грантов.

3
Димка2010 goodneighbor

Британские учёные доказали, что если держать руку на солнышке - то она немного потемнеет, приобретя загар!

Британские учёные доказали, что...

0
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

А куда пропал душевно больной клоун убейсофтодрочер? Нужно отстаивать честь го в на.

5
Wing42

Как это куда пропал? Этот малолетний дебил пошёл мочу с ушей вычерпывать, очевидно же. Ну и в подушку плакать, конечно.

4
Димка2010

А как же Король Англии Генрих 6-ой негр колясочник от нетфликс?

неужели, это тоже вымысел? Да быть такого не может!

5
Costollom

Аннотация к книге "Моя леди Джейн"

Эдуард, юный король Англии, смертельно болен. Его последнее желание – поцеловать хорошенькую девушку. Но прежде необходимо выдать замуж шестнадцатилетнюю кузину, чтобы позаботиться о будущем страны.

Джейн Грей ценит свободу и не собирается связывать себя узами брака с незнакомцем, выбранным Эдуардом. Она – большая любительница книг, и ей куда интереснее погрузиться в очередной том "Полной истории возделывания свеклы".

Гиффорд Дадли – тот самый жених Джейн. На рассвете он превращается в коня, а на закате снова принимает обличье человека.

При дворе всегда есть предатели и те, кто плетет интриги. Эдуард, Джейн и Гиффорд будут втянуты в хитроумный заговор, который им предстоит раскрыть. Ведь на кону судьба всего королевства.

0
Patrick Jones

пранк, который вышел из под контроля

теперь, мы ждем (нет) следующий шаг юбисофта

4
barabear

Основная аудитория в штатах и европе, там такое даже взахлёб хавают, так что им ничего делать и не надо, максимум могут плашку убрать, что основано на реальной истории и все...

0
AndrewSolt barabear

Даже убирать не надо, просто подписать что на реальной истории основано только окружение)

0
Eios barabear

Подтверждаю. Неоднократно лично сталкивался с этим, когда 7 лет жил в Норвегии. Они свято верят всему, что пишут в СМИ, к примеру. И хер как переубедишь их в споре. Вот он до усера будет стоять и с бараньими глазами доказывать, что там все правильно написано, несмотря на все контраргументы.

0
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

А когда поймают всех леваков на клевете которые с пеной доказывают что уже давно умершие исторические личности были пи до ра ми.

2
РикоЧико

Что-то челика с ником названия этой игры давно здесь не видать.

2
shurasick876

Забанили.

0
goodneighbor

А мне один здесь пытался доказывать, что если в википедии есть запись, то значит это правда АХАХАХА.

Любое историческое исследование с повесточным наративом по умолчанию является пропагандой.

2
vzglydizugla

Никогда не задавался вопросом, не были ли ангажированными те ученые что признали гейство и тд не психическими отклонениями, а нормой?.

0
SubaruBrzDream
1
Ой извините
1
Господин Никто

хорошая новость

1
Генерал Анатолий

Что-то здесь не сходится - не может один человек взять и придумать исторический факт, тупо сделав правки в Википедии (или что у них там за университеты, где источником считается статья в Википедии? - а в Википедии разве не должны быть ссылки на соответствующие материалы? Или он сам придумал и то и другое?) Подпоручик Киже, в общем, курит в углу

1
Димка2010

в Археологии - такое сплошь и рядом.

Человек находит сенсационные кости, или черпака, или кувшины - получает гранты, пиарится, получает степени учёного в десятке университетов..

Потом, спустя, 20-30-40 лет молодые археологи или какой-нибудь институт просит эти его черепки-кувшины на экспертизу и оказывается, что это самоделка или подделка ОЧЕНЬ НИЗКОГО качества.

Отзываются гранты, анучные степени, отзываются диссертации , написанные на этом "чуде" и "факте" истории и т.д.

ПС: простой пример. Образцы лунного грунта, переданного США в 50+ музеев по всему миру, спустя годы начали проверять. В Голландии и Франции вскрыли капсулы - оказался древесный каменный уголь и просто камень.

https://cyclop.livejournal.com/39581.html?

простой пример, как с подачи одного человека более 50-ти лет, считали что это камень с Луны.

1
vzglydizugla

Написанная книга, типо исследования и тд, в следствии чего вывод статьи в википедию, ссылками на себя же.

0
BigusDickus

если 10 лет помалу точить никому не интересную статью с анонимки, то вполне. это тебе не принадлежность крыма или вьетнамская война, где армии дебылов с обеих сторон холивар ведут. там любая буква тут же проверяется со всех концов галактики.

0
Гербарий007

Википедия давно уже в псевдо - исторический мусор превратилась, всякие шарлатаны пишут что хотят. Всем известно как было на самом деле:

1
Маркет Плейс

Убейсофту пора тоже изменить ГГ, убрать эту повесточку блм, ибо более тут ничего и не было

1
DustyNoctis

Интересно, а будет ли главный герой скрывать своё происхождение? Не может же он просто так ходить по улицам.Мне кажется, средневековые японцы очень пугались бы, увидев человека с тёмной кожей.

1
Tiger Goose

Гиймо тоже было бы не лишним вышвырнуть на помойку.

0
Victor Dukoff

Гиймо вряд ли уйдет из Убейсофта по своей воле. ЕМНИП, только ему лично принадлежит около 5% акций, и на все вопросы об их продаже и выходе на пенсию он неизменно делает глаза побитой срущей собаки.

0
Tommy.

нет, не уволен, чекни источник

0
Пользователь ВКонтакте

Историк фантазёр))))) // Антон Кондаков

0
Пользователь ВКонтакте

Историк сцуко хитрый! // Андрей Князев

0
Пользователь ВКонтакте

А у нас че, выкипедия - хоть какой то источник? Что значит "подгонял данные в выкипедии"? А куда смотрели другие историки? Какая то ахинея // Александр Ковалёв

0
Пользователь ВКонтакте

Другие историки не смотрят в Википедию. // Роман Климов

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

"институтские" то куда смотрели, что у них кадр основывает там свое чёт по выкипедии? // Александр Ковалёв

0
BigusDickus

ну посиди, поредактируй. это много времени занимает. вики в исторической части довольно ангажирована и часто противоретит сама себе в разных статьях. поэтому я редактирую только биологию, и то находятся дауны, которые открывают советскую энциклопедию 56 года и начинают править современные данные по каким-нибудь насекомым или рыбам.

0
Пользователь ВКонтакте

Оба на , вот это поворот пьесы // Алексей Маковецкий

0
Thorwald Nebelung

Вот это сейчас Сонник сделает тонну роликов по этому поводу....

0
AndrewSolt
0
Niko71790

да ладно...
ну это одного поймали на том что "чёрный самурай в японии нереально", а сколько не попалось ещё
капля в море, но уже хоть что-то

0
vzglydizugla

Процитирую Маска

Спойлер
1
PpLtZ

Ubisoft это не спасёт

0
MagneticEnnio

Хех а чего нет такой претензии к игре НИо? Там так то Ясуке тоже самурай

0
shurasick876

Того, что игра изначально фентези про фольклор. И Яскэ там всего пару раз фигурирует. Как третьестепенный НПС.

0
darkMarshall

Наверно потому что никто и нигде не говорил, что Ясуке основан на реальных событиях и не делали из него гг, не? Или снова логику включить не можем и надо что-то высрать?

2
Sider999

И не только в Nioh. https://samurai-warriors.fandom.com/wiki/Yasuke

KoeiTecmo выполнили план по инклюзивности среди японских издательств.

0
CHEPOLINO85

Вот и отношения к своим проектам у Юбиков))))

0
Glaz92

Негр самурай . Скоро будет негр Иисус

0
Генерал Анатолий

В фильме "Догма" уже был)

1
vzglydizugla

Есть же уже.

0
BigusDickus

иисусия не трожь. он разноцветный в разных странах. в афырике - черный, на руси - русоволосый норд. в реале он походил на сапожника из одессы рабиновича натана цахнутовича или (что одно и то же) на абдуллу ибн-мухамада абу.

1
KOCMOC42

ты удивишься но сегодня даже есть ЛГБТ учение Христа

0
SoRaS3

Вот это поворот.

Убей Лаунчер, Юбисофт.

0
Пользователь ВКонтакте

Славно // Ryan-Kuper Begemot

0
Owyn

Отмена которую мы заслуживаем :-)

0
BigusDickus

чел себя нехило делитнул, на самом деле. непонятна его цель и интерес. если ради денег о углекопов, то еще можно понять (не верю в это), а если за негроидею, то это лютый дебил. теперь будет самым образованным курьером на своей новой работе.

0
Kir Laurentis

Аниме "Афросамурай",кстати было, но там вроде точно выдумка была

0
Vavan07

Теперь игра не претендует ни на какую историчность и гг можно делать хоть негром, хоть п*даром, хоть геем-негром из открытого космоса.

0
Sider999

Чёт защитников ЯСуки не вижу.

Кто может скиньте ссылку на форумы, где гуманоиды с пеной у жопы защищают шоколадного зайца))

0
Sinmax
0
Пользователь ВКонтакте

// Zura Martiashvili

-1
StingerV

Ахахах, из за какого то персонажа в долбаной игре фантастике которая после выхода хабудется через пару месяцев наигранности в неё, раздули прям пирог каламбура по всему свету, ещё по внешке видно что нига то не совсем чистокровный, рожа то у него мандаринская какоято, японские крови в его родстве походу, а так люди сума сходят последние года, куда не глянь кругом дурдом люцкого происхождения

-5
bezyk20

Новость кривая. Он не выдумал именно персонажа. Скорее написал фанфик с малой части инфы о нём. Сам факт того, что он мог "быть самураем" есть в исторических хрониках. Негру выдали пособие «фути», особняк и меч «тачи», что и может делать его самураем, пусть и не в том понимании, что в игре.

Но писать криво новости, что бы заинтересовать хомячков это здесь классика

-6
BigusDickus

это все он сам и придумал) про нигру - 2 слова в хрониках. собственно "нигра Ябусуко" и все.

0