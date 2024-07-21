Томас Локли - историк, выдумавший самурая Ясукэ, был уволен из университета

Недавно стало известно о том, что личность темнокожего самурая Ясукэ, который представлен в Assassin's Creed: Shadows, была выдумана историком Томасом Локли, который на протяжении десяти лет изменял факты на Wikipedia и подгонял их под свою будущую книгу "African Samurai: The True Story of Yasuke". После того, как факты всплыли наружу, Локли поспешил удалить свои страницы в социальных сетях.

Несмотря на то, что Локли открестился от участия в разработке Assassin's Creed: Shadows, сообщается, что он участвовал в подкастах Ubisoft и осуществлял для них консультационные мероприятия при разработке игры.

Теперь же появилась информация о том, что токийский университет Нихон уволил доцента Локли из-за его мошеннических действий при написании книги. Кроме того, крупнейшая японская медиакомпания NHK поспешила откреститься от Локли, удалив все художественные и исторические передачи, которые ссылались на работы писателя.

Assassin's Creed: Shadows выйдет 15 ноября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.