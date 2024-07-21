Томас Локли - историк, выдумавший самурая Ясукэ, был уволен из университета

Недавно стало известно о том, что личность темнокожего самурая Ясукэ, который представлен в Assassin's Creed: Shadows, была выдумана историком Томасом Локли, который на протяжении десяти лет изменял факты на Wikipedia и подгонял их под свою будущую книгу "African Samurai: The True Story of Yasuke". После того, как факты всплыли наружу, Локли поспешил удалить свои страницы в социальных сетях.
Несмотря на то, что Локли открестился от участия в разработке Assassin's Creed: Shadows, сообщается, что он участвовал в подкастах Ubisoft и осуществлял для них консультационные мероприятия при разработке игры.
Теперь же появилась информация о том, что токийский университет Нихон уволил доцента Локли из-за его мошеннических действий при написании книги. Кроме того, крупнейшая японская медиакомпания NHK поспешила откреститься от Локли, удалив все художественные и исторические передачи, которые ссылались на работы писателя.
Assassin's Creed: Shadows выйдет 15 ноября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Всем Малюткам Историкам которые с пеной у рта кричали что это правда пришла пора получить порцию Золотого дождя, становитесь в очередь xD
Дождь и не заканчивался, просто казалось божий росой.
Однако тонко Сударь xD
Для полноты картины не хватает раскатов грома с последующим шоколадным камнепадом....
Историю пишут дураки для следующего поколения дураков.
В морду бы им еще плюнуть. Твари толерантные. Получили ваши доказательства что ваши любимые ниггеры по прежнему недолюди, которые ни на что кроме того чтобы быть рабами не способны?
хахахахах.. Хочу теперь посмотреть на тех людей которые верили в этот выдуманный мусор :D :D Просто головой подумать не могли, что такие цвета люди НИ КАК НЕ МОГЛИ БЫТЬ САМУРАЯМИ в то время, или кем то подобным, им бы в руки самурайский меч не дали бы.
для начала) кутайцу сложно стать японцем, а потом уже сложности с самураями. или цвет кожи и разрез глаз, по твоему, сильно все упрощает?)
Я имел ввиду что они по соседству, часто контактировали между собой; но таки да, было несколько европейцев - самураев судя по Википедии (хз теперь правда или нет), но они обладали хоть какими то полезны навыками, а это негр был обычным рабом в кортеже...
И побежали крысы с корабля...
Интересно понаблюдать, как этот резонанс отразится потом на Убиках. Вот, что бывает, когда большинство начнет возмущаться, а не какая то мелкая кучка заднеприводных активистов.
И откреститься от недовольных обвинениями в расизме уже не прокатит так то.
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P.s Единственный момент настораживает, что Убики теперь могут сделать его крайним, извиниться перед игроками и выйти сухими из воды. И продолжить впаривать свой СЖВ хлам, как ни в чем не бывало.
Основа сюжета его работа о чёрном самурае,тут скорее"не прокатило".Ещё пару лет назад,на пике силы повестки он бы за такую работу и участие в разработке игры нехило славы и денег поднял,а сейчас уже турнули спокойно.
Собственно вся суть историчности истории)
Не стоит принижать труд историков и археологов. Если какие-то клоуны понапридумывали бреда, это не значит, что все такие.
Я и не утверждаю, что все такие, но в целом история не тот предмет, который однозначен, как математика или химия. Слишком много разногласий и интерпретаций.
Заслужил одним словом... Ибо нефиг искажать историю и придумывать факты которых небыло, теперь нужно на него в суд японцам подать за это и на юбисофт за то что не проверив данные, твердили о реальном существование Ясукэ, обманывая людей.
Знаешь, смотрю я на Юбиков, и думаю они и без него что-то такое бы придумали. Просто бы тогда не говорили что "Видите это была правда, вон историк написал" А просто бы сказали, ну это же не реальная история, мы просто выдумали.
Не, вряд ли бы они на это пошли. Японцы (как и вообще азиаты) - те еще расисты, чернокожих не любят. Максимум - добавили бы чернокожего непися.
Плевать что им там не нравится,(подумали бы юбики) другие бы купили. Вон как то сейчас так же бузят, а толку?
Так есть данные, что Ясукэ реально существовал. Может и самураем был.)
не любить негров ≠ расизм. а вот заставлять любить негров - расизм 100%
И сколько ещё таких историков-сказочников с несколькими защищенными диссертациями по фэнтези сидят в теплых креслах?))
Загугли "репликационный кризис в науке" и увидишь, что 99% т.н. исследований это откровенное фуфло и распил грантов.
Британские учёные доказали, что если держать руку на солнышке - то она немного потемнеет, приобретя загар!
Британские учёные доказали, что...
А куда пропал душевно больной клоун убейсофтодрочер? Нужно отстаивать честь го в на.
Как это куда пропал? Этот малолетний дебил пошёл мочу с ушей вычерпывать, очевидно же. Ну и в подушку плакать, конечно.
А как же Король Англии Генрих 6-ой негр колясочник от нетфликс?
неужели, это тоже вымысел? Да быть такого не может!
Аннотация к книге "Моя леди Джейн"
Эдуард, юный король Англии, смертельно болен. Его последнее желание – поцеловать хорошенькую девушку. Но прежде необходимо выдать замуж шестнадцатилетнюю кузину, чтобы позаботиться о будущем страны.
Джейн Грей ценит свободу и не собирается связывать себя узами брака с незнакомцем, выбранным Эдуардом. Она – большая любительница книг, и ей куда интереснее погрузиться в очередной том "Полной истории возделывания свеклы".
Гиффорд Дадли – тот самый жених Джейн. На рассвете он превращается в коня, а на закате снова принимает обличье человека.
При дворе всегда есть предатели и те, кто плетет интриги. Эдуард, Джейн и Гиффорд будут втянуты в хитроумный заговор, который им предстоит раскрыть. Ведь на кону судьба всего королевства.
пранк, который вышел из под контроля
теперь, мы ждем (нет) следующий шаг юбисофта
Основная аудитория в штатах и европе, там такое даже взахлёб хавают, так что им ничего делать и не надо, максимум могут плашку убрать, что основано на реальной истории и все...
Даже убирать не надо, просто подписать что на реальной истории основано только окружение)
Подтверждаю. Неоднократно лично сталкивался с этим, когда 7 лет жил в Норвегии. Они свято верят всему, что пишут в СМИ, к примеру. И хер как переубедишь их в споре. Вот он до усера будет стоять и с бараньими глазами доказывать, что там все правильно написано, несмотря на все контраргументы.
А когда поймают всех леваков на клевете которые с пеной доказывают что уже давно умершие исторические личности были пи до ра ми.
Что-то челика с ником названия этой игры давно здесь не видать.
Забанили.
А мне один здесь пытался доказывать, что если в википедии есть запись, то значит это правда АХАХАХА.
Любое историческое исследование с повесточным наративом по умолчанию является пропагандой.
Никогда не задавался вопросом, не были ли ангажированными те ученые что признали гейство и тд не психическими отклонениями, а нормой?.
хорошая новость
Что-то здесь не сходится - не может один человек взять и придумать исторический факт, тупо сделав правки в Википедии (или что у них там за университеты, где источником считается статья в Википедии? - а в Википедии разве не должны быть ссылки на соответствующие материалы? Или он сам придумал и то и другое?) Подпоручик Киже, в общем, курит в углу
в Археологии - такое сплошь и рядом.
Человек находит сенсационные кости, или черпака, или кувшины - получает гранты, пиарится, получает степени учёного в десятке университетов..
Потом, спустя, 20-30-40 лет молодые археологи или какой-нибудь институт просит эти его черепки-кувшины на экспертизу и оказывается, что это самоделка или подделка ОЧЕНЬ НИЗКОГО качества.
Отзываются гранты, анучные степени, отзываются диссертации , написанные на этом "чуде" и "факте" истории и т.д.
ПС: простой пример. Образцы лунного грунта, переданного США в 50+ музеев по всему миру, спустя годы начали проверять. В Голландии и Франции вскрыли капсулы - оказался древесный каменный уголь и просто камень.
https://cyclop.livejournal.com/39581.html?
простой пример, как с подачи одного человека более 50-ти лет, считали что это камень с Луны.
Написанная книга, типо исследования и тд, в следствии чего вывод статьи в википедию, ссылками на себя же.
если 10 лет помалу точить никому не интересную статью с анонимки, то вполне. это тебе не принадлежность крыма или вьетнамская война, где армии дебылов с обеих сторон холивар ведут. там любая буква тут же проверяется со всех концов галактики.
Википедия давно уже в псевдо - исторический мусор превратилась, всякие шарлатаны пишут что хотят. Всем известно как было на самом деле:
Убейсофту пора тоже изменить ГГ, убрать эту повесточку блм, ибо более тут ничего и не было
Интересно, а будет ли главный герой скрывать своё происхождение? Не может же он просто так ходить по улицам.Мне кажется, средневековые японцы очень пугались бы, увидев человека с тёмной кожей.
Гиймо тоже было бы не лишним вышвырнуть на помойку.
Гиймо вряд ли уйдет из Убейсофта по своей воле. ЕМНИП, только ему лично принадлежит около 5% акций, и на все вопросы об их продаже и выходе на пенсию он неизменно делает глаза побитой срущей собаки.
нет, не уволен, чекни источник
Историк фантазёр))))) // Антон Кондаков
Историк сцуко хитрый! // Андрей Князев
А у нас че, выкипедия - хоть какой то источник? Что значит "подгонял данные в выкипедии"? А куда смотрели другие историки? Какая то ахинея // Александр Ковалёв
Другие историки не смотрят в Википедию. // Роман Климов
"институтские" то куда смотрели, что у них кадр основывает там свое чёт по выкипедии? // Александр Ковалёв
ну посиди, поредактируй. это много времени занимает. вики в исторической части довольно ангажирована и часто противоретит сама себе в разных статьях. поэтому я редактирую только биологию, и то находятся дауны, которые открывают советскую энциклопедию 56 года и начинают править современные данные по каким-нибудь насекомым или рыбам.
Оба на , вот это поворот пьесы // Алексей Маковецкий
Вот это сейчас Сонник сделает тонну роликов по этому поводу....
да ладно...
ну это одного поймали на том что "чёрный самурай в японии нереально", а сколько не попалось ещё
капля в море, но уже хоть что-то
Процитирую Маска
Ubisoft это не спасёт
Хех а чего нет такой претензии к игре НИо? Там так то Ясуке тоже самурай
Того, что игра изначально фентези про фольклор. И Яскэ там всего пару раз фигурирует. Как третьестепенный НПС.
Наверно потому что никто и нигде не говорил, что Ясуке основан на реальных событиях и не делали из него гг, не? Или снова логику включить не можем и надо что-то высрать?
И не только в Nioh. https://samurai-warriors.fandom.com/wiki/Yasuke
KoeiTecmo выполнили план по инклюзивности среди японских издательств.
Вот и отношения к своим проектам у Юбиков))))
Негр самурай . Скоро будет негр Иисус
В фильме "Догма" уже был)
Есть же уже.
иисусия не трожь. он разноцветный в разных странах. в афырике - черный, на руси - русоволосый норд. в реале он походил на сапожника из одессы рабиновича натана цахнутовича или (что одно и то же) на абдуллу ибн-мухамада абу.
ты удивишься но сегодня даже есть ЛГБТ учение Христа
Вот это поворот.
Убей Лаунчер, Юбисофт.
Славно // Ryan-Kuper Begemot
Отмена которую мы заслуживаем :-)
чел себя нехило делитнул, на самом деле. непонятна его цель и интерес. если ради денег о углекопов, то еще можно понять (не верю в это), а если за негроидею, то это лютый дебил. теперь будет самым образованным курьером на своей новой работе.
Аниме "Афросамурай",кстати было, но там вроде точно выдумка была
Теперь игра не претендует ни на какую историчность и гг можно делать хоть негром, хоть п*даром, хоть геем-негром из открытого космоса.
Чёт защитников ЯСуки не вижу.
Кто может скиньте ссылку на форумы, где гуманоиды с пеной у жопы защищают шоколадного зайца))
// Zura Martiashvili
Ахахах, из за какого то персонажа в долбаной игре фантастике которая после выхода хабудется через пару месяцев наигранности в неё, раздули прям пирог каламбура по всему свету, ещё по внешке видно что нига то не совсем чистокровный, рожа то у него мандаринская какоято, японские крови в его родстве походу, а так люди сума сходят последние года, куда не глянь кругом дурдом люцкого происхождения
Новость кривая. Он не выдумал именно персонажа. Скорее написал фанфик с малой части инфы о нём. Сам факт того, что он мог "быть самураем" есть в исторических хрониках. Негру выдали пособие «фути», особняк и меч «тачи», что и может делать его самураем, пусть и не в том понимании, что в игре.
Но писать криво новости, что бы заинтересовать хомячков это здесь классика
это все он сам и придумал) про нигру - 2 слова в хрониках. собственно "нигра Ябусуко" и все.