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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.8 495 оценок

У Ubisoft проблемы: реконструкторы будут требовать перепечатывания артбука Assassin's Creed: Shadows

AceTheKing
Новости

Недавно стало известно о том, что компанию Ubisoft обвинили в плагите: оказалось, что разработчики использовали флаг исторических реконструкторов в артах Assassin's Creed: Shadows, который принадлежит группе Sekigahara Teppo-tai (Sekigahara Weapons Group).

Ubisoft извинилась и сообщила, что больше не будет использовать эти арты в игре и промо-компании, однако они останутся в печатной версии арт-бука. Извинения не устроили реконструкторов: они сказали, что будут требовать перепечатки артбука игры и удаление упоминания своей группы к игре.

Глава Sekigahara Teppo-tai сообщил, что он связался с Ubisoft и попросил убрать флаги не только из игры, но и из артбука. По всей видимости французскому издательству придется заново перепечатывать тираж артбука. Представители Ubisoft пока не отреагировали на требование реконструкторов.

По всей видимости группа не хочет чтобы ее имя использовалось в скандальной игре, разработчикам которой уже не раз указывали на различные исторические неточности в трейлерах и промо-материалах.

Релиз Assassin's Creed: Shadows состоится 15 ноября текущего года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

31
48
Комментарии: 48
Ваш комментарий
wollcroft

Игра ещё даже и не вышла, а у них уже куча проблем, уникальная компания

30
Insid3ad
2
bysaturn

Молюсь об их банкротстве

9
Салярыч

Такими темпами, они скоро продадутся майкрософт, ну а те их благополучно закроют.

2
bysaturn Салярыч

Хоть одна радостная новость будет

1
PriestofElrath

Уверен, если бы не агрессивная повестка, никто бы и не жаловался на плагиат.

4
Салярыч

Не только повестка. Они ассоциируют АС как игру по историческим событиям, при этом добавляют очень много отсебятины. Когда они использовали игры с европейской стилистикой (та же вальгалла или синдикат и т.п.), где европейцам наср*ть на свою историю, европейцы просто съели все, вылизали г*внецо дочиста, то вот игра про Японию от Юбисофт не заходит японцам. Японцы очень трепетно и ревностно относятся к своим историческим событиям, истории и культуре. И им противно, когда детям будут впаривать извращенную историю.
Правильно делают, что открещиваются от всего, что хоть как то может бросить тень на их репутацию. Не удивлюсь, если после релиза этой похабщины, игру запретят в Японии.

0
Gords Салярыч

Японцы в своих играх, фильмах, книгах, аниме, манге, и т.д. крутят свою историю как хотят, без всяких проблем. Без негра-самурая, перед которым в игре раболепствуют японцы, и которых он вырезает пачками, никто бы особо не заморачивался.

0
Ziyter7

Кто там говорил, что японцы всем довольны? Вот вам ещё вдогонку видео очень "довольного" японца.

3
Шедевральный Ubisoft

Огоооо теперь их аж два)))

-7
EvilRabbit Шедевральный Ubisoft

там петицию уже больше 100к человек подписало

1
Шедевральный Ubisoft EvilRabbit

Из которых 99% не японцы? Покажи мне массовые протесты японцев

-5
Кроллег Шедевральный Ubisoft

Вот:

-1
Шедевральный Ubisoft Кроллег

Я это знаю. Нет там никаких протестов)) покупали и будут покупать

-3
Eios

Перенесу свой пост сюда.. У убиков проблемы уже с самого анонса. Кто там говорил про 100к подписавших петицию не проблема? А как насчет 750к дизов у первого трейлера, т.е минус 750к потенциальных покупателей. Я сам люблю серию Ассасинов, но ненавижу в какое го@но они ее превратили.
Вот вам скрин.

2
sapov

Только вот плагины на дизлайк показывают отсебятину. В программном коде больше нет дизлайков

-8
Nodas
750к потенциальных покупателе

Смешно они бы ее и так не купили бы

1
Kelby

Не смотря на то что я нормально воспринимаю каждую игру по серии, мне в принципе тоже не очень нравится куда пошла серия начиная с Origins, но да ладно, разрабы всё равно свою линию гнуть будут, как захотят, так и сделают.

Однако, вы и правда верите что эти петиции, дизлайки что-то изменят? О предзаказах они уже отчитывались, и говорили что их много и они продолжают только расти, бюджет игры вроде как я читал 200 млн долларов, да им побоку на недовольных когда они столько денег в игру вбухали, сколько там население на данный момент? 8 миллиардов человек? 800к игроков, не купивших игру они даже не почувствуют, всё равно игра окупится, может и не будет самой продаваемой, но ожидаемые результаты продаж разрабы явно получат, да и очень я сомневаюсь что эти гневные 800к прям не купят игру, половина как минимум поморщится, поплюются в разрабов, обосрут с ног до головы, но всё равно купят, не обязательно по фул прайсу, может по скидке, но продажи им это всё равно сделает.

Вся эта повестка сама по себе уйдёт со временем, когда большая часть от всего этого устанет просто напросто, пока что это время ещё не настало, всё уходит с течением времени, ничто не вечно.

1
Шедевральный Ubisoft Kelby
да и очень я сомневаюсь что эти гневные 800к прям не купят игру, половина как минимум поморщится, поплюются в разрабов, обосрут с ног до головы, но всё равно купят, не обязательно по фул прайсу, может по скидке, но продажи им это всё равно сделает

Без сомнений

-1
Sir Walter sapov

Там не отсебятина. Он учитывает дизлайки тех, кто этот плагин себе установил и поставил дизлайк. А есть еще много тех, кто не ставил плагин, но влепил дизлайк. Я например не ставил плагин, но дизлайки регулярно леплю убикалу.

0
Аспиринчик

Эта игра проклята ещё до её выхода.

2
Ой извините

Реконструкторы серьезные ребята

Ubisoft лучше их не злить. И совершить сеппуку.

1
Alex Gordn

тоже мне проблема

Перепечатают там все 20 -50 экземпляров.

1
Uilenspiegel

Лол. Кучу лет они держались и старались не касаться темы Азии. Я всё время говорил не будет отсосина про японцев, китайцев, русских. Это не сиволапая эуропа тут думать надо. И вот идей больше они рискнули и обосрались. Хотя они обосрались больше когда после чёрных парусов серию продолжили.

1
darkMarshall

У Ubisoft частенько с этим проблемы)

0
Alex Gordn

Им либо вообще отказаться от чернокожего персонажа тем самим утихомирить большую часть жалоб. Либо и дальше продолжать прогибаться под повестками.

0
qDan

А зря - если сперва дать продать, а затем стрясти за нарушение авторских прав - вышло бы выгодней в разы, если не на порядки.

0
Шедевральный Ubisoft

И так мы начинаем наше шоу "Пусть говорят". И сейчас местные профессиональные историки поведают нам о том, был ли Ясукэ настоящим самураем и был ли он вообще. А так же стоит ли играть в Assassins Creed в 2024 году. Гнев, ярость, бойня - всё это и не только вы сможете познать в нашей программе уже через несколько минут после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами и следите за развитием событий!

-19
Кемпритдж

Берегите себя и близких .

2
Real Slim Shady

А говорят в Японии люди живут, да нет, я бы так не сказал, нелюди какие то. Любой кто пытается выехать на авторском праве - это признак конченного человека. Никак иначе я это не прокомментирую.

-23
Givemethedust

Причем тут авторское право? Они не хотят, чтобы кто-то ассоциировал их с этой игрой. И зная маркетинговые уловки, их могли приплести к игре как раз для того, чтобы был еще один намек на историчность происходящего.

13
ckott4

Я-то с тобой полностью согласен, но то, что это реальный удар по репутации бизнеса, это ничё? М? Ничё?

Им теперь терпеть милионные или миллиардные убытки (я не знаю, какой там у них оборот) из-за чёрненьких господ из франции с пробитой попочкой?

0
Пользователь ВКонтакте

А реконструкторы должны прыгать от счастья что их насильно приписали к игре? Тем более что каждую недель новость о том как Ubisoft в очередной раз наложила себе в штаны и сделала очередную историческую неточность в Shadows. // Иван Ростовский

7
Пользователь ВКонтакте

В кои то веки авторское право используется по праву, а не по прихоти // Александр Ковалёв

8
Real Slim Shady Givemethedust

Да какие ассоциации господи, никто артбуки не читает особо, тем более никто там не смотрит Список литературы. Я считаю что если человек поставил свой арт в интернете - автоматически лишается авторское право. Вот в порноиндустрии это намного лучше создано. Вот есть премиум-порно, если она хоть на каких то сайтах всплывет - бан, удаление этого видео с площадки моментально. Это круто, это объясняется что бесплатно такое не посмотришь. А тут арт какого то японского предка самугеев выложил свое творение в свободном доступе, и теперь жалуется что кто то его взял в артбук. Да он должен целовать ноги Ubisoft, за то что они взяли его свободное творчество. А нет - Ubisoft сейчас как китайцы в 45. Я думаю аналогии вы выстроите сами.

-7