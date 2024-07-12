У Ubisoft проблемы: реконструкторы будут требовать перепечатывания артбука Assassin's Creed: Shadows

Assassin's Creed: Shadows переносит игроков в эпоху феодальной Японии — время самураев, ниндзя и кровопролитных войн между могущественными кланами. Страна раздроблена и погружена в хаос, но в тени исторических событий разворачивается не менее напряжённое противостояние между древними орденами ассасинов и тамплиеров, веками манипулирующих судьбами народов.
В центре сюжета — двое главных героев, чьи судьбы тесно переплетаются, несмотря на кажущуюся несовместимость. Наоэ — синоби-ассасин, мастерски владеющий искусством скрытности и диверсий. Ясукэ — легендарный самурай, побеждающий врагов в честном бою благодаря безупречной технике и несгибаемому духу. Волею обстоятельств эти двое становятся союзниками и должны сообща противостоять могущественным силам, стремящимся погрузить Японию в пучину раздора и насилия.
По мере развития сюжета игроку предстоит раскрыть мотивы и тайны прошлого обоих персонажей, а также понять, что на самом деле объединяет столь разных героев. Параллельно с основной историей будут развиваться побочные линии, связанные с ключевыми фигурами эпохи и судьбоносными событиями японской истории. Вербуя всё новых союзников и создавая разветвленную шпионскую сеть, Наоэ и Ясукэ постепенно подберутся к разгадке главной тайны, способной изменить ход войны и определить будущее страны.
Assassin's Creed: Shadows сочетает в себе элементы экшена, стелса и ролевой игры в рамках обширного открытого мира. Игрок сможет свободно переключаться между двумя главными героями, каждый из которых обладает уникальным стилем игры и набором способностей. Наоэ специализируется на скрытном передвижении, бесшумных убийствах и акробатике, позволяющей быстро перемещаться по городам и пересеченной местности. Ясукэ, напротив, ориентирован на прямое противостояние и владеет разрушительными боевыми техниками, способными за считанные секунды расправиться с превосходящими силами противника. Каждый из персонажей будет развиваться независимо, приобретая новые навыки, снаряжение и пассивные бонусы.
Но экшен и сражения — лишь часть геймплея. Не меньшее значение в Assassin's Creed: Shadows имеет исследование мира, общение с NPC и развитие шпионской сети. Чтобы выследить очередную цель, Наоэ придётся собирать информацию у осведомителей, подкупать чиновников, перехватывать секретные послания. В этом ей помогут верные союзники-лазутчики, делящиеся с игроком ценными сведениями и открывающие доступ к новым квестам и активностям.
Отдельного упоминания заслуживает система «убежища» — секретной базы ассасинов, которую игрок волен обустраивать и улучшать по своему вкусу. Это не просто точка для быстрого перемещения, но полноценный хаб, где можно пообщаться с ключевыми персонажами, изготовить новое снаряжение, обучить шпионов и даже заняться косметическими улучшениями вроде смены интерьера и размещения трофеев.
Игра ещё даже и не вышла, а у них уже куча проблем, уникальная компания
Молюсь об их банкротстве
Такими темпами, они скоро продадутся майкрософт, ну а те их благополучно закроют.
Хоть одна радостная новость будет
Уверен, если бы не агрессивная повестка, никто бы и не жаловался на плагиат.
Не только повестка. Они ассоциируют АС как игру по историческим событиям, при этом добавляют очень много отсебятины. Когда они использовали игры с европейской стилистикой (та же вальгалла или синдикат и т.п.), где европейцам наср*ть на свою историю, европейцы просто съели все, вылизали г*внецо дочиста, то вот игра про Японию от Юбисофт не заходит японцам. Японцы очень трепетно и ревностно относятся к своим историческим событиям, истории и культуре. И им противно, когда детям будут впаривать извращенную историю.
Правильно делают, что открещиваются от всего, что хоть как то может бросить тень на их репутацию. Не удивлюсь, если после релиза этой похабщины, игру запретят в Японии.
Японцы в своих играх, фильмах, книгах, аниме, манге, и т.д. крутят свою историю как хотят, без всяких проблем. Без негра-самурая, перед которым в игре раболепствуют японцы, и которых он вырезает пачками, никто бы особо не заморачивался.
Кто там говорил, что японцы всем довольны? Вот вам ещё вдогонку видео очень "довольного" японца.
Огоооо теперь их аж два)))
там петицию уже больше 100к человек подписало
Из которых 99% не японцы? Покажи мне массовые протесты японцев
Вот:
Я это знаю. Нет там никаких протестов)) покупали и будут покупать
Перенесу свой пост сюда.. У убиков проблемы уже с самого анонса. Кто там говорил про 100к подписавших петицию не проблема? А как насчет 750к дизов у первого трейлера, т.е минус 750к потенциальных покупателей. Я сам люблю серию Ассасинов, но ненавижу в какое го@но они ее превратили.
Вот вам скрин.
Только вот плагины на дизлайк показывают отсебятину. В программном коде больше нет дизлайков
Смешно они бы ее и так не купили бы
Не смотря на то что я нормально воспринимаю каждую игру по серии, мне в принципе тоже не очень нравится куда пошла серия начиная с Origins, но да ладно, разрабы всё равно свою линию гнуть будут, как захотят, так и сделают.
Однако, вы и правда верите что эти петиции, дизлайки что-то изменят? О предзаказах они уже отчитывались, и говорили что их много и они продолжают только расти, бюджет игры вроде как я читал 200 млн долларов, да им побоку на недовольных когда они столько денег в игру вбухали, сколько там население на данный момент? 8 миллиардов человек? 800к игроков, не купивших игру они даже не почувствуют, всё равно игра окупится, может и не будет самой продаваемой, но ожидаемые результаты продаж разрабы явно получат, да и очень я сомневаюсь что эти гневные 800к прям не купят игру, половина как минимум поморщится, поплюются в разрабов, обосрут с ног до головы, но всё равно купят, не обязательно по фул прайсу, может по скидке, но продажи им это всё равно сделает.
Вся эта повестка сама по себе уйдёт со временем, когда большая часть от всего этого устанет просто напросто, пока что это время ещё не настало, всё уходит с течением времени, ничто не вечно.
Без сомнений
Там не отсебятина. Он учитывает дизлайки тех, кто этот плагин себе установил и поставил дизлайк. А есть еще много тех, кто не ставил плагин, но влепил дизлайк. Я например не ставил плагин, но дизлайки регулярно леплю убикалу.
Эта игра проклята ещё до её выхода.
Реконструкторы серьезные ребята
Ubisoft лучше их не злить. И совершить сеппуку.
тоже мне проблема
Перепечатают там все 20 -50 экземпляров.
Лол. Кучу лет они держались и старались не касаться темы Азии. Я всё время говорил не будет отсосина про японцев, китайцев, русских. Это не сиволапая эуропа тут думать надо. И вот идей больше они рискнули и обосрались. Хотя они обосрались больше когда после чёрных парусов серию продолжили.
У Ubisoft частенько с этим проблемы)
Им либо вообще отказаться от чернокожего персонажа тем самим утихомирить большую часть жалоб. Либо и дальше продолжать прогибаться под повестками.
А зря - если сперва дать продать, а затем стрясти за нарушение авторских прав - вышло бы выгодней в разы, если не на порядки.
И так мы начинаем наше шоу "Пусть говорят". И сейчас местные профессиональные историки поведают нам о том, был ли Ясукэ настоящим самураем и был ли он вообще. А так же стоит ли играть в Assassins Creed в 2024 году. Гнев, ярость, бойня - всё это и не только вы сможете познать в нашей программе уже через несколько минут после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами и следите за развитием событий!
Берегите себя и близких .
А говорят в Японии люди живут, да нет, я бы так не сказал, нелюди какие то. Любой кто пытается выехать на авторском праве - это признак конченного человека. Никак иначе я это не прокомментирую.
Причем тут авторское право? Они не хотят, чтобы кто-то ассоциировал их с этой игрой. И зная маркетинговые уловки, их могли приплести к игре как раз для того, чтобы был еще один намек на историчность происходящего.
Я-то с тобой полностью согласен, но то, что это реальный удар по репутации бизнеса, это ничё? М? Ничё?
Им теперь терпеть милионные или миллиардные убытки (я не знаю, какой там у них оборот) из-за чёрненьких господ из франции с пробитой попочкой?
А реконструкторы должны прыгать от счастья что их насильно приписали к игре? Тем более что каждую недель новость о том как Ubisoft в очередной раз наложила себе в штаны и сделала очередную историческую неточность в Shadows. // Иван Ростовский
В кои то веки авторское право используется по праву, а не по прихоти // Александр Ковалёв
Да какие ассоциации господи, никто артбуки не читает особо, тем более никто там не смотрит Список литературы. Я считаю что если человек поставил свой арт в интернете - автоматически лишается авторское право. Вот в порноиндустрии это намного лучше создано. Вот есть премиум-порно, если она хоть на каких то сайтах всплывет - бан, удаление этого видео с площадки моментально. Это круто, это объясняется что бесплатно такое не посмотришь. А тут арт какого то японского предка самугеев выложил свое творение в свободном доступе, и теперь жалуется что кто то его взял в артбук. Да он должен целовать ноги Ubisoft, за то что они взяли его свободное творчество. А нет - Ubisoft сейчас как китайцы в 45. Я думаю аналогии вы выстроите сами.