Ubisoft фиксирует резкое падение доходов, но надеется на успех Assassin's Creed Shadows

Ubisoft опубликовала отчет за первые девять месяцев финансового года, закончившегося 31 декабря 2024 года, и результаты оказались неутешительными. Доходы компании значительно снизились, однако надежды возлагаются на Assassin's Creed Shadows, чей выход запланирован на 20 марта. Предварительные заказы игры сопоставимы с показателями Assassin's Creed Odyssey, одной из самых прибыльных частей серии.
Финансовые показатели Ubisoft за отчетный период демонстрируют спад:
- Выручка составила 990 млн евро (-31,4 %),
- Чистая выручка — 944 млн евро (-34,8 %),
- Чистая цифровая выручка — 784 млн евро (-33,8 %),
- Выручка от каталожных игр — 762,3 млн евро (-27,7 %).
Несмотря на негативные тренды, Ubisoft зафиксировала рост вовлеченности аудитории. Rainbow Six Siege и The Crew Motorfest продемонстрировали увеличение числа игроков, причем последняя достигла рекордного количества активных пользователей с момента запуска.
Компания продолжает сокращение расходов и реструктуризацию, включая увольнения в студиях Великобритании, Германии и Швеции. Ubisoft ожидает перевыполнения плана по снижению затрат к концу 2025 финансового года и продолжит оптимизацию в 2026 году.
Они уже в открытую заявляют - "Надеемся, мол, на стадо хомячков безмозглых.." - Спупер, что сказать.
Угу, надейтесь. Два переноса, сомнительная репутация и черножопый в Японии которая не имеет нечего схожего с японской культурой ( по поводу последнего хз)
Купят. Купят, будь уверен. Их уверенность не на пустом месте зиждется, а на исследованиях по поводу - кого и сколько раз можно продаивать. Даже тут многих обратить к покупкам пытаются. Как выйдет, набежит стайка ботов и будет с разных акков ныть, какие вы все "нижеброды", даже "офигительного" Отсассиныча купить "не в состоянии". И, кое-кто по любасу поведётся и в обход всех санкций и прочих траблов таки возьмёт и купит. Было, есть и будет. Лох - не мамонт.
Обиженная сушипалочная анимеублюдия особо не повлияет на продажи. Игру купят, как бы бл@дей не корежило..
То что игра наберёт больше миллиона проданных цифровых копия, я уверен на 100%, но чтобы она вышла в плюс с дальнейшей прибыльностью, вот тут я сомневаюсь.
Про Звездные войны также говорили - типа мощнейший бренд. По факту вышел провал.
Дело не в "мощнейшем бренде", а в растущем количестве накультивиронных потребляек. Они покупают всё. Пофиг на качество, пофиг им на свой труд и выхлоп с него, пофиг им на самоуважение, пофиг им на содержание продукта. И это купят за милую душу.
Идите ко дну убисофт
Если уж абобу схавали, то асасина шансов еще выше
А мы надеемся что успех будет отрицательный
Ubisoft Kyiv(Киев), в первую очередь надо закрывать.
Компания продолжает сокращение расходов и реструктуризацию, включая увольнения в студиях Великобритании, Германии и Швеции.
скоро переговоры, потом дядя Дональд всё порешает и закроют в связи с тем что будет не хайпово
Я хорошенько так отпраздную похороны этой конторки
Это не новость. Это АНЕКДОТ.
К новостям о Юбисофт пора уже добавлять кнопку для закадрового смеха из дешёвых ситкомов:)
Это излишне, достаточно посмотреть на их (ихний) логотип)
прибыль одно, а репутация уже совсем другое, об этом они не думают
Мы в Гиийме!
У игры будут хорошие продажи. Я был в шоке, когда оказалось, что толпы школьников восхищаются Одиссеей. Они же и Шадоус купят, повестка им до одного места, им сам геймплей таких игр нравится. Так что весь вопрос только в том, перевыполнят юбики план по продажам или нет. Многие уже прогнозируют полтора-два миллиона проданных копий за первый месяц продаж, думаю, вполне реалистичный сценарий.
а еще есть куча дегенератов, которым главное нужны достижения. вспоминаю кучу обзоров на валльгаллу этих школьников : "нет ачивок - нет покупки"))
Бывает бро, я тоже была в шоке, когда увидел, какую вонь подняли додики из за историчного ниги в не очень историчной серии ас. Ну дурачки рвутся из за ниги, кому не похрен на даунов
Уже который месяц. Да помогёт им всем св. Денувий. Покровитель жизни на гормонах.
надеяться на утопающего?)) хаахаха
Юбки ставят все на ассассина и совершают прыжок веры. Они думают, их внизу ждет стог сена. Но это не точно.
Лучше бы они закрылись и исчезли вовсе.
Трули ссори
Надежда - она и кормит, и поит, и за капремонт платит. Удачи Иву конечно, не всем выпадает шанс управлять крупной компанией, имея лишнюю хромосому
Верующие люди, получается // Александр Муравьедов
почти млрд чистой прибыли и им всё мало))
Надежда умерает последней)))
Старый изврат
Выручка составила 990 млн евро (-31,4 %),
Чистая выручка — 944 млн евро (-34,8 %),
А в чем разница то? или у них с 990млн налог всего 46млн составил?
ога, обезьяны всего мира поднатужатся и скупят эту парашу, люди то чото не горят желанием
Обезянам эта "игра" нафиг не упала, у них развлечения поинтересней)))
rip
Жалко людей что работают под столь бездарным руководством.
Такие игры делали и могли продолжать делать, но увы...
геймплей увидели не чего нового по сути в мусорку)
Без шансов, Юбики.
Негроссоссин, принимай заказ на Убисофт!
Насчёт тёмнокожего пофиг,я к ним нормально отношусь,тоже люди,в чём то даже лучше белых.А вот место действия в Японии меня напрягает,меня цусима то утомила.
В любом случаи куплю,100-200 часов оправдывают цену.