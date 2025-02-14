Ubisoft фиксирует резкое падение доходов, но надеется на успех Assassin's Creed Shadows

Ubisoft опубликовала отчет за первые девять месяцев финансового года, закончившегося 31 декабря 2024 года, и результаты оказались неутешительными. Доходы компании значительно снизились, однако надежды возлагаются на Assassin's Creed Shadows, чей выход запланирован на 20 марта. Предварительные заказы игры сопоставимы с показателями Assassin's Creed Odyssey, одной из самых прибыльных частей серии.

Финансовые показатели Ubisoft за отчетный период демонстрируют спад:

Выручка составила 990 млн евро (-31,4 %),

Чистая выручка — 944 млн евро (-34,8 %),

Чистая цифровая выручка — 784 млн евро (-33,8 %),

Выручка от каталожных игр — 762,3 млн евро (-27,7 %).

Несмотря на негативные тренды, Ubisoft зафиксировала рост вовлеченности аудитории. Rainbow Six Siege и The Crew Motorfest продемонстрировали увеличение числа игроков, причем последняя достигла рекордного количества активных пользователей с момента запуска.

Компания продолжает сокращение расходов и реструктуризацию, включая увольнения в студиях Великобритании, Германии и Швеции. Ubisoft ожидает перевыполнения плана по снижению затрат к концу 2025 финансового года и продолжит оптимизацию в 2026 году.