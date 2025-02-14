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Assassin's Creed: Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 829 оценок

Ubisoft фиксирует резкое падение доходов, но надеется на успех Assassin's Creed Shadows

butcher69
Новости

Ubisoft опубликовала отчет за первые девять месяцев финансового года, закончившегося 31 декабря 2024 года, и результаты оказались неутешительными. Доходы компании значительно снизились, однако надежды возлагаются на Assassin's Creed Shadows, чей выход запланирован на 20 марта. Предварительные заказы игры сопоставимы с показателями Assassin's Creed Odyssey, одной из самых прибыльных частей серии.

Предзаказы Assassin's Creed Shadows находятся на уровне второй по успешности игры серии

Финансовые показатели Ubisoft за отчетный период демонстрируют спад:

  • Выручка составила 990 млн евро (-31,4 %),
  • Чистая выручка — 944 млн евро (-34,8 %),
  • Чистая цифровая выручка — 784 млн евро (-33,8 %),
  • Выручка от каталожных игр — 762,3 млн евро (-27,7 %).

Несмотря на негативные тренды, Ubisoft зафиксировала рост вовлеченности аудитории. Rainbow Six Siege и The Crew Motorfest продемонстрировали увеличение числа игроков, причем последняя достигла рекордного количества активных пользователей с момента запуска.

Компания продолжает сокращение расходов и реструктуризацию, включая увольнения в студиях Великобритании, Германии и Швеции. Ubisoft ожидает перевыполнения плана по снижению затрат к концу 2025 финансового года и продолжит оптимизацию в 2026 году.

-49
54
Комментарии: 54
Ваш комментарий
Imnogamer

Они уже в открытую заявляют - "Надеемся, мол, на стадо хомячков безмозглых.." - Спупер, что сказать.

31
Max Rolens

Угу, надейтесь. Два переноса, сомнительная репутация и черножопый в Японии которая не имеет нечего схожего с японской культурой ( по поводу последнего хз)

7
Imnogamer

Купят. Купят, будь уверен. Их уверенность не на пустом месте зиждется, а на исследованиях по поводу - кого и сколько раз можно продаивать. Даже тут многих обратить к покупкам пытаются. Как выйдет, набежит стайка ботов и будет с разных акков ныть, какие вы все "нижеброды", даже "офигительного" Отсассиныча купить "не в состоянии". И, кое-кто по любасу поведётся и в обход всех санкций и прочих траблов таки возьмёт и купит. Было, есть и будет. Лох - не мамонт.

7
Simple Jack

Обиженная сушипалочная анимеублюдия особо не повлияет на продажи. Игру купят, как бы бл@дей не корежило..

-24
Max Rolens Imnogamer

То что игра наберёт больше миллиона проданных цифровых копия, я уверен на 100%, но чтобы она вышла в плюс с дальнейшей прибыльностью, вот тут я сомневаюсь.

1
Kreliann Imnogamer

Про Звездные войны также говорили - типа мощнейший бренд. По факту вышел провал.

7
Imnogamer Kreliann

Дело не в "мощнейшем бренде", а в растущем количестве накультивиронных потребляек. Они покупают всё. Пофиг на качество, пофиг им на свой труд и выхлоп с него, пофиг им на самоуважение, пофиг им на содержание продукта. И это купят за милую душу.

0
Я не дотер

Идите ко дну убисофт

5
Аристов--Черный
...надеется на успех Assassin's Creed Shadows
5
-zotik-

Если уж абобу схавали, то асасина шансов еще выше

3
Keltas_Mizri
надеется на успех Assassin's Creed Shadows

А мы надеемся что успех будет отрицательный

3
Matpoc2

Ubisoft Kyiv(Киев), в первую очередь надо закрывать.

Спойлер

Компания продолжает сокращение расходов и реструктуризацию, включая увольнения в студиях Великобритании, Германии и Швеции.

2
Фанат Миты

скоро переговоры, потом дядя Дональд всё порешает и закроют в связи с тем что будет не хайпово

0
V_Dreamvoice

Я хорошенько так отпраздную похороны этой конторки

1
1barac9U7ada7

Это не новость. Это АНЕКДОТ.

1
Аристов--Черный

К новостям о Юбисофт пора уже добавлять кнопку для закадрового смеха из дешёвых ситкомов:)

3
1barac9U7ada7 Аристов--Черный

Это излишне, достаточно посмотреть на их (ихний) логотип)

0
Bertha Boon

прибыль одно, а репутация уже совсем другое, об этом они не думают

1
ДЕНИСКА_омск

Мы в Гиийме!

1
ГАЗ-М20

У игры будут хорошие продажи. Я был в шоке, когда оказалось, что толпы школьников восхищаются Одиссеей. Они же и Шадоус купят, повестка им до одного места, им сам геймплей таких игр нравится. Так что весь вопрос только в том, перевыполнят юбики план по продажам или нет. Многие уже прогнозируют полтора-два миллиона проданных копий за первый месяц продаж, думаю, вполне реалистичный сценарий.

1
PertinaciousVerin

а еще есть куча дегенератов, которым главное нужны достижения. вспоминаю кучу обзоров на валльгаллу этих школьников : "нет ачивок - нет покупки"))

0
MoodyPalamon

Бывает бро, я тоже была в шоке, когда увидел, какую вонь подняли додики из за историчного ниги в не очень историчной серии ас. Ну дурачки рвутся из за ниги, кому не похрен на даунов

0
5upZiro

Уже который месяц. Да помогёт им всем св. Денувий. Покровитель жизни на гормонах.

0
DenisKarabass

надеяться на утопающего?)) хаахаха

0
0ncnjqybr

Юбки ставят все на ассассина и совершают прыжок веры. Они думают, их внизу ждет стог сена. Но это не точно.

0
Hartelose

Лучше бы они закрылись и исчезли вовсе.

0
Majester

Трули ссори

0
AlexFoRestor

Надежда - она и кормит, и поит, и за капремонт платит. Удачи Иву конечно, не всем выпадает шанс управлять крупной компанией, имея лишнюю хромосому

0
Пользователь ВКонтакте

Верующие люди, получается // Александр Муравьедов

0
Темный-Властелин

почти млрд чистой прибыли и им всё мало))

0
inkomniak

Надежда умерает последней)))

0
aTomat

Старый изврат

0
IIIXV

Выручка составила 990 млн евро (-31,4 %),

Чистая выручка — 944 млн евро (-34,8 %),

А в чем разница то? или у них с 990млн налог всего 46млн составил?

0
BewitchingBaron
надеется на успех Assassin's Creed Shadows

ога, обезьяны всего мира поднатужатся и скупят эту парашу, люди то чото не горят желанием

-1
Keltas_Mizri

Обезянам эта "игра" нафиг не упала, у них развлечения поинтересней)))

0
Finni24

rip

-1
D3KU

Жалко людей что работают под столь бездарным руководством.

Такие игры делали и могли продолжать делать, но увы...

-1
ALEX-220

геймплей увидели не чего нового по сути в мусорку)

-1
Кей Овальд

Без шансов, Юбики.

-2
FireLion1993
-2
yariko ookami

Негроссоссин, принимай заказ на Убисофт!

-3
Владимир Губайдуллин

Насчёт тёмнокожего пофиг,я к ним нормально отношусь,тоже люди,в чём то даже лучше белых.А вот место действия в Японии меня напрягает,меня цусима то утомила.

В любом случаи куплю,100-200 часов оправдывают цену.

-4