Ubisoft готовит заплатку для устранения вылетов в Assassin's Creed Shadows на Switch 2

Компания Ubisoft подтвердила, что работает над обновлением для Assassin’s Creed Shadows, которое поможет решить проблеми с зависаниями и вылетами на Nintendo Switch 2.
В своем заявлении разработчик отметил, что им известно о проблемах со стабильностью в версии Assassin’s Creed Shadows для Nintendo Switch 2, способных привести к вылетам. Компания сообщила, что эти проблемы будут устранены в ближайшем обновлении, которое запланировано на эту неделю.
Подтверждение появилось после постоянных жалоб игроков с момента выпуска версии для консоли 2 декабря. Опрос, проведенный порталом Nintendo Life среди читателей, показал, что примерно 65% игроков хотя бы раз сталкивались с вылетом. Проблемы возникают нерегулярно, как в портативном, так и в док-режиме, и, судя по всему, они не связаны напрямую с тем, как установлена игра.
Обновление будет мультиплатформенным, так что можно ожидать, что помимо устранения проблем со стабильностью на Switch 2, в нем будут и другие улучшения.
