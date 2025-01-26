Ubisoft хотела создать ниндзя в тяжёлой броне для Assassin's Creed Shadows

Творческий директор проекта Джонатан Дюмон отметил, что идея разделения экшена на двух главных героев разработчикам пришла не сразу. Изначально, они хотели создать ниндзя, который мог бы надевать тяжёлую бронь. Однако данный подход ощущался довольно странно. Синоби терял мобильность и часть навыков.

В Ubisoft осознали, что объединение образов самурая и синоби в одном герое не вполне соответствует их сути. В результате в игру был введён новый персонаж – самурай Ясукэ. Благодаря наличию двух главных героев, игра стала более разнообразной, поскольку у каждого из них есть свои уникальные черты.

Когда мы думаем о том, как создать игру в стиле Assassin’s Creed в Японии, первое, что приходит в голову – это ниндзя. Ведь синоби – это, по сути, ассасин. Однако на ранних стадиях разработки, когда мы рассматривали различные архетипы, мы поняли, что самурай также может стать отличным выбором. Этот образ глубоко укоренился в культуре Японии.

Релиз Assassin's Creed Shadows состоится 20 марта 2025 года на ПК и консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S. Сюжет будет происходить в сеттинге феодальной Японии. Игроки смогут управлять двумя главными героями: шиноби Наоэ и самураем Ясукэ. На фоне бурного позднего периода Сэнгоку данный дуэт откроет общую судьбу и новую эру.

Ранее компания Ubisoft обновила официальный сайт грядущей приключенческой игры Assassin's Creed Shadows. Разработчики убрали чернокожего самурая Ясукэ с главной страницы проекта.