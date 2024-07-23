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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.5 546 оценок

Ubisoft извинилась перед японской аудиторией за возможные оскорбительные элементы в рекламе Assassin's Creed Shadows

butcher69
Новости

Создатель Assassin's Creed Shadows компания Ubisoft выступила с заявлением по поводу недавних споров и жалоб, связанных с центральным персонажем Ясуке. Заявление, адресованное, в частности, «японскому сообществу», последовало за петицией, подписанной некоторыми игроками Assassin's Creed, которые обвиняют Shadows в исторической неточности. Разработчик Far Cry, Rainbow Six Siege и Division утверждает, что в Shadows, как и в других играх серии AC, не ставится цель представить «фактическое отображение истории».

По мере приближения даты выхода Assassin's Creed Shadows недавно была запущена петиция, призывающая отменить выход стелс-игры. Автор петиции - некий Симидзу Тору, опубликованной на японском языке, и на данный момент она набрала более 94 000 подписей. «Ubisoft продолжает неправильно понимать истинную природу и роль самураев», - говорится в петиции. «Это серьезное оскорбление японской культуры и истории, а также может быть связано с азиатским расизмом». Один из игровых персонажей Assassin's Creed Shadows основан на Ясукэ, самурае периода Сэнгоку, который, согласно истории, был африканского происхождения.

С момента анонса Assassin's Creed Shadows мы получили множество положительных откликов, но также и некоторую критику от вас, наших японских игроков. Мы разделяем вашу страсть к истории и глубоко уважаем вашу заботу об исторической и культурной целостности вашего богатого наследия. Мы приложили немало усилий, чтобы обеспечить захватывающее и уважительное представление феодальной Японии. Однако мы никогда не стремились представить любую из наших игр Assassin's Creed, включая Assassin's Creed Shadows, как настоящее отображение истории или исторических персонажей. Напротив, мы стремимся разжечь любопытство и побудить игроков исследовать и узнать больше об исторических событиях, которыми мы вдохновляемся. Несмотря на эти постоянные усилия, мы признаем, что некоторые элементы наших рекламных материалов вызвали беспокойство в японском сообществе. За это мы приносим свои искренние извинения.
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Помимо японцев, оригинальную петицию об отмене AC Shadows подписали и многие англоязычные пользователи. «Компаниям нельзя позволять лгать об истории, а DEI необходимо прекратить», - пишет один из респондентов.

Основываясь на полученной конструктивной критике, мы будем продолжать наши усилия, пока не передадим игру в ваши руки. Хотя мы стремимся к аутентичности во всем, что делаем, игры Assassin's Creed - это художественные произведения, вдохновленные реальными историческими событиями и фигурами. Представление Ясукэ в нашей игре является иллюстрацией этого. Его уникальная и загадочная жизнь сделала его идеальным кандидатом для рассказа истории Assassin's Creed на фоне феодальной Японии. Хотя Ясукэ в Assassin's Creed Shadows изображен самураем, мы осознаем, что это является предметом споров и разногласий. Мы тщательно вплели это в наше повествование, и вместе с другим нашим главным героем, японским шиноби Наоэ, который играет не менее важную роль в игре, наши двойные протагонисты предоставляют игрокам различные стили геймплея

Ubisoft также поясняет, что в процессе разработки Assassin's Creed Shadows она консультировалась со «многими людьми», и «с уважением просит, чтобы любая критика не была направлена на наших помощников, как внутренних, так и внешних».

-26
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
Alex40001

"ну все они извинились несите ложку"

16
BossyBat

Извинились за вранье в "рекламе". Ну что ж, теперь они могут взять серебрянную ложку у блек рок из одного места, и пойти втюхивать эти фентезийные помои своим же активистам, либо людям, которые "неприхотливы в еде".

1
Котян Сутоевич

Кто ж сейчас поверит в искренность их извинений?) Одной половиной они прощенья просят, а второй - продолжают гадить, не сбавляя оборотов.

10
_RedLion_

Японцы: «Ubisoft продолжает неправильно понимать истинную природу и роль самураев».

Ubisoft: «Мне по*уй, я так чувствую"

7
Нейтан Дрейк
6
Eios

Ну вот, первый звоночек пошёл. Только вряд ли все дружненько схавают это и побегут покупать игру. А как же заявление, " Я хочу дать понять, что мы, Ubisoft, осуждаем эти проявления ненависти самым решительным образом" ? Ну и где эта решительность? Видимо инвесторы сбили с них спесь, вызвав на ковёр.

https://www.playground.ru/assassins_creed_shadows/news/generalnyj_direktor_ubisoft_osudil_razzhiganie_nenavisti_vokrug_igry_assassins_creed_shadows-1708521

И не за рекламу бы извинялись, а за игру. А полностью переписывать ГГ тупо не успеют до релиза, да и ппц как затратно, вот и извиваются, как змеи.

P.s То, как я вижу посл. новости от самих Убиков - это отчаянные попытки спасти продажи любой ценой.

5
Artery Kaulitz

Пусть теперь модельку ГГ поменяют, а Ясукэ оставят как скинчик или отсылку. Игра геймплейно и атмосферно (локации, окружение) лично мне понравилась. Но весь этот бред с переписыванием истории ради оправдания повестки, выставил Ubisoft полными идио*ами в очередной раз. А это срезало потенциально хорошие продажи, в той же Японии. Настоящие продажи, а не то, что они там инвесторам сказочки рассказывают

4
Ziyter7

Не поможет. Ясуке лишь капля в море проблем Shadow. Это как пытаться исправить смуту - всю игру с нуля придётся переделывать.

1
Wolfenstein

япоцкая культура то фигня ! вот нигеры у них там да дико богатый внутренний мир ! 🪤🏴‍☠️и маггия вуду и какао по улицам течет судя по фото и демократия полная со сменой режима каждую неделю и ваще это они все в япониях там отстроили !🪤 че ныть то это мы все им там обязаны за то что имеем пора на колени вставать перед афроафриканцем тырящем велик 🪤

2
Magmor

короче говоря афрогангстасамурай остается в игре. какие это извинения если игра не изменилась ни на грамм?

2
Господин Никто

уу вертлявыe как ужи на сковородке... нифига убисофт, этот мусор должен кануть в забвение - и вы вместе с ним

1
Rorschach93

на ковёр, даже первые ассасины были историческими, ну основная часть

1
SOLUS5678

Знаменитый мем " Нам очень жаль " )))))

0
dwemer101

Извинились ТОЛЬКО за рекламу, а не за всё) это капля в море, но вот так вот можем выкрутиться :D

0
tvorog8088

Лучшеб про ниндзей сделали, кто хотел бы представлял за маской негров)))

0
Ziyter7

Шиноби там есть - та самая японка.

-1
darkMarshall

Очередной раз доказывает то, что против компаний, обычным игрокам бесполезно идти. Тут должно само государство поддержать игроков в этом, чтобы какой-то движ начался. Пригрозить санкциями какими-либо и так далее.

0
Пользователь ВКонтакте

Они так там плавно всё обтекают, и положительные отзывы у них были и приятная игра. Негра уберите тогда будет и игра приятная и реальные положительные отзывы // Yorha Type-S

0
Пользователь ВКонтакте

не думаю что что то поменяется. У их детища есть своя аудитория. извинились перед недовольными и живут дальше // Евгений Савкин

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Я тоже не думаю. Но их аудитория - несколько сотен тысяч обиженых на жизнь ущербов. И с точки зрения выгоды стоило б сделать как надо а не прогибаться под повестку. Но им уже не выгода ни "лицо" видимо не важны // Yorha Type-S

0
BluntZebulon
петицией, подписанной некоторыми игроками
более 94 000 подписей

Эм...

0
CHEPOLINO85

Ну да, некоторые))))))

0
Джин Мори

Мы конечно извиняемся, но идите нафиг со своей там культурой, историей, традициями и тд, ничего мы менять не будем и не планируем.

0
Олег Дудин

Подтасовка исторических файлов, разнообразные ляпы. Хотя игру продолжают активно предзаказывать.

0
Agent Qracle

Чувак на медведе.жпг

0
r23dom

интересно, есть ли шанс что скандал дойдет до такой степени, что им пройдётся либо убрать ясука, либо переделать его из самурая в обычного вояку?

-1
CHEPOLINO85

Только если повсеместно начнут отменять игру, возможно что что то поменяется.Опять же ВОЗМОЖНО

0
bezyk20

Буква Ю. Что японцам, что юбисофт, что игрокам. Только экспертам в комментах почему-то не насрать

-2
Simple Jack

Уууу, трусонюхи оскорбились - бегом извиняться!

-9