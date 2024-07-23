Ubisoft извинилась перед японской аудиторией за возможные оскорбительные элементы в рекламе Assassin's Creed Shadows

Создатель Assassin's Creed Shadows компания Ubisoft выступила с заявлением по поводу недавних споров и жалоб, связанных с центральным персонажем Ясуке. Заявление, адресованное, в частности, «японскому сообществу», последовало за петицией, подписанной некоторыми игроками Assassin's Creed, которые обвиняют Shadows в исторической неточности. Разработчик Far Cry, Rainbow Six Siege и Division утверждает, что в Shadows, как и в других играх серии AC, не ставится цель представить «фактическое отображение истории».
По мере приближения даты выхода Assassin's Creed Shadows недавно была запущена петиция, призывающая отменить выход стелс-игры. Автор петиции - некий Симидзу Тору, опубликованной на японском языке, и на данный момент она набрала более 94 000 подписей. «Ubisoft продолжает неправильно понимать истинную природу и роль самураев», - говорится в петиции. «Это серьезное оскорбление японской культуры и истории, а также может быть связано с азиатским расизмом». Один из игровых персонажей Assassin's Creed Shadows основан на Ясукэ, самурае периода Сэнгоку, который, согласно истории, был африканского происхождения.
С момента анонса Assassin's Creed Shadows мы получили множество положительных откликов, но также и некоторую критику от вас, наших японских игроков. Мы разделяем вашу страсть к истории и глубоко уважаем вашу заботу об исторической и культурной целостности вашего богатого наследия. Мы приложили немало усилий, чтобы обеспечить захватывающее и уважительное представление феодальной Японии. Однако мы никогда не стремились представить любую из наших игр Assassin's Creed, включая Assassin's Creed Shadows, как настоящее отображение истории или исторических персонажей. Напротив, мы стремимся разжечь любопытство и побудить игроков исследовать и узнать больше об исторических событиях, которыми мы вдохновляемся. Несмотря на эти постоянные усилия, мы признаем, что некоторые элементы наших рекламных материалов вызвали беспокойство в японском сообществе. За это мы приносим свои искренние извинения.
Помимо японцев, оригинальную петицию об отмене AC Shadows подписали и многие англоязычные пользователи. «Компаниям нельзя позволять лгать об истории, а DEI необходимо прекратить», - пишет один из респондентов.
Основываясь на полученной конструктивной критике, мы будем продолжать наши усилия, пока не передадим игру в ваши руки. Хотя мы стремимся к аутентичности во всем, что делаем, игры Assassin's Creed - это художественные произведения, вдохновленные реальными историческими событиями и фигурами. Представление Ясукэ в нашей игре является иллюстрацией этого. Его уникальная и загадочная жизнь сделала его идеальным кандидатом для рассказа истории Assassin's Creed на фоне феодальной Японии. Хотя Ясукэ в Assassin's Creed Shadows изображен самураем, мы осознаем, что это является предметом споров и разногласий. Мы тщательно вплели это в наше повествование, и вместе с другим нашим главным героем, японским шиноби Наоэ, который играет не менее важную роль в игре, наши двойные протагонисты предоставляют игрокам различные стили геймплея
Ubisoft также поясняет, что в процессе разработки Assassin's Creed Shadows она консультировалась со «многими людьми», и «с уважением просит, чтобы любая критика не была направлена на наших помощников, как внутренних, так и внешних».
"ну все они извинились несите ложку"
Извинились за вранье в "рекламе". Ну что ж, теперь они могут взять серебрянную ложку у блек рок из одного места, и пойти втюхивать эти фентезийные помои своим же активистам, либо людям, которые "неприхотливы в еде".
Кто ж сейчас поверит в искренность их извинений?) Одной половиной они прощенья просят, а второй - продолжают гадить, не сбавляя оборотов.
Японцы: «Ubisoft продолжает неправильно понимать истинную природу и роль самураев».
Ubisoft: «Мне по*уй, я так чувствую"
Ну вот, первый звоночек пошёл. Только вряд ли все дружненько схавают это и побегут покупать игру. А как же заявление, " Я хочу дать понять, что мы, Ubisoft, осуждаем эти проявления ненависти самым решительным образом" ? Ну и где эта решительность? Видимо инвесторы сбили с них спесь, вызвав на ковёр.
https://www.playground.ru/assassins_creed_shadows/news/generalnyj_direktor_ubisoft_osudil_razzhiganie_nenavisti_vokrug_igry_assassins_creed_shadows-1708521
И не за рекламу бы извинялись, а за игру. А полностью переписывать ГГ тупо не успеют до релиза, да и ппц как затратно, вот и извиваются, как змеи.
P.s То, как я вижу посл. новости от самих Убиков - это отчаянные попытки спасти продажи любой ценой.
Пусть теперь модельку ГГ поменяют, а Ясукэ оставят как скинчик или отсылку. Игра геймплейно и атмосферно (локации, окружение) лично мне понравилась. Но весь этот бред с переписыванием истории ради оправдания повестки, выставил Ubisoft полными идио*ами в очередной раз. А это срезало потенциально хорошие продажи, в той же Японии. Настоящие продажи, а не то, что они там инвесторам сказочки рассказывают
Не поможет. Ясуке лишь капля в море проблем Shadow. Это как пытаться исправить смуту - всю игру с нуля придётся переделывать.
япоцкая культура то фигня ! вот нигеры у них там да дико богатый внутренний мир ! 🪤🏴☠️и маггия вуду и какао по улицам течет судя по фото и демократия полная со сменой режима каждую неделю и ваще это они все в япониях там отстроили !🪤 че ныть то это мы все им там обязаны за то что имеем пора на колени вставать перед афроафриканцем тырящем велик 🪤
короче говоря афрогангстасамурай остается в игре. какие это извинения если игра не изменилась ни на грамм?
уу вертлявыe как ужи на сковородке... нифига убисофт, этот мусор должен кануть в забвение - и вы вместе с ним
на ковёр, даже первые ассасины были историческими, ну основная часть
Знаменитый мем " Нам очень жаль " )))))
Извинились ТОЛЬКО за рекламу, а не за всё) это капля в море, но вот так вот можем выкрутиться :D
Лучшеб про ниндзей сделали, кто хотел бы представлял за маской негров)))
Шиноби там есть - та самая японка.
Очередной раз доказывает то, что против компаний, обычным игрокам бесполезно идти. Тут должно само государство поддержать игроков в этом, чтобы какой-то движ начался. Пригрозить санкциями какими-либо и так далее.
Они так там плавно всё обтекают, и положительные отзывы у них были и приятная игра. Негра уберите тогда будет и игра приятная и реальные положительные отзывы // Yorha Type-S
не думаю что что то поменяется. У их детища есть своя аудитория. извинились перед недовольными и живут дальше // Евгений Савкин
Я тоже не думаю. Но их аудитория - несколько сотен тысяч обиженых на жизнь ущербов. И с точки зрения выгоды стоило б сделать как надо а не прогибаться под повестку. Но им уже не выгода ни "лицо" видимо не важны // Yorha Type-S
Эм...
Ну да, некоторые))))))
Мы конечно извиняемся, но идите нафиг со своей там культурой, историей, традициями и тд, ничего мы менять не будем и не планируем.
Подтасовка исторических файлов, разнообразные ляпы. Хотя игру продолжают активно предзаказывать.
Чувак на медведе.жпг
интересно, есть ли шанс что скандал дойдет до такой степени, что им пройдётся либо убрать ясука, либо переделать его из самурая в обычного вояку?
Только если повсеместно начнут отменять игру, возможно что что то поменяется.Опять же ВОЗМОЖНО
Буква Ю. Что японцам, что юбисофт, что игрокам. Только экспертам в комментах почему-то не насрать
Уууу, трусонюхи оскорбились - бегом извиняться!