Ubisoft извинилась перед японской аудиторией за возможные оскорбительные элементы в рекламе Assassin's Creed Shadows

Создатель Assassin's Creed Shadows компания Ubisoft выступила с заявлением по поводу недавних споров и жалоб, связанных с центральным персонажем Ясуке. Заявление, адресованное, в частности, «японскому сообществу», последовало за петицией, подписанной некоторыми игроками Assassin's Creed, которые обвиняют Shadows в исторической неточности. Разработчик Far Cry, Rainbow Six Siege и Division утверждает, что в Shadows, как и в других играх серии AC, не ставится цель представить «фактическое отображение истории».

По мере приближения даты выхода Assassin's Creed Shadows недавно была запущена петиция, призывающая отменить выход стелс-игры. Автор петиции - некий Симидзу Тору, опубликованной на японском языке, и на данный момент она набрала более 94 000 подписей. «Ubisoft продолжает неправильно понимать истинную природу и роль самураев», - говорится в петиции. «Это серьезное оскорбление японской культуры и истории, а также может быть связано с азиатским расизмом». Один из игровых персонажей Assassin's Creed Shadows основан на Ясукэ, самурае периода Сэнгоку, который, согласно истории, был африканского происхождения.

С момента анонса Assassin's Creed Shadows мы получили множество положительных откликов, но также и некоторую критику от вас, наших японских игроков. Мы разделяем вашу страсть к истории и глубоко уважаем вашу заботу об исторической и культурной целостности вашего богатого наследия. Мы приложили немало усилий, чтобы обеспечить захватывающее и уважительное представление феодальной Японии. Однако мы никогда не стремились представить любую из наших игр Assassin's Creed, включая Assassin's Creed Shadows, как настоящее отображение истории или исторических персонажей. Напротив, мы стремимся разжечь любопытство и побудить игроков исследовать и узнать больше об исторических событиях, которыми мы вдохновляемся. Несмотря на эти постоянные усилия, мы признаем, что некоторые элементы наших рекламных материалов вызвали беспокойство в японском сообществе. За это мы приносим свои искренние извинения.

Помимо японцев, оригинальную петицию об отмене AC Shadows подписали и многие англоязычные пользователи. «Компаниям нельзя позволять лгать об истории, а DEI необходимо прекратить», - пишет один из респондентов.

Основываясь на полученной конструктивной критике, мы будем продолжать наши усилия, пока не передадим игру в ваши руки. Хотя мы стремимся к аутентичности во всем, что делаем, игры Assassin's Creed - это художественные произведения, вдохновленные реальными историческими событиями и фигурами. Представление Ясукэ в нашей игре является иллюстрацией этого. Его уникальная и загадочная жизнь сделала его идеальным кандидатом для рассказа истории Assassin's Creed на фоне феодальной Японии. Хотя Ясукэ в Assassin's Creed Shadows изображен самураем, мы осознаем, что это является предметом споров и разногласий. Мы тщательно вплели это в наше повествование, и вместе с другим нашим главным героем, японским шиноби Наоэ, который играет не менее важную роль в игре, наши двойные протагонисты предоставляют игрокам различные стили геймплея

Ubisoft также поясняет, что в процессе разработки Assassin's Creed Shadows она консультировалась со «многими людьми», и «с уважением просит, чтобы любая критика не была направлена на наших помощников, как внутренних, так и внешних».