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Assassin's Creed: Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 791 оценка

Ubisoft, как сообщается, отложила Assassin's Creed Shadows, чтобы ограничить роль Ясукэ

monk70
Новости

После провала Star Wars Outlaws Ubisoft отложила Assassin’s Creed Shadows, чтобы еще больше отполировать игру, или, по крайней мере, так она сказала. Однако недавно игра столкнулась с еще одной задержкой, и компания хотела еще больше отполировать паркур и реализовать отзывы игроков.

Директор AC Shadows: "Недавняя задержка была связана с полировкой паркура, особенно на сложных крышах"

Похоже, это были не единственные причины, по которым Assassin's Creed Shadows была отложена. Инсайдер сообщил, что выход игры был отложен, чтобы ограничить роль Ясукэ и больше сосредоточиться на Наоэ.

Источники ThatParkPlace недавно сообщили, что задержка в 20 миллионов долларов была вызвана не только тем, что Ubisoft хотела отполировать Assassin's Creed Shadows; она была направлена ​​на то, чтобы сместить фокус с Ясукэ как главного героя.

Ютубер Skill Up играл в AC Shadows в течение 5 часов и заявил, что опыт игры за Ясукэ был намного хуже по сравнению с игрой за Наоэ. Он сказал, что Наоэ предлагает гораздо больше универсальности как в бою, так и в исследовании, что делает ее лучшим вариантом из двух. У Ясукэ, похоже, нет многих способностей, кроме грубой силы, и Ubisoft также сосредоточила весь раздел паркура на Наоэ.

Игровой гигант продолжает совершенствовать механику паркура, что соответствует слухам, поскольку он стремится сделать Наоэ главной героиней Assassin's Creed Shadows. Следует также отметить, что Ubisoft удалила Ясукэ из баннера предварительного заказа, поскольку теперь она больше сосредоточена на Наоэ.

Ubisoft убрала Ясукэ с баннера предзаказа Assassin's Creed Shadows

Этот момент еще больше подтверждает слух, делая его весьма правдоподобным. Однако это все еще слух, поэтому мы рекомендуем воспринимать его с долей скепсиса.

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29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
BewitchingBaron
чтобы ограничить роль Ясукэ

Отлично, роли "собирать рис" ему достаточно. Ну еще ботинки почистить там, двор убрать.

16
HITMAN 5

пофигу аппетит пропал уже

7
Патриарх МакОзборн

Да господи боже мой, да сделайте вы его этническим японцем! Всё! От вас бОльшего не просят!
"Ёжики плакали и кололись, но продолжали "любить" кактус"...

4
OneTweak

Ждём мод на лицо сакая из цусимы

2
Консольный Хейтер

Надеюсь мододелы смогут выпилить его и чтобы игралось так, как будто его там никогда и не было

1
San-Chez

Да какая там полировка, кому они морковку в уши вкручивают? Просто в феврале кроме них релизнутся еще несколько проектов. И они со своим японским негром, просто боятся еще больше об*ср*ться. Вот и вся причина.

1
ExperimentalRumble

Почему БОЯТЬСЯ? Они уже...

1
HoganHog

Ну так нига теперь вообще не к месту будет. Коли он конкретно впихнут в игру, то его не ограничивать нужно, а усовершенствовать, но на это времени и денег уже нет. Вот и получится полная лажа с неуместным и в пень ненужным персонажем.Признать ошибку - вырезать к херам и оставить девку. А недоафросамурая как шкуру в магазине продовать.😁

0
Alex_Tero
Инсайдер сообщил, что выход игры был отложен, чтобы ограничить роль Ясукэ и больше сосредоточиться на Наоэ
0
-zotik-

Сомневаюсь что они это делали.

0
Spillik

Знаменитые инсайдеры, берущие информацию с потолка. Им можно верить.

0
ExperimentalRumble

КТО ТАМ У НИХ-СУКА?

0
demon33251

Еще бы просто уголька сделали бы белым и было бы наверное норм

0
Wing42

Уебсофту кровь из носу важно, чтобы их новый лососин продавался, вот эти очкошники и переносят свои приключения черноголовки на ту дату, когда, по их мнению, будет наименьшая конкуренция. А всякая там полировка это просто сопутствующее занятие, но вовсе не первопричина переноса.

0
Kokoprime1991

2 вещи , которые +- еще-бы спасли ситуацию= 1)раз вы(юбики) все равно упарываетесь в фантастику , что мешает дать сгенерировать ГГ и тогда вони будет меньше?(Т.е. давай ему цвет какой хочешь= привет из Дивизии и Гоустам). 2)Игра с двумя персами прям кричит о кооп поддержке, она кричала еще в Синдикате, ибо 2 разных перса по скилам и по факту выбор всегда падал на бабские роли, потому-что они ну блин СТЭЛСЕРЫ , а чудаки тупо мили-танки, что тупо... а играя в 2м - отлично раскидали-бы роли. НО видимо у них мозгов не хватает подумать в этом направлении.

-1
My life is a game

пох, лишь бы не перенесли опять

-1
MadPyramus

Отличные новости!
Хотя перечёркивать его лицо на превьюхе - кликбейт.

-2
Konstantin Anciferov

Так они расисты, их отменять нужно

-2
robin1991

Как по мне без разницы какой у персонажа цвет кожи главное это сюжет и геймплей. В тех же Череп и Кости ни геймплея ни сюжета толком небыло вообще поэтому они и ушли в итоге на дно. Выпиливать его теперь шаг глупый и не своевременный поскольку с ним связана часть геймплея. Просто надо было думать на этапе создания кого вставить лучше. Будь на его месте Уильям из Нио я уверен никто бы и слова ни сказал.

-2
barabear

В игре, основанной на реальной истории, это важно, тем более про Японию, которая и сейчас достаточно консервативна, а в то время и подавно, и попытка натянуть сову на глобус (самурая на негра) только потому что он там случайно оказался убивает всю атмосферу, это же не сессионка какая-то, где все наяривают на скины...

2
CRYM0RY

А теперь представь, главный герой "Негр" в Призраке Цусимы. Ну как?

1
-zotik- CRYM0RY

Гг наврятли, но у ютей выбрали эпоху как раз ту где ясуке суют в играх про японию)

-1
arukinu barabear

А в реальной истории были бабы ниндзя?

0
Константин335

Все таки поддались на провокации хейтеров

-5
911viper

Не, поддадутся тогда когда уберут его полностью=)

1
Константин335 911viper

Тогда наполовину поддались

-1
Anglerfish

Да нет, это просто опять очередное выдувание новости из воздуха.

0
barabear

Ну да, добавить огромного негра на гг, который не умеет в стелс и паркур в игру про ассасинов это надо очень сильно ненавидеть игру...

2
-zotik- barabear

Ну логики ради в самурайских доспеах не по стелсишь) да и думаю их изначальный план негра сделать боевой единицей, а бабу уже асасином, якобы разный геймплей это гениально, но что могло пойти не так)

0