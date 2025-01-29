Ubisoft, как сообщается, отложила Assassin's Creed Shadows, чтобы ограничить роль Ясукэ

После провала Star Wars Outlaws Ubisoft отложила Assassin’s Creed Shadows, чтобы еще больше отполировать игру, или, по крайней мере, так она сказала. Однако недавно игра столкнулась с еще одной задержкой, и компания хотела еще больше отполировать паркур и реализовать отзывы игроков.

Похоже, это были не единственные причины, по которым Assassin's Creed Shadows была отложена. Инсайдер сообщил, что выход игры был отложен, чтобы ограничить роль Ясукэ и больше сосредоточиться на Наоэ.

Источники ThatParkPlace недавно сообщили, что задержка в 20 миллионов долларов была вызвана не только тем, что Ubisoft хотела отполировать Assassin's Creed Shadows; она была направлена ​​на то, чтобы сместить фокус с Ясукэ как главного героя.

Ютубер Skill Up играл в AC Shadows в течение 5 часов и заявил, что опыт игры за Ясукэ был намного хуже по сравнению с игрой за Наоэ. Он сказал, что Наоэ предлагает гораздо больше универсальности как в бою, так и в исследовании, что делает ее лучшим вариантом из двух. У Ясукэ, похоже, нет многих способностей, кроме грубой силы, и Ubisoft также сосредоточила весь раздел паркура на Наоэ.

Игровой гигант продолжает совершенствовать механику паркура, что соответствует слухам, поскольку он стремится сделать Наоэ главной героиней Assassin's Creed Shadows. Следует также отметить, что Ubisoft удалила Ясукэ из баннера предварительного заказа, поскольку теперь она больше сосредоточена на Наоэ.

Этот момент еще больше подтверждает слух, делая его весьма правдоподобным. Однако это все еще слух, поэтому мы рекомендуем воспринимать его с долей скепсиса.