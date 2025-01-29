Ubisoft, как сообщается, отложила Assassin's Creed Shadows, чтобы ограничить роль Ясукэ

После провала Star Wars Outlaws Ubisoft отложила Assassin’s Creed Shadows, чтобы еще больше отполировать игру, или, по крайней мере, так она сказала. Однако недавно игра столкнулась с еще одной задержкой, и компания хотела еще больше отполировать паркур и реализовать отзывы игроков.
Похоже, это были не единственные причины, по которым Assassin's Creed Shadows была отложена. Инсайдер сообщил, что выход игры был отложен, чтобы ограничить роль Ясукэ и больше сосредоточиться на Наоэ.
Источники ThatParkPlace недавно сообщили, что задержка в 20 миллионов долларов была вызвана не только тем, что Ubisoft хотела отполировать Assassin's Creed Shadows; она была направлена на то, чтобы сместить фокус с Ясукэ как главного героя.
Ютубер Skill Up играл в AC Shadows в течение 5 часов и заявил, что опыт игры за Ясукэ был намного хуже по сравнению с игрой за Наоэ. Он сказал, что Наоэ предлагает гораздо больше универсальности как в бою, так и в исследовании, что делает ее лучшим вариантом из двух. У Ясукэ, похоже, нет многих способностей, кроме грубой силы, и Ubisoft также сосредоточила весь раздел паркура на Наоэ.
Игровой гигант продолжает совершенствовать механику паркура, что соответствует слухам, поскольку он стремится сделать Наоэ главной героиней Assassin's Creed Shadows. Следует также отметить, что Ubisoft удалила Ясукэ из баннера предварительного заказа, поскольку теперь она больше сосредоточена на Наоэ.
Этот момент еще больше подтверждает слух, делая его весьма правдоподобным. Однако это все еще слух, поэтому мы рекомендуем воспринимать его с долей скепсиса.
Отлично, роли "собирать рис" ему достаточно. Ну еще ботинки почистить там, двор убрать.
пофигу аппетит пропал уже
Да господи боже мой, да сделайте вы его этническим японцем! Всё! От вас бОльшего не просят!
"Ёжики плакали и кололись, но продолжали "любить" кактус"...
Ждём мод на лицо сакая из цусимы
Надеюсь мододелы смогут выпилить его и чтобы игралось так, как будто его там никогда и не было
Да какая там полировка, кому они морковку в уши вкручивают? Просто в феврале кроме них релизнутся еще несколько проектов. И они со своим японским негром, просто боятся еще больше об*ср*ться. Вот и вся причина.
Почему БОЯТЬСЯ? Они уже...
Ну так нига теперь вообще не к месту будет. Коли он конкретно впихнут в игру, то его не ограничивать нужно, а усовершенствовать, но на это времени и денег уже нет. Вот и получится полная лажа с неуместным и в пень ненужным персонажем.Признать ошибку - вырезать к херам и оставить девку. А недоафросамурая как шкуру в магазине продовать.😁
Сомневаюсь что они это делали.
Знаменитые инсайдеры, берущие информацию с потолка. Им можно верить.
КТО ТАМ У НИХ-СУКА?
Еще бы просто уголька сделали бы белым и было бы наверное норм
Уебсофту кровь из носу важно, чтобы их новый лососин продавался, вот эти очкошники и переносят свои приключения черноголовки на ту дату, когда, по их мнению, будет наименьшая конкуренция. А всякая там полировка это просто сопутствующее занятие, но вовсе не первопричина переноса.
2 вещи , которые +- еще-бы спасли ситуацию= 1)раз вы(юбики) все равно упарываетесь в фантастику , что мешает дать сгенерировать ГГ и тогда вони будет меньше?(Т.е. давай ему цвет какой хочешь= привет из Дивизии и Гоустам). 2)Игра с двумя персами прям кричит о кооп поддержке, она кричала еще в Синдикате, ибо 2 разных перса по скилам и по факту выбор всегда падал на бабские роли, потому-что они ну блин СТЭЛСЕРЫ , а чудаки тупо мили-танки, что тупо... а играя в 2м - отлично раскидали-бы роли. НО видимо у них мозгов не хватает подумать в этом направлении.
пох, лишь бы не перенесли опять
Отличные новости!
Хотя перечёркивать его лицо на превьюхе - кликбейт.
Так они расисты, их отменять нужно
Как по мне без разницы какой у персонажа цвет кожи главное это сюжет и геймплей. В тех же Череп и Кости ни геймплея ни сюжета толком небыло вообще поэтому они и ушли в итоге на дно. Выпиливать его теперь шаг глупый и не своевременный поскольку с ним связана часть геймплея. Просто надо было думать на этапе создания кого вставить лучше. Будь на его месте Уильям из Нио я уверен никто бы и слова ни сказал.
В игре, основанной на реальной истории, это важно, тем более про Японию, которая и сейчас достаточно консервативна, а в то время и подавно, и попытка натянуть сову на глобус (самурая на негра) только потому что он там случайно оказался убивает всю атмосферу, это же не сессионка какая-то, где все наяривают на скины...
А теперь представь, главный герой "Негр" в Призраке Цусимы. Ну как?
Гг наврятли, но у ютей выбрали эпоху как раз ту где ясуке суют в играх про японию)
А в реальной истории были бабы ниндзя?
Все таки поддались на провокации хейтеров
Не, поддадутся тогда когда уберут его полностью=)
Тогда наполовину поддались
Да нет, это просто опять очередное выдувание новости из воздуха.
Ну да, добавить огромного негра на гг, который не умеет в стелс и паркур в игру про ассасинов это надо очень сильно ненавидеть игру...
Ну логики ради в самурайских доспеах не по стелсишь) да и думаю их изначальный план негра сделать боевой единицей, а бабу уже асасином, якобы разный геймплей это гениально, но что могло пойти не так)