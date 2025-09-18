Ubisoft-момент: игроки предзаказали Assassin's Creed: Shadows, но не могут получить доступ к DLC

16 сентября состоялся релиз крупного дополнения Claws of Awaji для Assassin's Creed: Shadows от компании Ubisoft.

В Steam и на сайте Ubisoft уже появились сотни сообщений от недовольных пользователей, которые сообщили о том, что они предзаказали игру, но так и не получили доступ к дополнению.

После этого Ubisoft отреагировала на массовое недовольство, заявив, что разработчики уже изучают проблему, а на сайте техподдержки появилось сообщение о том, что проблема решена. Однако ряд пользователей по-прежнему заявляют о том, что они так и не получили доступ к DLC.

Когда Ubisoft планирует полноценно исправить досадную ошибку, которая не позволяет игрокам получить полагающийся им контент - на данный момент неизвестно.