Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6 2 116 оценок

Ubisoft-момент: игроки предзаказали Assassin's Creed: Shadows, но не могут получить доступ к DLC

AceTheKing AceTheKing

16 сентября состоялся релиз крупного дополнения Claws of Awaji для Assassin's Creed: Shadows от компании Ubisoft.

В Steam и на сайте Ubisoft уже появились сотни сообщений от недовольных пользователей, которые сообщили о том, что они предзаказали игру, но так и не получили доступ к дополнению.

После этого Ubisoft отреагировала на массовое недовольство, заявив, что разработчики уже изучают проблему, а на сайте техподдержки появилось сообщение о том, что проблема решена. Однако ряд пользователей по-прежнему заявляют о том, что они так и не получили доступ к DLC.

Когда Ubisoft планирует полноценно исправить досадную ошибку, которая не позволяет игрокам получить полагающийся им контент - на данный момент неизвестно.

15
5
Комментарии:  5
Пользователь ВКонтакте

Сижу звон , не знаю где он. . .типичный пг // Vengel Bryde

7
bysaturn

Так не сиди на звоне)

7
Neko-Aheron

Сидишь ? Давай ка мне ПГ с половыми стандартами и интересами Ubisoft не смешивай

6
ZAUSA

Всё, теперь буду ненавидеть Ubisoft.

6
Дрессировка гусей

Ага, расскажите)) уже половину прошел

1