Ubisoft не планирует повышать разрешение в портативном режиме Assassin's Creed Shadows на Switch 2

Техническая команда, стоящая за Assassin’s Creed Shadows, заявила, что игра уже работает на пределе технических возможностей Nintendo Switch 2 в портативном режиме, что делает маловероятным значительное улучшение разрешения изображения, зачастую описываемого игроками как «размытое».

Это заявление было сделано архитекторами рендеринга Николасом Лопесом, Себастьеном Дайньо и Бруно Шампу в интервью сайту FRVR. Отвечая на вопрос о возможности выпуска патча для улучшения разрешения в портативном режиме, они дали технический и прямой ответ:

«В портативном режиме игра и так сильно нагружает GPU и CPU, и без значительного риска здесь не остается много пространства для маневра».

Они добавили, что GPU особенно перегружен вычислительными задачами и что команда считает, что им удалось достичь «хорошего общего баланса между разрешением и плавностью».

Технический анализ, подтвержденный оценкой Digital Foundry, показывает, что игра работает в режиме портативного устройства с разрешением около 400p, которое затем масштабируется для экрана консоли. В целях достижения стабильной частоты 30 fps версия для Switch 2 также страдает от визуальных урезаний по сравнению с другими платформами, включая отсутствие отражений при трассировке лучей и меньшую плотность растительности и деталей окружения.

Команда разработчиков пока не исключает дальнейших оптимизаций, отмечая, что «если со временем будут найдены дополнительные возможности для оптимизации, то это естественным образом приведет к увеличению динамического разрешения». В то же время, в ближайших планах разработчиков — улучшение плавности работы в режиме док-станции (консоль подключена к телевизору), где наблюдаются проблемы с нестабильной частотой кадров.