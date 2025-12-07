ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
Ubisoft не собирается отказываться от использования сразу двух главных героев в будущих играх Assassin's Creed

Публичная дискуссия вокруг двух главных героев Assassin’s Creed Shadows не станет препятствием для использования подобного приема в будущем, если он будет оправдан историей и сеттингом. Об этом в интервью GamesRadar+ сообщил игровой директор Assassin’s Creed Shadows Симон Лемей-Контуа.

Игра, действие которой разворачивается в феодальной Японии, позволила геймерам играть за двух героев: куноичи Наоэ и самурая Ясукэ. Этот выбор вызвал широкое обсуждение в сообществе, где предпочтения игроков разделились между персонажами.

Сразу два главных героя могут вызывать споры по самым разным причинам. Дело не только в игровом стиле вроде "Я предпочитаю войну, поэтому мне больше нравится Ясукэ". Некоторым второй персонаж просто не симпатичен, и они не хотят тратить на него время. Мы сталкивались с этим в Syndicate с Эви и Джейкобом, но в случае с Наоэ и Ясукэ реакция оказалась более полярной. Мы ожидали этого, и признаем, что такой подход может расколоть нашу аудиторию.

Несмотря на оживленные дебаты, студия считает эксперимент ценным опытом.

Для нас главный вывод заключается в том, что мы можем вернуться к формату двух протагонистов в будущем - при условии, что для этого будет серьезная повествовательная основа и такая структура будет органично сочетаться с выбранной эпохой.
Искусственный интеллeкт

такие герои, что аж играть за них не хочется

selfreaver
при условии, что для этого будет серьезная повествовательная основа и такая структура будет органично сочетаться с выбранной эпохой.

Я понять не могу, они таким образом признают что Ясукэ с Японией не сочетается или от них и дальше стоит ожидать е*анутых решений?

Anton Korchagin

От них ебанутые решение уже давно исходят

cthulhu42

Видимо Ясуке серьёзно обоснованный))))

Real Slim Shady

Ясукэ легенда твича

cthulhu42

Ясен хрен. И запомните, всегда ГГ будет женщина. Мужик никогда.)

Плиз кто нибудь подскажите если в Одиссее за Кассандру играешь то как там квест с женой Алексиоса всё сделано? Потому что с ним всё логично. Родили ребенка и потом чтоб защитить он жену с дитём отправил куда то на корабле. А с Касандрой как вообще всё это выглядит? Она замуж вышла, родила или что?

Кей Овальд

В два раза больше повесточки за раз.

JohnyKitamao

так сделайте уже просто полноценный кооператив и тогда станет веселее играть в вашу гриндилку, а вам +продажи

-zotik-

зря зря, чем больше играбельных персов тем сложнее следить за их погружением в историю

cthulhu42

Да там уже давно в сюжете такая каша, что во время 200часового прохождения вообще забываешь что, куда, кто эти люди))) О, Ису, а вы тут чё забыли?)))

Lvinomord

Согласен.Как в той же гта 5 например. Ужасное решение с 3 персонажами.

Беккер5443

начиная с Одиссея они так придумали. Блин капец. Надо было им как в Синдикате управляя сразу и женским и мужским персом.

Lord Fanz

Главное чтоб не негры или радужные.

Niko71790

ну в синдикате было ок, а тут, ну как бы дело не в 2 персонажах, дело в чём-то ещё, давайте поможем подумать ребятишкам из юбисофт