Ubisoft не собирается отказываться от использования сразу двух главных героев в будущих играх Assassin's Creed

Публичная дискуссия вокруг двух главных героев Assassin’s Creed Shadows не станет препятствием для использования подобного приема в будущем, если он будет оправдан историей и сеттингом. Об этом в интервью GamesRadar+ сообщил игровой директор Assassin’s Creed Shadows Симон Лемей-Контуа.

Игра, действие которой разворачивается в феодальной Японии, позволила геймерам играть за двух героев: куноичи Наоэ и самурая Ясукэ. Этот выбор вызвал широкое обсуждение в сообществе, где предпочтения игроков разделились между персонажами.

Сразу два главных героя могут вызывать споры по самым разным причинам. Дело не только в игровом стиле вроде "Я предпочитаю войну, поэтому мне больше нравится Ясукэ". Некоторым второй персонаж просто не симпатичен, и они не хотят тратить на него время. Мы сталкивались с этим в Syndicate с Эви и Джейкобом, но в случае с Наоэ и Ясукэ реакция оказалась более полярной. Мы ожидали этого, и признаем, что такой подход может расколоть нашу аудиторию.

Несмотря на оживленные дебаты, студия считает эксперимент ценным опытом.

Для нас главный вывод заключается в том, что мы можем вернуться к формату двух протагонистов в будущем - при условии, что для этого будет серьезная повествовательная основа и такая структура будет органично сочетаться с выбранной эпохой.