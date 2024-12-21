Ubisoft объяснила, почему не выбрала Unreal Engine 5 для создания Assassin's Creed Shadows

Assassin’s Creed: Shadows может вызвать неоднозначную реакцию, но игра идёт на смелый шаг, отказываясь от использования Unreal Engine 5 от Epic Games.

На мероприятии State of Unreal 2022 компания Epic Games анонсировала новую версию своего игрового движка Unreal Engine 5, что ознаменовало начало новой эры в создании игр. Многие разработчики, от крупных проектов, таких как Senua's Saga: Hellblade 2, до небольших инди-игр, таких как Everspace 2, перешли на использование этого инструмента.

Даже следующая часть Halo будет создана на основе Unreal Engine 5, при этом Slipstream будет исключён из разработки. Однако Ubisoft — это не просто разработчик игр. Её предстоящая Assassin’s Creed Shadows будет использовать собственный игровой движок, чтобы сохранить контроль над своим проектом.

Хотя запуск игры Assassin's Creed: Shadows не оправдал ожиданий, компания Ubisoft предприняла шаги, чтобы исправить ошибки и отложить релиз. Это одна из самых ожидаемых игр от студии, которая может стать поворотным моментом в её развитии после серии неудач.

В беседе с Venture Beat Пьер Фортен, директор по технологиям Ubisoft, рассказал о своем опыте работы в студии и о том, как это позволило ему сыграть важную роль в разработке Assassin’s Creed Shadows. На вопрос, почему Ubisoft решила придерживаться движка AnvilNext для разработки игры, а не Unreal Engine 5 от Epic Games, вот что он сказал:

Если вы не контролируете свои технологии, это значительно усложняет задачу. В таком случае мы не сможем предоставить нашим производственным командам необходимую творческую свободу.

Фортен утверждает, что у Ubisoft иной взгляд на оптимизацию игровых процессов и технологий для реализации своих инновационных идей. В частности, компания привлекает сторонние студии для помощи в производстве игр и планирует использовать собственный движок.

В процессе создания Shadows разработчики из Ubisoft стремились добавить в игру различные элементы динамизма, такие как взаимодействие персонажей с окружающим миром и сезонные изменения. Без использования собственного игрового движка, который позволяет реализовать подобные возможности, достичь такого уровня технологического развития и художественной свободы было бы невозможно.

В последние несколько лет, когда разработка игр стала более длительной, эффективность Ubisoft значительно снизилась. С начала 2020-х годов компания выпустила лишь две ключевые игры серии Assassin’s Creed и несколько дополнительных проектов.

Но в будущем это не станет общей тенденцией. По информации из источников, Ubisoft намерена выпустить примерно десять игр серии Assassin’s Creed в течение следующих пяти лет. Этот план довольно разнообразен, поскольку включает в себя игры разной продолжительности и жанров.

Некоторые игры из этой серии, могут показаться не такими масштабными, как основные части, например, спин-оффы обычно имеют ограниченный бюджет. Это относится и к Assassin's Creed: Codename Jade — мобильной игре с открытым миром, действие которой разворачивается в Древнем Китае.

Отчеты предполагают, что Assassin's Creed Jade планировалось выпустить в 2024 году, но было отложено до 2025 года. Аналогичные задержки могут произойти и с предстоящими релизами, как мы видели с Assassin's Creed Shadows, потому что Ubisoft пытается исправить свою дорожную карту .