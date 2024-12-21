Ubisoft объяснила, почему не выбрала Unreal Engine 5 для создания Assassin's Creed Shadows

Assassin’s Creed: Shadows может вызвать неоднозначную реакцию, но игра идёт на смелый шаг, отказываясь от использования Unreal Engine 5 от Epic Games.
На мероприятии State of Unreal 2022 компания Epic Games анонсировала новую версию своего игрового движка Unreal Engine 5, что ознаменовало начало новой эры в создании игр. Многие разработчики, от крупных проектов, таких как Senua's Saga: Hellblade 2, до небольших инди-игр, таких как Everspace 2, перешли на использование этого инструмента.
Даже следующая часть Halo будет создана на основе Unreal Engine 5, при этом Slipstream будет исключён из разработки. Однако Ubisoft — это не просто разработчик игр. Её предстоящая Assassin’s Creed Shadows будет использовать собственный игровой движок, чтобы сохранить контроль над своим проектом.
Хотя запуск игры Assassin's Creed: Shadows не оправдал ожиданий, компания Ubisoft предприняла шаги, чтобы исправить ошибки и отложить релиз. Это одна из самых ожидаемых игр от студии, которая может стать поворотным моментом в её развитии после серии неудач.
В беседе с Venture Beat Пьер Фортен, директор по технологиям Ubisoft, рассказал о своем опыте работы в студии и о том, как это позволило ему сыграть важную роль в разработке Assassin’s Creed Shadows. На вопрос, почему Ubisoft решила придерживаться движка AnvilNext для разработки игры, а не Unreal Engine 5 от Epic Games, вот что он сказал:
Если вы не контролируете свои технологии, это значительно усложняет задачу. В таком случае мы не сможем предоставить нашим производственным командам необходимую творческую свободу.
Фортен утверждает, что у Ubisoft иной взгляд на оптимизацию игровых процессов и технологий для реализации своих инновационных идей. В частности, компания привлекает сторонние студии для помощи в производстве игр и планирует использовать собственный движок.
В процессе создания Shadows разработчики из Ubisoft стремились добавить в игру различные элементы динамизма, такие как взаимодействие персонажей с окружающим миром и сезонные изменения. Без использования собственного игрового движка, который позволяет реализовать подобные возможности, достичь такого уровня технологического развития и художественной свободы было бы невозможно.
В последние несколько лет, когда разработка игр стала более длительной, эффективность Ubisoft значительно снизилась. С начала 2020-х годов компания выпустила лишь две ключевые игры серии Assassin’s Creed и несколько дополнительных проектов.
Но в будущем это не станет общей тенденцией. По информации из источников, Ubisoft намерена выпустить примерно десять игр серии Assassin’s Creed в течение следующих пяти лет. Этот план довольно разнообразен, поскольку включает в себя игры разной продолжительности и жанров.
Некоторые игры из этой серии, могут показаться не такими масштабными, как основные части, например, спин-оффы обычно имеют ограниченный бюджет. Это относится и к Assassin's Creed: Codename Jade — мобильной игре с открытым миром, действие которой разворачивается в Древнем Китае.
Отчеты предполагают, что Assassin's Creed Jade планировалось выпустить в 2024 году, но было отложено до 2025 года. Аналогичные задержки могут произойти и с предстоящими релизами, как мы видели с Assassin's Creed Shadows, потому что Ubisoft пытается исправить свою дорожную карту .
Чё за паста? Нафига Юбисофт использовать чужие движки и платить процент за использование их , когда у них своих движков уйма. Новость ради новости...
Ну что, пройдемся по краткому списку:
- Rockstar, почему вы не используете UE5?
- MachineGames и Bethesda Softworks, почему вы не используете UE5?
- Capcom, почему вы не используете UE5?
- Sony, почему вы не используете UE5 в КАЖДОМ своем проекте?
- DICE, почему вы не используете UE5?
- ConcernedApe (разработчик Stardew Valley), почему вы не используете UE5?
- Activision Blizzard, почему вы не используете UE5?
- Вставьте_название, почему вы не используете UE5?
- И т.д., почему вы не используете UE5?
Anvil хороший движок, даже если вспомнить ту же Юнити (в плане графики), но когда дело доходит до доведения проекта в релизное состояние, тут уже Юбисовт...
Ща бы делать игра на даунриле пятом, где все игры одинаковые с одинаковыми багами и с ужасной оптимизацей. Хоть одна игра на 5-ом была оптимизированной? Нет.
Marvel Rivals неплохо оптимизирован, хотя с такой графикой могло быть и лучше (сильно)
Это точное описание, игр убейсофт
Первая хорошая новость от Юбисофт, за последнее время.
Хвала небесам. У них и так отличное двигло с идеальным оптимизейшеном
а зачем им использовать чужой? когда свой хорошо?
ну к слову даже с огромными мирами АС, в серии хорошая графика и оптимизация, чего тяжело сказать про 6 часоовую коридорную хеллбладе 2
Но есть одно но, лучше коридоры в играх, но проработанные чем однотипные и пустые миры Убейсофт
Они пусты в плане исследования, геймплея и прочего. В отрыве от них они очень даже ничего, что демонстрирует интерактивный тур.
ну да я так и вижу - анрил 5 + дюнева всех версии и последняя, vmp последняя версия - дикие требования, и кто запустит взрывы обеспечены.
Им бы свой научиться оптимизировать, а тут безтолковые вопросы про 5й анрил
А где в их играх нет оптимизации, уточни, пожалуйста. Даже на древнем ведре на минималках последние части ассастна идут без лагов
Rockstar поделилась информацией о том, что шестая часть Grand Theft Auto будет создана на базе Unreal Engine 5.
им просто денег жалко на комиссию, зачем их тратить, когда есть свой движок. К даунам из cd project red это не относится, но всё же.