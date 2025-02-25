Ubisoft отреагировала на Раннюю утечку Assassin's Creed Shadows

Компания Ubisoft опубликовала новое заявление в ответ на крупные утечки Assassin’s Creed Shadows, которые недавно произошли. В минувшие выходные в интернете начали появляться видео и новая информация, связанные с AC Shadows, после того как физические копии игры попали в руки некоторых игроков почти за месяц до её выхода. Теперь, после такого серьёзного нарушения, Ubisoft пытается предоставить дополнительный контекст тем, кто делает выводы на основе появившихся видеозаписей.

В сообщении, опубликованном на X, компания Ubisoft признала, что копии Assassin’s Creed Shadows уже доступны в сети. Издатель подчеркнул, что Shadows всё ещё находится в активной разработке, поскольку команда, работающая над игрой, пытается завершить несколько обновлений, которые будут выпущены ближе к фактической дате выхода. В результате он дал понять, что любые видео с AC Shadows, которые появляются в сети, «не отражают финальное качество игры». Также он призвал фанатов не делиться спойлерами, связанными с сюжетом.

«Нам известно, что игроки получили доступ к Assassin’s Creed Shadows до официального релиза, — написала Ubisoft. — Команда разработчиков всё ещё работает над исправлениями, чтобы подготовить игру к запуску, и любые видео, опубликованные в интернете, не отражают финальное качество игры».

«Утечки — это плохо, и они могут снизить интерес игроков, — говорится в сообщении. — Мы убедительно просим вас не портить впечатления другим. Спасибо нашему сообществу за то, что вы уже предприняли шаги, чтобы защитить всех от спойлеров. Оставайтесь в тени, избегайте спойлеров и следите за нашим каналом, чтобы в ближайшие недели узнать больше официальных новостей! 20 марта уже не за горами!»

Утечка информации о «Assassin’s Creed: Shadows» в таком виде особенно неприятна для Ubisoft, учитывая, что предстоящая игра уже вызвала много споров в прошлом году. Некоторые фанаты не только не согласны с общим направлением, в котором Ubisoft движется с «Shadows», но и проект несколько раз откладывали с первоначальной даты выхода в ноябре 2024 года. Теперь, когда произошла серьёзная утечка, которая последовала за всеми этими предыдущими событиями, Ubisoft, несомненно, будет гораздо сложнее продвигать игру в ближайшие недели.

AC Shadows выйдет уже 20 марта на PS5, Xbox Series X/S и ПК.