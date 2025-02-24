Ubisoft ответила на критику исторической неточности Assassin's Creed Shadows: "Настоящую историю нужно изучать в музеях"

Assassin's Creed Shadows вызвала споры среди фанатов и СМИ из-за неточностей в изображении феодальной Японии. В ответ Ubisoft заявила, что игра представляет собой вымысел, основанный на истории, и не претендует на документальную точность.
Креативный директор и продюсеры в интервью 4Gamer подчеркнули, что цель проекта — заинтересовать игроков историческим фоном, побудив их узнать больше через музеи и исследования. Они напомнили, что с 2007 года серия всегда сочетала вымысел и реальные события.
Мы хотим, чтобы люди узнали об историческом фоне и общих событиях через игру, а затем заинтересовались и отправились в музеи и другие места, чтобы узнать о реальной истории.
Разработчики также отметили, что во время работы над игрой узнали многое о японской культуре, но признают, что их знания все еще неполны.
А что тогда вначале кричали что ВСЕ ПРАВДА ТАК НАПИСАЛ ТОТ ИСТОРИК-ФАНТАСТ!!! Переобуваются на ходу)))
Но это же переписывание истории получается
Сейчас в маленьких моментах, потом в больших так начать можно
Может потому что Assassins Creed никогда и не был про историю на 100%? Потому что так или иначе реальной историей юбики вертели ещё с зарождения серии.
Вот к слову дисклеймер, на минуточку, первой части AC.
ну да, но там же такие были неточности на уровне - Леонардо Да Винчи владел артефактами ИСУ или знал что то о них или Борджиа владел скипетром (типа магия или возможно что то было)
не было такого, что Леонардо Да Винчи плавал в америку
Ну как то слишком выходящее
то есть они признали что это п"здливое вок-деи г"вно?
Если люди после ваших игр пойдут в музеии и почитают реальную историю, то они поймут, что вы те еще дол... бы.
Да-да... это все конечно же объясняет. Знания у них неполны. что еще расскажут ?
Нихрена не слышат людей. Не к фону у нас претензии, а к одному субъекту которого нам подсовывают на этом фоне
Можете накидаать дизов, но мне больше по нраву последние ассасины (Одиссея, Вальгала) Первую часть я вообще за 10 минут дропнул, скукота полная
да мне тоже норм
ориджинс одиссея вальгалла топчик
единственное вальгалла как то слишком огромна
шэдоу тебе как?
насчет дизов забей, как будто они что то решают
ну правельно это породия на историю)))
И это говорят люди, которые в первой и трилогии эцио загонялись по исторической достоверности как по оружию в первой, так и по историческим личностям и по происходящему вокруг...
Это единственное, что надо было сказать, а не то, что оно исторично, и все было бы нормально