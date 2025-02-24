Ubisoft ответила на критику исторической неточности Assassin's Creed Shadows: "Настоящую историю нужно изучать в музеях"

Assassin's Creed Shadows вызвала споры среди фанатов и СМИ из-за неточностей в изображении феодальной Японии. В ответ Ubisoft заявила, что игра представляет собой вымысел, основанный на истории, и не претендует на документальную точность.

Креативный директор и продюсеры в интервью 4Gamer подчеркнули, что цель проекта — заинтересовать игроков историческим фоном, побудив их узнать больше через музеи и исследования. Они напомнили, что с 2007 года серия всегда сочетала вымысел и реальные события.

Мы хотим, чтобы люди узнали об историческом фоне и общих событиях через игру, а затем заинтересовались и отправились в музеи и другие места, чтобы узнать о реальной истории.

Разработчики также отметили, что во время работы над игрой узнали многое о японской культуре, но признают, что их знания все еще неполны.