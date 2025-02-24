ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed: Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.2 849 оценок

Ubisoft ответила на критику исторической неточности Assassin's Creed Shadows: "Настоящую историю нужно изучать в музеях"

butcher69
Новости

Assassin's Creed Shadows вызвала споры среди фанатов и СМИ из-за неточностей в изображении феодальной Японии. В ответ Ubisoft заявила, что игра представляет собой вымысел, основанный на истории, и не претендует на документальную точность.

Креативный директор и продюсеры в интервью 4Gamer подчеркнули, что цель проекта — заинтересовать игроков историческим фоном, побудив их узнать больше через музеи и исследования. Они напомнили, что с 2007 года серия всегда сочетала вымысел и реальные события.

Мы хотим, чтобы люди узнали об историческом фоне и общих событиях через игру, а затем заинтересовались и отправились в музеи и другие места, чтобы узнать о реальной истории.

Разработчики также отметили, что во время работы над игрой узнали многое о японской культуре, но признают, что их знания все еще неполны.

1
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Kentarou

А что тогда вначале кричали что ВСЕ ПРАВДА ТАК НАПИСАЛ ТОТ ИСТОРИК-ФАНТАСТ!!! Переобуваются на ходу)))

9
My life is a game

Но это же переписывание истории получается
Сейчас в маленьких моментах, потом в больших так начать можно

4
AndrewSolt

Может потому что Assassins Creed никогда и не был про историю на 100%? Потому что так или иначе реальной историей юбики вертели ещё с зарождения серии.
Вот к слову дисклеймер, на минуточку, первой части AC.

1
My life is a game AndrewSolt

ну да, но там же такие были неточности на уровне - Леонардо Да Винчи владел артефактами ИСУ или знал что то о них или Борджиа владел скипетром (типа магия или возможно что то было)
не было такого, что Леонардо Да Винчи плавал в америку
Ну как то слишком выходящее

1
BewitchingBaron

то есть они признали что это п"здливое вок-деи г"вно?

4
DepressedPyrrhus

Если люди после ваших игр пойдут в музеии и почитают реальную историю, то они поймут, что вы те еще дол... бы.

4
Sneaky Pete

Да-да... это все конечно же объясняет. Знания у них неполны. что еще расскажут ?

1
Lyс
цель проекта — заинтересовать игроков историческим фоном

Нихрена не слышат людей. Не к фону у нас претензии, а к одному субъекту которого нам подсовывают на этом фоне

1
RASTA PAHAN

Можете накидаать дизов, но мне больше по нраву последние ассасины (Одиссея, Вальгала) Первую часть я вообще за 10 минут дропнул, скукота полная

0
My life is a game

да мне тоже норм
ориджинс одиссея вальгалла топчик
единственное вальгалла как то слишком огромна
шэдоу тебе как?
насчет дизов забей, как будто они что то решают

0
TERMINATOR-T800
0
inkomniak

ну правельно это породия на историю)))

0
Mazaxati

И это говорят люди, которые в первой и трилогии эцио загонялись по исторической достоверности как по оружию в первой, так и по историческим личностям и по происходящему вокруг...

0
Player is Ready

Это единственное, что надо было сказать, а не то, что оно исторично, и все было бы нормально

-1