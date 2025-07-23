Ubisoft планирует выпустить Assassin's Creed Shadows на Switch 2 в этом году

Assassin's Creed Shadows может появиться на консоли Nintendo Switch 2 в конце этого года, что, возможно, немного поднимет продажи данной игры. Издательство Ubisoft недавно намекнуло на такой порт, что полностью совпадает с предыдущими сообщениями.
Во время последней встречи с инвесторами издательства Ubisoft, генеральный директор Ив Гиймо рассказал о дорожной карте Assassin's Creed Shadows, а также намекнул на новый порт для другой платформы.
У нас также есть несколько новых версий (игры), которые выйдут на других устройствах
По всей видимости, в данном случае речь идет о Switch 2 как о «других устройствах», поскольку портативная консоль является единственным устройством, способным справиться с игрой. Бессмысленно выпускать игру на консолях прошлого поколения или мобильных телефонах.
Кроме того, Ubisoft также упомянула Star Wars Outlaw, готовящуюся к выходу на Switch 2, и еще одну неанонсированную игру для платформы, релиз которой состоится до марта 2026 года. Возможно, речь идет о ремейке Prince of Persia: The Sands of Time.
Что же касается сроков релиза Assassin's Creed Shadows на Switch 2, то лучше всего ожидать ее в сентябре вместе с расширением Claws of Awaji. Также, по слухам, Assassin's Creed Mirage получит DLC, а значит, и анонс на Switch 2 тоже не за горами.
Там этой субстанции и место
Верно подмечено
А в реальности, мультиплатформа очень плохо продается на сыче2))
Конечно, это же ретро как и игры на ней
Нинтендо (реверсивные) гении. Создать нахрен никому не нужную приблуду, которая мораль устарела лет на ..нааацать и даже не обеспечить её хотя-бы какими-то играми, что-бы надеяться на других, которые когда нить соизволят туда добавиться. Хотя опять-же вот для этого калькулятора , что-бы оно хотя-бы запустилось, придется усрать графику до уровня привет из майкрафта, ибо я люто сомневаюсь в чёткости картинки и её качестве и стабильных ФПС, а так очевидно будут приколы уровня прорисовка перед носом и шакальные спрайтовые текстуры всего и вся. И вот нахера такое извращение надо? И для КОГО?
Так самый прикол, чтобы туда добавиться ещё нужно отстегнуть баблишка)
MK1 помнишь? (Правда он был просто на Свиче, но мне кажется мы сравниваем два сорта навоза).