Ubisoft планирует выпустить Assassin's Creed Shadows на Switch 2 в этом году

Assassin's Creed Shadows может появиться на консоли Nintendo Switch 2 в конце этого года, что, возможно, немного поднимет продажи данной игры. Издательство Ubisoft недавно намекнуло на такой порт, что полностью совпадает с предыдущими сообщениями.

Во время последней встречи с инвесторами издательства Ubisoft, генеральный директор Ив Гиймо рассказал о дорожной карте Assassin's Creed Shadows, а также намекнул на новый порт для другой платформы.

У нас также есть несколько новых версий (игры), которые выйдут на других устройствах

По всей видимости, в данном случае речь идет о Switch 2 как о «других устройствах», поскольку портативная консоль является единственным устройством, способным справиться с игрой. Бессмысленно выпускать игру на консолях прошлого поколения или мобильных телефонах.

Кроме того, Ubisoft также упомянула Star Wars Outlaw, готовящуюся к выходу на Switch 2, и еще одну неанонсированную игру для платформы, релиз которой состоится до марта 2026 года. Возможно, речь идет о ремейке Prince of Persia: The Sands of Time.

Что же касается сроков релиза Assassin's Creed Shadows на Switch 2, то лучше всего ожидать ее в сентябре вместе с расширением Claws of Awaji. Также, по слухам, Assassin's Creed Mirage получит DLC, а значит, и анонс на Switch 2 тоже не за горами.