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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.9 1 992 оценки

Ubisoft планирует выпустить Assassin's Creed Shadows на Switch 2 в этом году

Gruz_ Gruz_

Assassin's Creed Shadows может появиться на консоли Nintendo Switch 2 в конце этого года, что, возможно, немного поднимет продажи данной игры. Издательство Ubisoft недавно намекнуло на такой порт, что полностью совпадает с предыдущими сообщениями.

Во время последней встречи с инвесторами издательства Ubisoft, генеральный директор Ив Гиймо рассказал о дорожной карте Assassin's Creed Shadows, а также намекнул на новый порт для другой платформы.

У нас также есть несколько новых версий (игры), которые выйдут на других устройствах

По всей видимости, в данном случае речь идет о Switch 2 как о «других устройствах», поскольку портативная консоль является единственным устройством, способным справиться с игрой. Бессмысленно выпускать игру на консолях прошлого поколения или мобильных телефонах.

Кроме того, Ubisoft также упомянула Star Wars Outlaw, готовящуюся к выходу на Switch 2, и еще одну неанонсированную игру для платформы, релиз которой состоится до марта 2026 года. Возможно, речь идет о ремейке Prince of Persia: The Sands of Time.

Что же касается сроков релиза Assassin's Creed Shadows на Switch 2, то лучше всего ожидать ее в сентябре вместе с расширением Claws of Awaji. Также, по слухам, Assassin's Creed Mirage получит DLC, а значит, и анонс на Switch 2 тоже не за горами.

19
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
GrandPercibald

Там этой субстанции и место

14
yariko ookami
Там этой субстанции и место

Верно подмечено

14
Ziyter7 yariko ookami

А в реальности, мультиплатформа очень плохо продается на сыче2))

3
GrandPercibald Ziyter7

Конечно, это же ретро как и игры на ней

4
Kokoprime1991

Нинтендо (реверсивные) гении. Создать нахрен никому не нужную приблуду, которая мораль устарела лет на ..нааацать и даже не обеспечить её хотя-бы какими-то играми, что-бы надеяться на других, которые когда нить соизволят туда добавиться. Хотя опять-же вот для этого калькулятора , что-бы оно хотя-бы запустилось, придется усрать графику до уровня привет из майкрафта, ибо я люто сомневаюсь в чёткости картинки и её качестве и стабильных ФПС, а так очевидно будут приколы уровня прорисовка перед носом и шакальные спрайтовые текстуры всего и вся. И вот нахера такое извращение надо? И для КОГО?

6
X_O_MAX_O_X

Так самый прикол, чтобы туда добавиться ещё нужно отстегнуть баблишка)

1
Sepsetto

MK1 помнишь? (Правда он был просто на Свиче, но мне кажется мы сравниваем два сорта навоза).

2