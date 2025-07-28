Ubisoft поделилась полным списком изменений обновления 1.0.7 с режимом "Новая игра+" для Assassin's Creed Shadows

Ubisoft сообщила, что новое крупное обновление для Assassin's Creed Shadows выйдет завтра, 29 июля в 17:00 МСК, на всех платформах. Обновление 1.0.7 весит 8,92 ГБ на PS5, 19 ГБ на Xbox Series, 9 ГБ на Mac, 16 ГБ в Ubisoft Connect и 9 ГБ в Steam. Компания также опубликовала полный список изменений.

Среди новых функций, конечно же, режим «Новая игра+», позволяющий после первого прохождения игры начать её заново, сохранив навыки, снаряжение и союзников.

Кроме того, максимальный уровень обоих главных героев был увеличен с 60 до 80, что приведёт к появлению более сильных противников. Кузница в убежище игрока также получит улучшения. Наконец, будут внесены различные исправления.