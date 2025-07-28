Ubisoft поделилась полным списком изменений обновления 1.0.7 с режимом "Новая игра+" для Assassin's Creed Shadows

Ubisoft сообщила, что новое крупное обновление для Assassin's Creed Shadows выйдет завтра, 29 июля в 17:00 МСК, на всех платформах. Обновление 1.0.7 весит 8,92 ГБ на PS5, 19 ГБ на Xbox Series, 9 ГБ на Mac, 16 ГБ в Ubisoft Connect и 9 ГБ в Steam. Компания также опубликовала полный список изменений.
Среди новых функций, конечно же, режим «Новая игра+», позволяющий после первого прохождения игры начать её заново, сохранив навыки, снаряжение и союзников.
Кроме того, максимальный уровень обоих главных героев был увеличен с 60 до 80, что приведёт к появлению более сильных противников. Кузница в убежище игрока также получит улучшения. Наконец, будут внесены различные исправления.
В этот хлам ещё играют?🥱
Если есть люди которые играли в асасинс крид "мираж", то в это точно ещё кто то играет, эту часть хотя бы немножко старались делать, а мираж просто в*ср*ли в состоянии между альфо и бета версией и докинув один патчик бросили её - и кто то это даже проходил.
Да, Мираж покупал на скидке, прошёл. Что-то вроде первой части, ничего сверхъестественного. Сюжет абы что, геймплей норм. Играть можно, мир не засран значками и не искуственно огромный) На один раз покатит, не сказал бы что г*внище.
Новая игра+, серьезно? Каким же поехавшим потребителем кала нужно быть, чтобы захотеть пройти 2-й раз этот симулятор зачисток аванпостов?
Молчи вонючий бобер. Не хочешь - не проходи.
Дерьмувку уберут?
Халявщики🫥 // Ilja Zinovjev
Ну учитывая что она до сих продаётся, засекай полтора года со старта продаж, и тогда спросишь)
А как она тебе мешает ?
лол там просто до титров достижение дойти, а они на НГ+ замахиваются
а для вальгаллы так и не выпустили,уродцы
ждем нового проекта