Ubisoft подробно рассмотрела систему развития персонажей и снаряжения в Assassin's Creed Shadows

В новой Assassin's Creed: Shadows Ubisoft переосмыслила систему развития персонажей. Теперь у Наоэ и Ясукэ отдельные древа навыков, заточенные под их уникальные стили: синоби/убийца для Наоэ и самурай для Ясукэ. Прокачка идет через очки мастерства за выполнение заданий и ранг знаний, который добывается мирными способами, например, поиском свитков.

Экипировка тоже важна: оружие, броня, амулеты влияют на характеристики. Снаряжение можно улучшать и кастомизировать в убежище, построив кузницу. У всего шмота пять уровней качества, от обычного до легендарного, с разными бонусами. "Легендарки" вообще уникальные.

Еще одна фишка – перки, которые можно получить за достижения или купить. Они дают крутые способности, например, снимать больше здоровья при убийстве в прыжке. Оружие также можно усилить эффектами урона, такими как кровотечение или отравление. Короче, система развития и кастомизации в Shadows обещает быть глубокой и интересной.