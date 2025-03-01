Ubisoft подробно рассмотрела систему развития персонажей и снаряжения в Assassin's Creed Shadows

В новой Assassin's Creed: Shadows Ubisoft переосмыслила систему развития персонажей. Теперь у Наоэ и Ясукэ отдельные древа навыков, заточенные под их уникальные стили: синоби/убийца для Наоэ и самурай для Ясукэ. Прокачка идет через очки мастерства за выполнение заданий и ранг знаний, который добывается мирными способами, например, поиском свитков.
Экипировка тоже важна: оружие, броня, амулеты влияют на характеристики. Снаряжение можно улучшать и кастомизировать в убежище, построив кузницу. У всего шмота пять уровней качества, от обычного до легендарного, с разными бонусами. "Легендарки" вообще уникальные.
Еще одна фишка – перки, которые можно получить за достижения или купить. Они дают крутые способности, например, снимать больше здоровья при убийстве в прыжке. Оружие также можно усилить эффектами урона, такими как кровотечение или отравление. Короче, система развития и кастомизации в Shadows обещает быть глубокой и интересной.
Подробно рассмотрела и положила болт? ставлю 200 шекелей на то, что в игре будет опять донатные сеты ломающие остатки и намёки на баланс и как в предыдущих 2-х частях искуственно растягивают кач чтоб купили 50% бонус
что они там ломали в сюжетной игре то ? тебя что заставляют покупают донатные сэты и заходить в донатный магазин ?
Вспомним одиссею, когда идешь по сюжету упираешься в гринволл(лвл не хватает для следующего задания), но если купить бонус к опыту то этот гриндволл магическим образом испаряется. Вывод требование к лвл/получаемому опыту/шмоту(купи ресурсы которые тебе нужны на прокачку снаряжения) отбалансировано к донатному магазину.
Ну так выполняй доп. миссии...
А, те самые бесконечные знаки вопросика, которыми славятся миры юбисофт. Спасибо, не надо. Этого гринда и в корейских ММО хватает.
И да, гриндволл- это буквально принуждение к донату. И не спорь.
Окружение точно получше будет чем в Цусиме)
у юбиков одни из лучших художников так-то
Волосы у Наоэ выглядят не очень.. видать и тут дизайнеры "постарались". ))
То есть они решили скопировать Вальгаллу/Одиссею/Ориджинал/АнкМорпорк...
В прошлом был фанат ниндзя.
Сейчас я примерно представляю что это за явление, его корни, иерархию.
Игры про Ассассинов конечно деградируют, и раньше они были лучше, т.к. была реальная историческая канва, где для внимательных игроков оставлялись подсказки. После Лондона это всё ушло.
"Действие игры развернётся в феодальной Японии в период с 1579 по 1580-е годы" - это ни о чём. Могли они сделать 18-ый век? Могли, но не стали. Т.е. о реальной Японской истории не хотят говорить даже пунктиром. Иначе говоря нас ждут сказки.
Реальный АС не про это, а про серьёзное, прикрытое вуалью игровых условностей. Так было, когда-то.
Ninja gaiden тебе в помощь... а если серьёзно лучше игры про ниндзя чем Tenchu я так и не встречал.
Серьезное? Ты про инопланетян и магические артефакты, которые были почти во всех играх серии?
И шлепнулась в обморок !
Лучшие! 💪
Из худших!
Верю, верю.. 😁