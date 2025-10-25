Ubisoft показала первые скриншоты Assassin's Creed Shadows для Nintendo Switch 2

Компания Ubisoft опубликовала первые скриншоты версии Assassin's Creed Shadows для Nintendo Switch 2, и они действительно впечатляют своей детализацией, качеством графики и спецэффектами.

Судя по скриншотам, благодаря использованию DLSS визуальное качество почти не уступает уровню PS5 и Xbox Series X|S, что, вне сомнения, позволило Ubisoft использовать для игры разрешение значительно ниже 1080p. Если судить по этим скриншотам, выходит, что французская компания готовит еще одну хорошую версию после отличного результата с Star Wars Outlaws: такая перспектива, конечно, интересна владельцам Nintendo Switch 2.

Во многом это заслуга уже упомянутой технологии DLSS от NVIDIA, благодаря которой можно получить гораздо более высокое разрешение, чем то, которое фактически поддерживает система, которая, тем не менее, может похвастаться действительно интересными характеристиками для портативного устройства.

Релиз Assassin's Creed Shadows на Switch 2 состоится 2 декабря.