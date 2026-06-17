Ubisoft попытается спасти Assassin's Creed Shadows: игра получила новую концовку после критики

Ubisoft заявила, что сюжет Assassin’s Creed Shadows не смог найти отклик у игроков в той степени, на которую рассчитывала компания.
Чтобы исправить ситуацию, финальное бесплатное обновление игры под названием Black Tides (Черный прилив) добавит около двух часов нового сюжетного контента и предоставит Наоэ и Ясукэ то, что Ubisoft называет «настоящей концовкой» их приключения.
Обновление завершит оставшиеся сюжетные линии, улучшит некоторые элементы повествования, которые подвергались критике со стороны игроков, а также подготовит почву для предстоящей Assassin’s Creed Black Flag Resynced.
В Ubisoft заявили, что прислушались к отзывам сообщества и надеются, что эта финальная глава обеспечит более удовлетворительное завершение истории.
Походу расширят сюжет Блек флага связью с событиями теней. Интересненько.
В целом, мейн сюжетка нормальная вышла и без этого дополнения, которое я уже проходить не буду. У меня огромная претензия к унылым копипастным побочкам в мире - убей 5/10/15 плохих самураев/пиратов/бандитов/мародеров и т.п. По сравнению с Вальгаллой и Одиссеей, в которых была масса юморных и просто интересных уникальных заданий, это конкретная халтура.
Настоящая концовка приключений Ясуке
Black tides. Ну вы поняли ))
// Сергей Акимов