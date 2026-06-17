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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6.1 2 348 оценок

Ubisoft попытается спасти Assassin's Creed Shadows: игра получила новую концовку после критики

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Ubisoft заявила, что сюжет Assassin’s Creed Shadows не смог найти отклик у игроков в той степени, на которую рассчитывала компания.

Чтобы исправить ситуацию, финальное бесплатное обновление игры под названием Black Tides (Черный прилив) добавит около двух часов нового сюжетного контента и предоставит Наоэ и Ясукэ то, что Ubisoft называет «настоящей концовкой» их приключения.

Обновление завершит оставшиеся сюжетные линии, улучшит некоторые элементы повествования, которые подвергались критике со стороны игроков, а также подготовит почву для предстоящей Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

В Ubisoft заявили, что прислушались к отзывам сообщества и надеются, что эта финальная глава обеспечит более удовлетворительное завершение истории.

13
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Антон Радикалушкин

Походу расширят сюжет Блек флага связью с событиями теней. Интересненько.

7
Emperor77

В целом, мейн сюжетка нормальная вышла и без этого дополнения, которое я уже проходить не буду. У меня огромная претензия к унылым копипастным побочкам в мире - убей 5/10/15 плохих самураев/пиратов/бандитов/мародеров и т.п. По сравнению с Вальгаллой и Одиссеей, в которых была масса юморных и просто интересных уникальных заданий, это конкретная халтура.

6
Oсеlot

Настоящая концовка приключений Ясуке

6
yrroodd

Black tides. Ну вы поняли ))

3
Пользователь ВКонтакте

// Сергей Акимов

3
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