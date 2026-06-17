Ubisoft попытается спасти Assassin's Creed Shadows: игра получила новую концовку после критики

Ubisoft заявила, что сюжет Assassin’s Creed Shadows не смог найти отклик у игроков в той степени, на которую рассчитывала компания.

Чтобы исправить ситуацию, финальное бесплатное обновление игры под названием Black Tides (Черный прилив) добавит около двух часов нового сюжетного контента и предоставит Наоэ и Ясукэ то, что Ubisoft называет «настоящей концовкой» их приключения.

Обновление завершит оставшиеся сюжетные линии, улучшит некоторые элементы повествования, которые подвергались критике со стороны игроков, а также подготовит почву для предстоящей Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

В Ubisoft заявили, что прислушались к отзывам сообщества и надеются, что эта финальная глава обеспечит более удовлетворительное завершение истории.